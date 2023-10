Όπως αναφέρει το aljazeera.com, το νοσοκομείο al-Ahli Arab, το οποίο βρίσκεται στην κεντρική Λωρίδα της Γάζας, βομβαρδίστηκε -από το Ισραήλ-, χωρίς καμία προειδοποίηση, προκαλώντας σοβαρές καταστροφές που εμποδίζουν το νοσοκομείο να συνεχίσει να λειτουργεί και να παρέχει ιατρικές υπηρεσίες σε χιλιάδες ανθρώπους.

Στο νοσοκομείο αυτό νοσηλεύονται εκατοντάδες, αν όχι χιλιάδες, Παλαιστίνιοι που έχουν τραυματιστεί κατά τη διάρκεια των συνεχιζόμενων ισραηλινών επιθέσεων.

Το υπουργείο Υγείας στη Λωρίδα της Γάζας αναφέρει ότι τουλάχιστον 500 άνθρωποι σκοτώθηκαν.

«Το νοσοκομείο φιλοξενούσε εκατοντάδες ασθενείς και τραυματίες και ανθρώπους που εκτοπίστηκαν βίαια από τα σπίτια τους» εξαιτίας άλλων ισραηλινών επιθέσεων, αναφέρεται σε ανακοίνωση.

Περίπου 3.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί σε ισραηλινές επιθέσεις σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας από την έναρξη του πολέμου στις 7 Οκτωβρίου.

Following Israel's 'evacuation order', hundres of Palestinian civilians have taken shelter in hospitals, including Al-Ahli Arab Hospital.



Hospitals are entitled to special protection under IHL, and must be protected in all circumstances.



This is a war crime, plain and simple. https://t.co/VOso0C58SH