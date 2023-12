Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου απέκλεισε σήμερα το ενδεχόμενο εκεχειρίας στον πόλεμο του εβραϊκού κράτους κατά της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, μέχρι την «εξολόθρευση» του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος.

«Συνεχίζουμε τον πόλεμο μέχρι το τέλος. Ο πόλεμος θα συνεχιστεί μέχρι την εξολόθρευση της Χαμάς, μέχρι τη νίκη... Όποιος πιστεύει ότι θα σταματήσουμε είναι αποκομμένος από την πραγματικότητα...», δήλωσε ο Νετανιάχου σε βιντεοσκοπημένη δήλωσή του, υπογραμμίζοντας, «Δεν θα σταματήσουμε τις μάχες μέχρι να πετύχουμε όλους τους στόχους που έχουμε θέσει για εμάς: την εξολόθρευση της Χαμάς, την απελευθέρωση των ομήρων μας και την απομάκρυνση της απειλής από τη Γάζα», είπε. Σημειώνεται ότι οι δηλώσεις του Ισραηλινού πρωθυπουργού διατυπώνονται την ώρα που ο ηγέτης της Χαμάς, Ισμαΐλ Χανίγιε ξεκίνησε σήμερα συζητήσεις στο Κάιρο για μια ενδεχόμενη συμφωνία για κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας που θα επιτρέψει την απελευθέρωση ομήρων που κρατά η Χαμάς στον παλαιστινιακό θύλακα και την παράδοση περισσότερης ανθρωπιστικής βοήθειας εκεί.

Ένας αξιωματούχος της Χαμάς δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο νωρίτερα σήμερα ότι «η πλήρης κατάπαυση του πυρός και η απόσυρση του ισραηλινού στρατού κατοχής από τη Γάζα αποτελούν προϋπόθεση για οποιαδήποτε σοβαρή διαπραγμάτευση για ανταλλαγή» Ισραηλινών ομήρων με Παλαιστίνιους αιχμαλώτους.

Όπως γίνεται γνωστό, πλέον, διεξάγονται συνομιλίες στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για την ψήφιση επί νέου προσχεδίου απόφασης για την επιτάχυνση των παραδόσεων ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας.

Η ψηφοφορία αναβλήθηκε ήδη δυο φορές, καθώς τα κράτη μέλη αναζητούν τις διατυπώσεις εκείνες που θα επιτρέψουν να αποφευχθεί το βέτο των ΗΠΑ, του κυριότερου συμμάχου του Ισραήλ.

Το κείμενο, το οποίο αρχικά καλούσε να κηρυχθεί «επείγουσα και διαρκής παύση των εχθροπραξιών» στη Λωρίδα της Γάζας, πλέον κάνει λόγο για«παύση».

Prime Minister Benjamin Netanyahu:

"We are continuing the war to the end. It will continue until Hamas is eliminated – until victory.



Whoever thinks that we will stop is detached from reality. https://t.co/oWWwhgMPF5 pic.twitter.com/hY2au03s7s