Γάζα: Η Γερμανία σταματά τις εξαγωγές πολεμικού εξοπλισμού προς το Ισραήλ

Γάζα: Η Γερμανία σταματά τις εξαγωγές πολεμικού εξοπλισμού προς το Ισραήλ Φωτογραφία: AP
Η απελευθέρωση των ισραηλινών ομήρων και οι διαπραγματεύσεις για την κατάπαυση του πυρός είναι οι βασικές προτεραιότητες, δηλώνει σε ανακοίνωσή του ο καγκελάριος εκφράζοντας βαθιά ανησυχία για τα δεινά των αμάχων στην Λωρίδα της Γάζας.

Η γερμανική κυβέρνηση δεν θα εγκρίνει εξαγωγές στο Ισραήλ όπλων και πολεμικού υλικού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην Λωρίδα της Γάζας μέχρι νεωτέρας, ανακοίνωσε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς απαντώντας με τον τρόπο αυτόν στο σχέδιο του Ισραήλ να κλιμακώσει τις πολεμικές επιχειρήσεις στον παλαιστινιακό θύλακα.

«Γίνεται όλο και πιο δύσκολο να κατανοήσει κανείς με ποιον τρόπο το ισραηλινό στρατιωτικό σχέδιο θα επιτρέψει την εκπλήρωση των στόχων στην Λωρίδα της Γάζας και υπό τις συνθήκες αυτές, η γερμανική κυβέρνηση δεν επιτρέπει, μέχρι νεωτέρας, τις εξαγωγές στρατιωτικού εξοπλισμού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην Λωρίδα της Γάζας», δηλώνει στην ανακοίνωσή του ο Φρίντριχ Μερτς.

Η απόφαση της γερμανικής κυβέρνησης συνιστά σημαντική αλλαγή στάσης, καθώς η Γερμανία είναι μαζί με τις ΗΠΑ ένας από τους πιστότερους συμμάχους του Ισραήλ υπό το βάρος της ιστορικής της ευθύνης για το Ολοκαύτωμα.

«Η γερμανική κυβέρνηση παραμένει βαθιά ανήσυχη για τα συνεχιζόμενα δεινά του άμαχου πληθυσμού στην Λωρίδα της Γάζας». «Με την σχεδιαζόμενη επίθεση, η ισραηλινή κυβέρνηση αναλαμβάνει ακόμη μεγαλύτερη ευθύνη σε ό,τι αφορά την βοήθεια προς τους πολίτες στον παλαιστινιακό θύλακα», δηλώνει στην ανακοίνωσή του ο γερμανός καγκελάριος επαναλαμβάνοντας την έκκλησή του για πλήρη πρόσβαση των υπηρεσιών του ΟΗΕ και των άλλων μη κυβερνητικών θεσμών.

«Η γερμανική κυβέρνηση ζητά επιτακτικά από την ισραηλινή κυβέρνηση να μην λάβει άλλα μέτρα για την προσάρτηση της Δυτικής Οχθης», καταλήγει στην ανακοίνωσή του ο Φρίντριχ Μερτς.

«Εσφαλμένη κίνηση» χαρακτηρίζει το ισραηλινό σχέδιο για την κλιμάκωση των πολεμικών επιχειρήσεων στην Γάζα ο υπουργός Εξωτερικών της Ολλανδίας Κάσπαρ Φέλτκαμπ.

«Το σχέδιο της κυβέρνησης Νετανιάχου για την κλιμάκωση των ισραηλινών επιχειρήσεων στην Γάζα είναι εσφαλμένη κίνηση. Η ανθρωπιστική κατάσταση στην Γάζα είναι καταστροφική και χρειάζεται άμεση βελτίωση. Η απόφαση αυτή δεν συμβάλλει κατά κανέναν τρόπο σε αυτό και δεν θα βοηθήσει επίσης στην επιστροφή των ομήρων».

Ο βέλγος υπουργός Εξωτερικών κάλεσε σήμερα το πρεσβευτή του Ισραήλ στις Βρυξέλλες σχετικά με το σχέδιο κατάληψης της πόλης της Γάζας και την ανάληψη του στρατιωτικού ελέγχου της Λωρίδας της Γάζας.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το βελγικό υπουργείο Εξωτερικών εκφράζει την καθολική του αποδοκιμασία για το σχέδιο, αλλά και για τον συνεχιζόμενο εποικισμό...και την επιθυμία προσάρτησης της Δυτικής Οχθης και δηλώνει ότι θα ζητήσει την ανατροπή της απόφασης.

«Επειτα από την επίσημη επιβεβαίωση από την ισραηλινή κυβέρνηση της πρόθεσής της να περικυκλώσει και στην συνέχεια να καταλάβει την πόλη της Γάζας και να αναλάβει τον στρατιωτικό έλεγχο ολόκληρης της Λωρίδας της Γάζας, ο υπουργός Εξωτερικών Μαξίμ Πρεβό αποφάσισε να καλέσει το ισραηλινό πρεσβευτή».

Την ανατροπή της απόφασης του ισραηλινού υπυοργείου ασφαλείας ζήτησε με δηλώσεις του στην τηλεόραση ο υπουργός Εξωτερικών της Δανίας Λαρς Λέκε Ράσμουσεν.

