Τον Σεπτέμβριο στο Θέατρον του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.

Η μουσική του Stranger Things θα παρουσιαστεί ζωντανά για πρώτη φορά στην Ελλάδα από τους συνθέτες-δημιουργούς της, το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Θέατρον του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος (Πειραιώς 254).

Μετά το επικό τέλος του παγκόσμιου φαινομένου του Netflix, οι βραβευμένοι με Emmy συνθέτες Kyle Dixon και Michael Stein (από το συγκρότημα S U R V I V E) φέρνουν στη σκηνή τον απόλυτο «ζωντανό» εορτασμό ολόκληρης της ιστορίας.

Η περιοδεία τους προσφέρει μια ολοκληρωμένη ηχητική αναδρομή, που καλύπτει και τις πέντε σαιζόν της σειράς, από το εμβληματικό εναρκτήριο θέμα του 2016 μέχρι τους κλιμακωτούς «ήχους» της πρόσφατης 5ης σεζόν.

Στα χρονικά του κινηματογράφου και της τηλεόρασης, ορισμένα μουσικά θέματα καταφέρνουν να υπερβούν την κινούμενη εικόνα. Από το εμβληματικό σφύριγμα που εισάγει το θέμα του Morricone για το «The Good, the Bad and the Ugly» μέχρι το «Love On A Real Train» των Tangerine Dream, οι αξιομνημόνευτες μουσικές έχουν την «παράξενη ικανότητα να συνοψίζουν μια εποχή, μια ολόκληρη αισθητική».

Οι παραγωγικοί Τεξανοί μουσικοί Kyle Dixon και Michael Stein είναι υπεύθυνοι για ένα σύνολο έργων που είναι συνώνυμο με την φανταστική πόλη Hawkins της Ιντιάνα, την υπερφυσική πανταχού παρούσα πόλη στο κέντρο της επιτυχίας του Netflix, Stranger Things. Αλλά καθώς η μικρή πόλη γίνεται το απίθανο μέρος για μια υπερφυσική μάχη μέσα στην επιτυχημένη σειρά, τα ηχοτοπία των Dixon και Stein έχουν επίσης επεκταθεί παράλληλα.

Όταν οι Duffer Brothers βρήκαν το συγκρότημα και προσέλαβαν τους Dixon και Stein για να δουλέψουν στο Stranger Things, το δίδυμο σήκωσε τα μανίκια του, αναλαμβάνοντας ένα φόρτο εργασίας που συνήθως διαχειριζόταν μια ομάδα συνθετών και βοηθών.

Καθώς η σειρά σταδιακά μετατράπηκε από ένα έργο επιστημονικής φαντασίας εποχής της δεκαετίας του '80 σε ένα εκτεταμένο υπερφυσικό έπος, ο Stein και ο Dixon ανέβηκαν στο ύψος των περιστάσεων. Ενώ η μουσική τους για τις πρώτες σεζόν επικεντρώθηκε στον διαχρονικό ήχο των αναλογικών συνθεσάιζερ της δεκαετίας του '80, σύντομα θα αξιοποιούσαν μελωδίες και ατμόσφαιρες που ταίριαζαν στον Eleven και τον υπερδιάστατο αγώνα του Mike.

Η μουσική είναι ένας κύριος χαρακτήρας στο Stranger Things, με το soundtrack των Dixon και Stein να υφαίνεται μέσα και έξω από θριαμβευτικά, κατάλληλα για την εποχή τραγούδια, όπως το «Running Up That Hill» της Kate Bush. Αυτό το τραγούδι έφτασε στην κορυφή των charts μετά την καθοριστική του χρήση, στην τέταρτη σεζόν. Ομοίως, η ακούραστη δουλειά του δίδυμου στο Stranger Things τους εκτόξευσε, από underground ήρωες συνθεσάιζερ σε βασικούς συνθέτες για τον σύγχρονο κινηματογράφο και την τηλεόραση.

Οι Stein και Dixon κέρδισαν ένα βραβείο Emmy για την Καλύτερη Πρωτότυπη Μουσική του Κύριου Τίτλου για τη δουλειά τους στη σειρά, εκτός από τις υποψηφιότητες για πολλά βραβεία Grammy και ASCAP. Για τις πρόσφατες σεζόν του Stranger Things, το δίδυμο δούλεψε με εκπληκτικό ρυθμό, δημιουργώντας το ισοδύναμο μιας μουσικής επένδυσης ταινίας μεγάλου μήκους κάθε δύο εβδομάδες.

Για να αναβαθμίσουν την παράσταση σε μια πλήρως καθηλωτική εμπειρία, συνεργάστηκαν με τον διάσημο εικαστικό καλλιτέχνη MFO (Marcel Weber). Η παράσταση διαθέτει ένα μινιμαλιστικό αλλά εντυπωσιακό σχέδιο φωτός και γλυπτικής ομίχλης. Το φως αποκτά μια φυσική παρουσία μέσα από ονειρικές λάμψεις και βίαιες, στοιχειωμένες κινήσεις, θολώνοντας τα όρια μεταξύ συναυλίας και κινηματογράφου, καθιστώντας την ατμόσφαιρα του Stranger Things μια πραγματικά απτή εμπειρία.

Εισιτήρια

VVIP €60,00

VIP €55,00

ΖΩΝΗ Α €50,00

ΖΩΝΗ Β €47,00

ΖΩΝΗ Γ €44,00

ΖΩΝΗ Δ €39,00

ΕΞΩΣΤΗΣ - ΖΩΝΗ Α €37,00

ΕΞΩΣΤΗΣ - ΖΩΝΗ Β €32,00

Η είσοδός σε ανήλικους από 12 έως και 14 ετών επιτρέπεται μόνο με συνοδεία γονέα ή κηδεμόνα. .

Η προπώληση εισιτηρίων γίνεται από τo www.more.com, τα καταστήματα Public και το υπόλοιπό δίκτυο του More.

Πληροφορίες: www.detoxevents.gr / 2109636489