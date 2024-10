Πέθανε ο Paul Di'Anno, πρώην frontman των Iron Maiden

Την είδηση του θανάτου του πρώην frontman των Iron Maiden επιβεβαίωσε η δισκογραφική του εταιρεία.

Πέθανε σε ηλικία 66 ετών ο πρώην frontman των Iron Maiden, Paul Di’ Anno.

Την είδηση επιβεβαίωσε η δισκογραφική του εταιρεία Conquest Music, για λογαριασμό της οικογένειας του τραγουδιστή.

«Εκ μέρους της οικογένειάς του, η Conquest Music με θλίψη επιβεβαιώνει τον θάνατο του Paul Andrews γνωστού ως Paul Di'Anno», αναφέρει ανακοίνωσή της η εταιρεία. «Ο Paul πέθανε στο σπίτι του στο Σάλσμπερι σε ηλικία 66 ετών.

«Η Conquest Music είναι περήφανη που είχε τον Paul Di'Anno στην οικογένεια των καλλιτεχνών της και ζητά από τη λεγεώνα των θαυμαστών του να σηκώσουν ψηλά ένα ποτήρι στη μνήμη του» ανέφερε η εταιρεία.

Πoιος ήταν ο Paul Di' Anno

Γεννημένος στο Chingford, του Ανατολικού Λονδίνου στις 17 Μαΐου 1958, ο Paul Di’Anno έγινε γνωστός ως τραγουδιστής των Iron Maiden, από το 1978 ως το 1981. Eρμήνευσε το ντεμπούτο άλμπουμ των Maiden, που έφερε το όνομά τους αλλά και το κλασικό «Killers».

O εθισμός του στις ουσίες έκανε τους Iron Maiden να τον διώξουν από την μπάντα. Τον αντικατέστησαν με τον Μπρους Ντίκινσον στα τέλη του 1981 και εκείνος έγινε η φωνή του συγκροτήματος.

Για χρόνια ο Di’ Anno αρνούνταν πεισματικά να παίζει τραγούδια των Iron Maiden στις συναυλίες τους παρά τις παρακλήσεις του κοινού. Αυτό οδήγησε και στην διάλυση της πρώτης μπάντας που σχημάτισε μετά την απόλυσή του από τους Iron Maiden.

Το 1994 φυλακίστηκε στις ΗΠΑ για κατοχή ναρκωτικών και όπλων. Ο Di’ Anno φυλακίστηκε και πάλι τον Μάρτιο του 2011. Συνέχισε να περιοδεύει μαζί με τους Icarus Witch μέχρι το 2013 όταν αναγκάστηκε να αποσυρθεί από την ενεργό δράση λόγω ενός σοβαρού τραυματισμού στο γόνατο.

Μετά την αναχώρησή του από τους Iron Maiden, ο Paul Di'Anno ακολούθησε μία εξαιρετική καριέρα με τους Battlezone και τους Killers, καθώς και πολλές σόλο κυκλοφορίες και guest εμφανίσεις.

Παρά το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια είχε σοβαρά προβλήματα υγείας που τον ανάγκασαν να μετακινείται με αναπηρικό αμαξίδιο, συνέχισε να διασκεδάζει τους θαυμαστές του σε όλο τον κόσμο, κάνοντας μόνο το 2023 πάνω από 100 συναυλίες.

Το πρώτο του αναδρομικό άλμπουμ καριέρας, το The Book of the Beast κυκλοφόρησε τον Σεπτέμβριο του 2024 και παρουσίασε στιγμιότυπα από τις ηχογραφήσεις του από τότε που έφυγε από τους Iron Maiden.