Τρεις αστυνομικοί στην πόλη Τακόμα της πολιτείας Ουάσινγκτον των ΗΠΑ αθωώθηκαν χθες Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου, για τον φόνο του Αφροαμερικανού Μάνουελ Έλις το 2020, ο οποίος λίγο πριν πεθάνει φώναζε «δεν μπορώ να αναπνεύσω», μια έκκληση που θύμισε αυτή του Τζορτζ Φλόιντ ο οποίος πέθανε επίσης κατά τη σύλληψή του λίγες εβδομάδες αργότερα.

Οι αστυνομικοί Κρίστοφερ Μπέρμπανκ και Μάθιου Κόλινς κρίθηκαν αθώοι για τις κατηγορίες του φόνου και της ανθρωποκτονίας, ενώ ένας τρίτος συνάδελφός τους, ο Τίμοθι Ράνκιν, κρίθηκε αθώος για την κατηγορία της ανθρωποκτονίας έπειτα από μια δίκη που διήρκεσε περισσότερο από δύο μήνες. Η οικογένεια του Έλις και υποστηρικτές της εξέφρασαν την οργή τους για την έκβαση της υπόθεσης, την πρώτη στην οποία είχαν απαγγελθεί κατηγορίες με βάση νέο κανονισμό για τη λογοδοσία της αστυνομίας, τον οποίο ενέκριναν πριν πέντε χρόνια με δημοψήφισμα οι κάτοικοι της πολιτείας Ουάσινγκτον.

Οι τρεις αστυνομικοί αθωώθηκαν για τον φόνο του 33χρονου Έλις παρά τις καταθέσεις αυτοπτών μαρτύρων και υλικού από κάμερες που παρουσιάστηκε στη δίκη και το οποίο έδειχνε ότι οι αστυνομικοί έκαναν κεφαλοκλείδωμα στον Έλις, τον χτύπησαν με τέιζερ και τον ακινητοποίησαν ξαπλωμένο στο οδόστρωμα ρίχνοντας το βάρος τους πάνω του, στις 3 Μαρτίου 2020.

Εικόνες από κάμερες έδειξαν τον Κόλινς να κρατά τον Έλις από τον λαιμό και τον Μπέρμπανκ να τον χτυπά με το τέιζερ στο στήθος, παρά το γεγονός ότι το θύμα βρισκόταν ξαπλωμένο στο έδαφος. Ο Έλις, που ήταν άοπλος, ακούγεται στο βίντεο να λέει: «Δεν μπορώ να αναπνεύσω, κύριε». Ο θάνατός του επήλθε επί τόπου.

Οι δικηγόροι της υπεράσπισης δήλωσαν ότι οι αστυνομικοί σταμάτησαν τον Έλις όταν τον είδαν να πλησιάζει ένα αυτοκίνητο που διερχόταν από διασταύρωση, ενώ αυτόπτης μάρτυρας σημείωσε ότι είδε το θύμα απλώς να στέκεται σε μια γωνία όταν οι αστυνομικοί του ζήτησαν να πλησιάσει το όχημά τους.

Οι δικηγόροι της υπεράσπισης επίσης ισχυρίστηκαν ότι ο Έλις, ο οποίος σύμφωνα με τις τοξικολογικές αναλύσεις είχε καταναλώσει μεθαμφεταμίνη, πέθανε λόγω της χρήσης ναρκωτικών και των καρδιακών προβλημάτων από τα οποία υπέφερε. Οι ίδιοι πρόσθεσαν ότι ο Έλις κλώτσησε την πόρτα του αστυνομικού οχήματος και σχολίασαν ότι η συμπεριφορά του οδήγησε “σε μια κατάσταση στην οποία προκάλεσε τον θάνατό του”. Τόνισαν ότι οι αστυνομικοί δεν είχαν άλλη επιλογή από το να απαντήσουν με τη χρήση βίας.

Ο ιατροδικαστής της κομητείας Πιρς έκρινε ότι ο θάνατος του Έλις οφείλεται σε ανθρωποκτονία η οποία προκλήθηκε από τη στέρηση οξυγόνου. Από την πλευρά τους αυτόπτες μάρτυρες του περιστατικού κατέθεσαν ότι οι αστυνομικοί ήταν αυτοί που επιτέθηκαν στον Έλις στην προσπάθειά τους να τον ακινητοποιήσουν. Πρόσθεσαν ότι αυτός απλώς στεκόταν στο πεζοδρόμιο, ενώ τόνισαν ότι δεν τον είδαν να προβάλει αντίσταση.

Το περιστατικό με τον Έλις σημειώθηκε μερικές εβδομάδες πριν τον θάνατο του Τζορτζ Φλόιντ κατά τη σύλληψή του από λευκούς αστυνομικούς στη Μινεάπολη, ένα γεγονός που προκάλεσε διαδηλώσεις στις ΗΠΑ και σε όλο τον κόσμο κατά της αστυνομικής βίας και του ρατσισμού.

