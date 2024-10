Τραμπ: Από τα McDonald's στα podcast πρώην παλαιστών του WWE (βίντεο)

Το κυνήγι των ψήφων και η λατρεία του Τραμπ για τα McDonald's μέσα στα χρόνια.

Οι εκλογές στις ΗΠΑ πλησιάζουν και ο Ντόναλντ Τραμπ έχει σπάσει κάθε όριο λαϊκισμού για να κερδίσει και τους τελευταίους αναποφάσιστους.

Η εμφάνισή του στο podcast πρώην παλαιστή του WWE μπορεί να μοιάζει ασυνήθιστη, αλλά είναι μέρος μιας πολύ στοχευμένης στρατηγικής της καμπάνιας του για να τονώσει την απήχηση του πρώην προέδρου στους νέους ψηφοφόρους. Ο Τραμπ ηγείται σημαντικά στην κατηγορία των νέων ανδρών ψηφοφόρων σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις. Ακόμα και σε αυτή των New York Times που δείχνει ότι προηγείται της Χάρις κατά 17 μονάδες στους νέους άνδρες ηλικίας 18 - 29.

Σε μία απόπειρα να μεγαλώσει τη διαφορά, ο Τραμπ συνεχίζει να κινείται σε αντισυμβατικός δρόμους. Μεταξύ αυτών και η συμμετοχή του Flagrant, μία εκπομπή σε συμπαρουσιαστή τον κωμικό Andrew Schulz, και το Bussin' with the Boys, ένα αθλητικό σόου με πρωταγωνιστές τους πρώην παίχτες του NFL Will Compton και Taylor Lewan.

Κατά τη διάρκεια των εμφανίσεών του δε, ο Τραμπ φάνηκε διατεθειμένος να αποκηρύξει κάποιες από τις εμβληματικές συνεντεύξεις του, τις οποίες αντιμετώπισε με χιούμορ σε μία εμφάνισή του στο The Undertaker, με οικοδεσπότη τον πρώην παλαιστή του WWE, Mark Calaway τη Δευτέρα.

«Απέρριψα το 60 λεπτά και έρχομαι στην ηλίθια εκπομπή σου» είπε με ένα πλατύ χαμόγελο το Τραμπ αναφερόμενος στην κορυφαία ενημερωτική εκπομπή του CBS News. Ωστόσο, έχουν περάσει 10 χρόνια από την στιγμή που ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε σε πρόγραμμα του WWE. Αλλά οι εκλογές προφανώς απαιτούν θυσίες.

Όπως η εμφάνιση του Χαλκ Χόγκαν το καλοκαίρι στο συνέδριο των Ρεπουμπλικάνων όπου έσκισε ένα μπλουζάκι που έγραφε «Trumpamania». Δεν τον συμπαθούν όμως όλοι οι πρώην παλαιστές. Ο ηθοποιός πια Dave Bautista, έχει επικρίνει τον Τραμπ αποκαλώντας τον «αδύναμο νήπιο».

Η ιστορία των Μc Donlad's

Μέσα στη μανία για τις ψήφους ο Ντόναλντ Τραμπ έβαλε την ποδιά του και σέρβιρε σε κατάστημα των McDonald's. Ο ίδιος ακούγεται σε σχετικό βίντεο να λέει πως ίσως το σκεφτεί να «ξαναγυρίσει» στη δουλειά αυτή.

«Αγαπώ τα McDonald’s» είπε ο Τραμπ. «Θέλω να βλέπω καλές δουλειές και νομίζω ότι δεν είναι πρέπον κάποιος να τις υποτιμά λέγοντας ότι δούλευε στα McDonald’s» είπε αναφερόμενος σε μία ατάκα της Κάμαλα Χάρις. Τα Mc Donald’s ωστόσο έχουν γίνει ένα περίεργο σημείο ανταγωνισμού για την εκστρατεία του Τραμπ.

Μιλώντας στο Fox News την περασμένη εβδομάδα, ο γιος του Τραμπ, Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ είπε ότι ο πατέρας του «γνωρίζει το μενού των McDonald's πολύ καλύτερα από ό,τι η Καμάλα Χάρις». Και αυτό μπορεί να είναι και αλήθεια αν σκεφτεί κανείς τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί κατά καιρούς για το πόσο απολαμβάνει το φαγητό τους.

