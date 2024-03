Η πλειοψηφία των Βρετανών τάσσεται υπέρ της επανένταξης στην ενιαία αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έστω και αν αυτό θα σήμαινε την επαναφορά της ελεύθερης εγκατάστασης Ευρωπαίων εργαζομένων στη χώρα τους, σύμφωνα με μια δημοσκόπηση που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

Ο δραστικός περιορισμός της μετανάστευσης ήταν ένας από τους κυριότερους λόγους για τους οποίους οι Βρετανοί ψήφισαν υπέρ της εξόδου από την Ευρωπαϊκή Ένωση το 2016. Τους τελευταίους μήνες οι δημοσκοπήσεις έδειχναν ότι οι περισσότεροι πιστεύουν πλέον ότι το Brexit ήταν λάθος. Η σημερινή δημοσκόπηση ήρθε στο φως της δημοσιότητας μία εβδομάδα αφότου τα επίσημα στοιχεία έδειξαν ότι η καθαρή μετανάστευση στο Ηνωμένο Βασίλειο κατέρριψε κάθε ρεκόρ πέρσι, ήταν υπερδιπλάσια σε σύγκριση με εκείνη του 2015, δηλαδή μια χρονιά πριν από το δημοψήφισμα για το Brexit.

Η δημοσκόπηση δείχνει ότι σχεδόν έξι στους δέκα (57%) Βρετανούς στηρίζουν την ένταξη στην ενιαία αγορά. Μόνο ένας στους πέντε διαφωνεί.

Μεταξύ των ψηφοφόρων που είχαν ταχθεί υπέρ του Brexit και τώρα δήλωσαν ότι θα ψήφιζαν το Εργατικό Κόμμα, εφόσον διεξάγονταν εκλογές αύριο, το 53% είπε ότι τάσσεται υπέρ της ένταξης στην ενιαία αγορά και το 31% κατά. Από εκείνους που ψήφισαν υπέρ του Brexit και σκοπεύουν να ψηφίσουν το Συντηρητικό κόμμα στις εκλογές, μόνο το 29% τάσσεται υπέρ της επιστροφής στην ενιαία αγορά και το 54% διαφωνεί.

Οι Εργατικοί, που προηγούνται με διαφορά στις δημοσκοπήσεις ενόψει των βουλευτικών εκλογών, έχουν υποσχεθεί ότι θα προσπαθήσουν να βελτιώσουν τις εμπορικές σχέσεις του Ηνωμένου Βασιλείου με την ΕΕ. Ο ηγέτης τους, ο Κιρ Στάρμερ, έχει δηλώσει πάντως ότι δεν επιθυμεί την επιστροφή στην ενιαία αγορά.

Σε γενικές γραμμές, το 72% των Βρετανών θέλει η χώρα τους να έχει στενότερους δεσμούς με την ΕΕ και σε αυτό συμφωνεί η πλειοψηφία τόσο εκείνων που τάχθηκαν υπέρ της εξόδου όσο και εκείνων που ψήφισαν υπέρ της παραμονής, στο δημοψήφισμα του 2016.

A majority of Britons would support joining the single market, even if this meant free movement of people



All Britons

Support: 57%

Oppose: 22%



Leave voters

Support: 35%

Oppose: 45%



Remain voters

Support: 83%

Oppose: 6%https://t.co/qPtfJqJXSt pic.twitter.com/X3Etudv5am