Ο λευκός φώσφορος είναι χημική ουσία που χρησιμοποιείται συνήθως για να φωτίσει τις εχθρικές θέσεις, γιατί, όταν εκρήγνυται, παράγει μεγάλη λάμψη και θερμαντική ενέργεια και όσοι εκτίθενται σε αυτόν καίγονται ολοσχερώς ή παθαίνουν μη αναστρέψιμα εγκαύματα στο δέρμα.

Τα εγκαύματα φωσφόρου ενέχουν αυξημένο κίνδυνο θνησιμότητας λόγω της απορρόφησης του φωσφόρου στο σώμα. Μάλιστα, μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα στο ήπαρ, τα νεφρά, την καρδιά και σε ορισμένες περιπτώσεις πολλαπλή ανεπάρκεια οργάνων. Όταν χρησιμοποιείται στα πυρομαχικά, ο λευκός φώσφορος φτάνει μέχρι και τους 800 βαθμούς Κελσίου.

⚡️RT Exclusive: Israel Strikes Lebanon Using White Phosphorus



Footage from Rt Arabic's correspondent in Lebanon Hussein Ayad the strikes being carried out in the outskirts of the southern city of Marvakhin.



The use of white phosphorus projectiles is prohibited by international… pic.twitter.com/60FHgbqDZv