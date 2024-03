Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ ευχαρίστησε τον ακροδεξιό πρόεδρο της Αργεντινής Μιλέι για την πρόθεσή του να μεταφέρει την πρεσβεία της Αργεντινής στην Ιερουσαλήμ και τον κάλεσε να επισκεφθεί το Ισραήλ.

Ο Πρωθυπουργός είπε στον εκλεγμένο Πρόεδρο ότι είναι πραγματικός φίλος του εβραϊκού λαού και τον ευχαρίστησε για τη στήριξή του στο Ισραήλ, κατά τη διάρκεια του πολέμου με τη Χαμάς.

«Ο πρωθυπουργός συνεχάρη τον εκλεγμένο πρόεδρο για την πρόθεσή του να μεταφέρει την πρεσβεία της Αργεντινής στην Ιερουσαλήμ και τον προσκάλεσε να επισκεφθεί το Ισραήλ», επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

Prime Minister Benjamin Netanyahu spoke with Argentinian President-elect Javier Milei, congratulated him on his election victory and thanked him for his support of the State of Israel in its war against the Hamas terrorist organization.