Τραμπ και Mc Donald’s, ο έρωτας κρατάει χρόνια

Στις αρχές του 2023, ο ίδιος ο Τραμπ είπε ακριβώς το ίδιο πράγμα στους υπαλλήλους του McDonald's στο Οχαίο: «Ξέρω αυτό το μενού καλύτερα από εσάς». Έναν χρόνο πριν, είχαν κυκλοφορήσει τα απομνημονεύματα του γαμπρού του Τζάρεντ Κούσνερ. Στο «Breaking History» εκείνος εξιστόρησε πως όταν ο Τραμπ προσβλήθηκε από κορονοϊό το 2020, κατάλαβαν ότι άρχισε να αναρρώνει από την παραγγελία που έκανε στο fast food.

«Ήξερα ότι ένιωθε καλύτερα όταν ζήτησε ένα από τα αγαπημένα του γεύματα: ένα McDonald’s Big Mac, Filet-o-Fish, πατάτες και ένα milkshake βανίλιας», έγραψε ο Κούσνερ.

Οι πρώην αξιωματούχοι της προεκλογικής εκστρατείας του Τραμπ, Κόρεϊ Λεβαντόφσκι και Ντέιβιντ Μπόσι, επίσης μίλησαν στο βιβλίο τους «Let Trump be Trump» του 2017 ότι η παραγγελία του πρώην Προέδρου για τα McDonald's αποτελούνταν από «δύο Big Mac, δύο Fillet-O-Fish και ένα milkshake σοκολάτας».

Το 2017 το Politico ανέφερε πως κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του 2016, ο πρώην σωματοφύλακας και έμπιστός του Keith Schiller, πήγαινε συχνά στα McDonald’s κοντά στον τερματικό σταθμό του Queens και ο Τραμπ τον περίμενε στη λιμουζίνα.

«Συνήθως το πρωί η παραγγελία του περιελάμβανε αβγά McMuffins, και αργότερα μία μεγάλη μερίδα πατάτες τηγανητές» ανέφερε το Politico επικαλούμενο άλλον αξιωματούχο του περιβάλλοντος Τραμπ.

Η έκθεση του Politico, ανέφερε επίσης ότι ο σωματοφύλακάς του πήγαινε σε άλλο κατάστημα της αλυσίδας λεωφόρο της Νέας Υόρκης στην Ουάσιγκτον, όταν «το προσωπικό της κουζίνας του Λευκού Οίκου δεν μπορούσε να ανταποκριθεί στην ικανοποίηση ενός ειδικού τοστ με τυρί (χωρίς τουρσιά, επιπλέον κέτσαπ) και μια τηγανητή μηλόπιτα».

Τον Οκτώβριο του 2023, κατά τη διάρκεια της δικαστικής διαμάχης του στο Μανχάταν, αρκετοί ήταν αυτοί που έβλεπαν πολλές και μεγάλες σακούλες από τα McDonald's να καταφθάνουν στο δικαστήριο.

Tο 2019, σε περισσότερες από μία περιπτώσεις, ο Τραμπ παρήγγειλε επίσης McDonald's για αθλητές που επισκέφθηκαν τον Λευκό Οίκο. Και φυσικά κανείς δεν μπορεί να ξεχάσει ότι το μακρινό 2002, ο τότε δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας είχε εμφανιστεί ακόμα και σε διαφήμιση για το μενού των McDonald's.

Όσον αφορά το γιατί ο Τραμπ αγαπά τόσο πολύ τα McDonald's και γενικότερα το fast food, υπάρχουν πολλές, φαινομενικά σχετικές εξηγήσεις. Στο βιβλίο του 2018 «Fire and Fury: Inside the Trump White House», ο συγγραφέας Michael Wolff είπε ότι ο Τραμπ «είχε αρκετά χρόνια τον φόβο ότι θα τον δηλητηρίαζαν».

Όταν έτρωγε στα McDonald's, σύμφωνα με τον Τραμπ «κανείς δεν ήξερε ότι θα ερχόταν και το φαγητό ήταν προετοιμασμένο με ασφάλεια».

Ο Τραμπ από την πλευρά του έχει δικαιώσει τα γούστα του επικαλούμενος τα πρότυπα παρασκευής φαγητού. «Είμαι πολύ καθαρός άνθρωπος. Μου αρέσει η καθαριότητα και νομίζω ότι είναι καλύτερα να πάτε εκεί παρά ίσως κάπου που δεν έχετε ιδέα από πού προέρχεται το φαγητό» είχε πει ο Τραμπ το 2016 στο CNN.