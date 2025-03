Σταν Λι: Ντοκιμαντέρ αποκαλύπτει πως ο δημιουργός της Marvel ήταν θύμα εκμετάλλευσης

Το ντοκιμαντέρ για τον δημιουργό της Marvel, Σταν Λι αποκαλύπτει πως τον εκμεταλλεύτηκαν συνεργάτες του όταν χειροτέρεψε η κατάσταση της υγείας του.

«Κακομεταχείριση, χειραγώγηση και προδοσία» φαίνεται πως υπέστη τα τελευταία χρόνια της ζωής του, το σύμβολο της Marvel και δημιουργός εμβληματικών υπερηρώων, Σταν Λι, όπως ισχυρίζεται ένα νέο ντοκιμαντέρ.

Σημειώνεται πως ο Λι πέθανε το 2018 σε ηλικία 95 ετών, μετά από μάχη με πνευμονία. Πρόκειται για μία από τις πιο σημαντικές προσωπικότητες στην ιστορία των κόμικ καθώς έχει δημιουργήσει χαρακτήρες όπως ο Spider-Man, The Fantastic Four, The Incredible Hulk, X-Men και Iron Man.

Ωστόσο, το νέο ντοκιμαντέρ «Stan Lee: The Final Chapter», ισχυρίζεται πως τα τελευταία χρόνια της ζωής του δεν ήταν τόσο χαρούμενα, καθώς αναγκαζόταν να εμφανίζεται σε εξαντλητικές πολύωρες εκδηλώσεις, φωτογραφίσεις και υπογραφές αυτόγραφων παρά την επιδείνωση της υγείας του.

Το ντοκιμαντέρ έχει γυριστεί από τον Τζον Μπόλερτζακ, ο οποίος ήταν βοηθός του Σταν Λι τα τελευταία τέσσερα χρόνια της ζωής του και κινηματογράφησε κρυφά πολλά περιστατικά που σημειώθηκαν εκείνη την εποχή.

Ο Μπόλερτζακ αποκάλυψε το πρότζεκτ μέσω καμπάνιας στο Kickstarter, με την οποία ελπίζει να συγκεντρώσει ποσό 300.000 δολαρίων έχοντας ήδη διασφαλίσει 33.000 δολάρια.

Το ντοκιμαντέρ αποκαλύπτει πως κοντινοί άνθρωποι του Λι τον εκμεταλλεύτηκαν όταν η κατάσταση της υγείας του δεν ήταν καλή και επωφελήθηκαν από το όνομά του.

«Τα γεγονότα καταγράφονται από τον σκηνοθέτη Τζον Μπόλερτζακ, ο οποίος έγινε βοηθός του Σταν και μέλος του στενού του κύκλου. Ο Τζον απέκτησε άνευ προηγουμένου πρόσβαση και κινηματογράφησε όλα όσα είδε», αναφέρει η περίληψη του ντοκιμαντέρ.

Και προσθέτει πως: «Αυτό που αποκάλυψε ήταν μια ακμάζουσα αγορά όπου οι υπογραφές και τα αναμνηστικά του Σταν μετατράπηκαν σε τεράστιες στοίβες μετρητών και ότι αντίπαλοι γυρολόγοι προσπάθησαν να ελέγξουν την περιουσία του Σταν. Μετά από χρόνια συλλογής των πλάνων, είναι έτοιμος να μοιραστεί αυτή τη συγκλονιστική και πραγματικά σπαρακτική ιστορία με τον κόσμο».

Ο δημιουργός του ντοκιμαντέρ ανέφερε, επίσης, ότι εκθέτοντας όσους αδίκησαν τον Σταν Λι μπορεί να βρεθεί αντιμέτωπος με απειλές για την προσωπική του ασφάλεια και αγωγές με σκοπό να τον φιμώσουν.

«Παρά τις προκλήσεις, δεσμεύομαι να διασφαλίσω ότι θα ειπωθεί η αληθινή ιστορία του Σταν. Με την υποστήριξή σας, μπορούμε να ξεπεράσουμε αυτά τα εμπόδια και να τιμήσουμε την κληρονομιά του» τόνισε.

Εκτός από τη συγγραφή κόμικς, ο Λι ήταν διάσημος και για τις σύντομες εμφανίσεις του σε δεκάδες ταινίες και τηλεοπτικές εκπομπές. Η τελευταία του εμφάνιση ήταν στην ταινία «Avengers: Endgame» του 2019 το οποίο κυκλοφόρησε μόλις λίγους μήνες μετά τον θάνατό του.