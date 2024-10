Έκρηξη και πυροβολισμοί έξω από εργοστάσιο τουρκικής αεροπορικής βιομηχανίας στην Άγκυρα με νεκρούς και τραυματίες

Συναγερμός σήμανε στις τουρκικές αρχές μετά από έκρηξη που σημειώθηκε έξω από την τουρκική Αεροπορική Βιομηχανία Joint Stock Partnership Facility στην περιοχή Kahramankazan της Άγκυρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει η Ηurriyet και η Daily Sabah, εκτός από την έκρηξη ακούστηκαν και πυροβολισμοί στις εγκαταστάσεις της TAI.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις ασφαλείας, πυροσβέστες και ασθενοφόρα.

Ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών Ali Yerlikaya έκανε λόγο για «τρομοκρατική επίθεση στις εγκαταστάσεις της Turkish Aerospace Industries Inc. (TAI). Δυστυχώς, μετά την επίθεση είχαμε νεκρούς και τραυματίες. Εύχομαι ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες μας. Το κοινό θα ενημερωθεί για τις εξελίξεις. Λάβετε υπόψη σας τις δηλώσεις από επίσημες πηγές.

Η έκρηξη σημειώθηκε στην πύλη εισόδου των εγκαταστάσεων ενώ ακούστηκαν και πυροβολισμοί. Το προσωπικό οδηγήθηκε σε καταφύγια για λόγους ασφαλείας.

Η περιοχή TAI είναι μια πολύ κρίσιμη εγκατάσταση στην τουρκική αμυντική βιομηχανία ενώ υπάρχουν ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες για βομβιστική επίθεση αυτοκτονίας. Στην περιοχή εργάζονται περίπου 15.000 άτομα.

? BREAKING: Explosion in der Turkish Aerospace Industries Anlage in Kazan, Ankara, berichtet die Ihlas Nachrichtenagentur. #TUSAS pic.twitter.com/VO8bGRv4CD

BREAKING NEWS



An explosion occurred in front of the TUSAŞ facility in Ankara. (İHA) pic.twitter.com/EsNSWOuanr