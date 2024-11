Ξύλο στη Βουλή της Σερβίας – Στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό (βίντεο)

Ξύλο και ένταση επικράτησε στην σερβική βουλή νωρίτερα σήμερα κατά τη διάρκεια συζήτησης για τον προϋπολογισμό του 2025.

Οι βουλευτές της αντιπολίτευσης απαίτησαν την παραίτηση της κυβέρνησης μετά την τραγωδία με την κατάρρευση οροφής στον σιδηροδρομικό σταθμό του Novi Sad, την 1η Νοεμβρίου όπου σκοτώθηκαν 15 άτομα και τραυματίστηκαν δύο. Η ένταση δεν άργησε να έρθει με αποτέλεσμα να προκληθεί συμπλοκή μεταξύ βουλευτών της αντιπολίτευσης και της κυβέρνησης.

A clash erupted in the Serbian Parliament as lawmakers debated the 2025 budget, with opposition deputies demanding government resignation over the Novi Sad train station tragedy, where 15 people died. Tensions led to a violent altercation with ruling party members.