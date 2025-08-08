Τουρκία: Φωτιά στα Δαρδανέλλια, διεκόπη η ναυσιπλοΐα στα Στενά (Βίντεο)

Από την φωτιά απειλούνται κατοικημένες περιοχές, από όπου απομακρύνονται οι κάτοικοι, ενώ δόθηκε εντολή εκκένωσης για ένα νοσοκομείο και έναν οίκο ευγηρίας.

Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι στην επαρχία των Δαρδανελλίων (Τσανάκαλε) στην Τουρκία. Εξαιτίας του πυκνού καπνού διεκόπη η ναυσιπλοΐα στα Στενά των Δαρδανελλίων.

Από την πυρκαγιά απειλούνται κατοικημένες περιοχές, από όπου απομακρύνονται οι κάτοικοι, ενώ δόθηκε εντολή εκκένωσης για ένα νοσοκομείο και έναν οίκο ευγηρίας. Η φωτιά είναι ορατή και από το κέντρο της πόλης των Δαρδανελλίων, τα οποία έχουν επίσης καλυφθεί από πυκνό καπνό.

Η φωτιά ξεκίνησε περίπου στη 13:30 το μεσημέρι κοντά στο χωριό Σαριτζάελι, περίπου 10 χλμ. νοτιονατολικά από το κέντρο της πόλης. Στην περιοχή πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι.

{https://twitter.com/Uncensorednewsw/status/1953830098097860788}

{https://twitter.com/WeatherMonitors/status/1953818555557847199}