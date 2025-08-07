Games
Ο Νετανιάχου επιμένει στην πλήρη κατάληψη της Γάζας, παρά τις αντιδράσεις στρατού κι αντιπολίτευσης

Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Jerusalem Post», το νέο σχέδιο Νετανιάχου πρόκειται να διαρκέσει πέντε μήνες, περιλαμβάνει περίπου πέντε μεραρχίες των IDF, ενώ προβλέπει τη μετεγκατάσταση 1 εκατ. κατοίκων της πόλης της Γάζας.

Την πλήρη κατάληψη του παλαιστινιακού θυλάκα προεξοφλούν τα τελευταία 24ωρα τα ισραηλινά ΜΜΕ, με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου να προεδρεύει σήμερα το απόγευμα σε συνεδρίαση του συμβουλίου ασφαλείας για την επόμενη φάση των επιχειρήσεων - στην οποία αντέδρασε χθες η στρατιωτική ιεραρχία.

Μετά τη δήλωση του Νετανιάχου την Τρίτη πως οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας του πρέπει να καταφέρουν «ολοκληρωτική» νίκη επί της Χαμάς και να φέρουν πίσω τους ομήρους που συνεχίζουν να κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας, ισραηλινά μέσα ενημέρωσης αναφέρθηκαν στις επιφυλάξεις της ιεραρχίας, κάνοντας λόγο περί εναντίωσης του αρχηγού του γενικού επιτελείου, του υποστράτηγου Εγιάλ Ζαμίρ.

Σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση Kan 11, ο ανώτατος αξιωματικός προειδοποίησε προχθές εναντίον της «παγίδας» που θα ήταν - όπως το βλέπει - η πλήρης κατοχή της Λωρίδας της Γάζας: «H επιχείρηση είναι ένα λάθος και θα θέσει σε κίνδυνο τους ομήρους», φέρεται να σημειώνει.

Επικαλούμενος κυβερνητικές πηγές, ωστόσπ, ο ισραηλινός Τύπος προβλέπει ομόφωνα επέκταση των στρατιωτικών επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων εφόδων σε περιοχές όπου μπορεί να κρατούνται όμηροι, μη εξαιρουμένων ζωνών με μεγάλες συγκεντρώσεις άμαχου πληθυσμού.

Γιαΐρ Λαπίντ: «Η κατοχή της Γάζας είναι πολύ κακή ιδέα»

Σύμφωνα με την εφημερίδα Maariv, ο υποστράτηγος Ζαμίρ προειδοποίησε προχθές πως η «δραματική» απόφαση να κλιμακωθούν οι επιχειρήσεις μπορεί «να οδηγήσει στον θάνατο ομήρων που βρίσκονται ακόμη στη ζωή» και πρόβαλε την «εναντίωσή του στην πλήρη κατάληψη της Λωρίδας της Γάζας», περιοχής που τελούσε υπό ισραηλινή κατοχή από το 1967 ως το 2005.

«Είναι δικαίωμα και καθήκον του αρχηγού του γενικού επιτελείου να εκφράζει τη θέση του στα προσήκοντα φόρα», σχολίασε ο υπουργός Άμυνας Κατς.

Όμως «αφού ληφθούν αποφάσεις σε πολιτικό επίπεδο», ο στρατός «θα τις εκτελέσει με αποφασιστικότητα και επαγγελματισμό (...) ωσότου επιτευχθούν οι στόχοι του πολέμου», πρόσθεσε μέσω X.

Ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης Γιαΐρ Λαπίντ ανέφερε πως συναντήθηκε χθες με τον πρωθυπουργό Νετανιάχου και τον προειδοποίησε πως «η κατοχή της Γάζας είναι πολύ κακή ιδέα» σε «επιχειρησιακό, ηθικό και οικονομικό επίπεδο».

Η ισραηλινή κυβέρνηση βρίσκεται αντιμέτωπη με αυξανόμενη διεθνή πίεση να βάλει τέλος στον πόλεμο με τη Χαμάς, που μαίνεται από την 7η Οκτωβρίου 2023.

Μεγάλο μέρος της ισραηλινής κοινής γνώμης ανησυχεί ολοένα πιο έντονα για την τύχη των 49 ομήρων που παραμένουν στη Λωρίδα της Γάζας, 27 από τους οποίους έχουν κηρυχτεί νεκροί από τον στρατό, ενώ σε διεθνές επίπεδο πολλαπλασιάζονται οι φωνές που επισημαίνουν τα δεινά των δύο και πλέον εκατομμυρίων Παλαιστίνιων στον θύλακο που απειλούνται να υποστούν «γενικευμένο λιμό», όπως προειδοποιεί ο ΟΗΕ.

Υπενθυμίζεται πως τουλάχιστον 20 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους χθες όταν φορτηγό φορτωμένο με τρόφιμα ανατράπηκε μέσα σε πλήθος.

Η συντονίστρια της μη κυβερνητικής οργάνωσης Γιατροί Χωρίς Σύνορα (Médecins sans frontières, MSF), Καρολίν Βίλεμεν, αναφέρθηκε στην «απελπιστική», «καταστροφική» ανθρωπιστική κατάσταση στον θύλακα, όπου συνεχίζεται «η κρίση της πείνας»: «Συνεχίζουμε να βλέπουμε ασθενείς που δέχτηκαν πυρά ή συνθλίφτηκαν σε εγκαταστάσεις διανομής βοήθειας», εξήγησε.

Υπηρεσίες του ΟΗΕ και ΜΚΟ κάλεσαν τις ισραηλινές αρχές να «ακυρώσουν» την απαίτηση που προβάλλουν από την 9η Μαρτίου «να τους δοθούν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα των παλαιστίνιων εργαζομένων» τους, επί ποινή σε διαφορετική περίπτωση «τερματισμού των ανθρωπιστικών επιχειρήσεών» τους «στη Λωρίδα της Γάζας και στη Δυτική Όχθη» από τον Σεπτέμβριο.

