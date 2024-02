Το Ηνωμένο Βασίλειο ανακηρύχθηκε ως η 37η ασφαλέστερη χώρα στον κόσμο το 2023 σε ετήσια μελέτη που κατατάσσει 163 ανεξάρτητα κράτη και εδάφη ανάλογα με το επίπεδο ασφάλειάς τους.

Η μελέτη, που ονομάζεται Παγκόσμιος Δείκτης Ειρήνης και συντάσσεται από το Ινστιτούτο Οικονομίας και Ειρήνης, καλύπτει το 99,7% του πληθυσμού και μετρά «την κοινωνική ασφάλεια και προστασία, τις εγχώριες και διεθνείς συγκρούσεις και τον βαθμό στρατιωτικοποίησης».

Η έκθεση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η Ισλανδία είναι η ασφαλέστερη χώρα συνολικά , αν και η δημοσίευσή της προηγήθηκε της τρέχουσας ηφαιστειακής δραστηριότητας, και ακολουθούν η Δανία (δεύτερη), η Ιρλανδία (τρίτη) και η Νέα Ζηλανδία (τέταρτη).

Η Αμερική κατατάσσεται για άλλη μια φορά στην 131η θέση, ακριβώς πίσω από τη Νότια Αφρική (130η) και την Αϊτή (129η).

Η Ελλάδα βρίσκεται στην εξηκοστή θέση, κάτω από την Γκάμπια.

Την ίδια ώρα το Αφγανιστάν (163η) θεωρείται η λιγότερο ασφαλής χώρα στον κόσμο για όγδοη συνεχή χρονιά, ακολουθούμενη από την Υεμένη (162η), τη Συρία (161η), το Νότιο Σουδάν (160η) και τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (159η).

Είναι πολύ σημαντικό ωστόσο να αναφερθεί ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία είχε σημαντικό αντίκτυπο στην παγκόσμια ασφάλεια, με την Ουκρανία και τη Ρωσία να έχουν τη μεγαλύτερη και την πέμπτη μεγαλύτερη επιδείνωση της ασφάλειας αντίστοιχα.

Η Αϊτή, το Μάλι και το Ισραήλ ήταν οι άλλες χώρες με τις μεγαλύτερες. Η μελέτη όμως προηγήθηκε από την τρέχουσας σύγκρουσης στο Ισραήλ.

Η Ευρώπη είναι η πιο ειρηνική περιοχή στον κόσμο, σύμφωνα με τη μελέτη, και φιλοξενεί επτά από τις δέκα πιο ασφαλείς χώρες.

Οι άλλες τρεις πιο ασφαλείς χώρες βρίσκονται στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού.

Η περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής, παρέμεινε η λιγότερο ασφαλείς περιοχή στον κόσμο. Εκεί βρίσκονται τέσσερις από τις δέκα λιγότερο ειρηνικές χώρες.

Ο Καναδάς σημείωσε αύξηση 2,9% στην ασφάλεια, ενώ οι ΗΠΑ παρουσίασαν μικρή πτώση στην ασφάλεια, με τη συνολική βαθμολογία τους να επιδεινώνεται κατά 0,38%.

Global Peace Index 2023: The average level of global peacefulness deteriorated for the ninth consecutive year, with 84 countries recording an improvement and 79 a deterioration pic.twitter.com/ZfVmUIj1hU