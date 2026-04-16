Διπλές προσκλήσεις για την Alexandra Sieti στο Κύτταρο, πρόσφερε το Dnews στους αναγνώστες του μέσα από τον διαγωνισμό που «έτρεξε» στο Facebook από τις 14 Απριλίου 2026.

Ο διαγωνισμός αφορά σε διπλές προσκλήσεις για την Παρασκευή 17 Απριλίου 2026, ώρα έναρξης: 22.00, στο Κύτταρο (Ηπείρου 48 & Αχαρνών).

Οι νικητές είναι οι:

Kyriaki Andriani

Kostas Mathios

Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή!

To live

Η Alexandra Sieti έρχεται στο Κύτταρο στις 17 Απριλίου και φέρνει μαζί της μια βραδιά με παλμό, ένταση και ηλεκτρισμό!

Μαζί της, τρεις special guests που ανεβάζουν ακόμη περισσότερο τη θερμοκρασία: ο Ian Stratis, η Τραϊάνα Ανανία και ο Alexis Nicolas ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια σκηνική συνάντηση με έντονη προσωπικότητα, δυνατές ερμηνείες και απρόβλεπτη χημεία.

Μετά τη συμμετοχή της στο Sing for Greece με το The Other Side, που έκλεψε τις εντυπώσεις — η Alexandra συνεχίζει με αμείωτη ένταση, προετοιμάζοντας παράλληλα το νέο της άλμπουμ.

Με ήχο που κουβαλά groove, soul, attitude και ανεπιτήδευτη δύναμη, η Alexandra Sieti στήνει ένα live φτιαγμένο για να σε παρασύρει από την πρώτη μέχρι την τελευταία στιγμή. Χωρίς φίλτρα, χωρίς αποστάσεις, με την ενέργεια στραμμένη κατευθείαν στο κοινό.

Μια βραδιά που δεν έρχεται απλώς να ακουστεί. Έρχεται να μείνει.

Πληροφορίες



Κύτταρο, Ηπείρου 48 & Αχαρνών

Παρασκευή 17 Απριλίου

Special Guests:

Ian Stratis

Τραϊάνα Ανανία

Alexis Nicolas

Η προπώληση ξεκίνησε

Doors: 21.30

Ώρα έναρξης: 22.00

Συντελεστές



Τραγούδι - Alexandra Sieti

Πλήκτρα / Φωνητικά- Τάσος Κορκόβελος

Ηλ. Κιθάρα - Πάρης Παπαδόπολος

Μπάσο / Φωνητικά - Τασος Βενετικίδης

Τύμπανα / Φωνητικά - Κώστας Αναγνώστου

Σαξόφωνο - Σοφία Μωυσιάδου

Τεχνικός ήχου - Γιάννης Παπαιωάννου

Διεύθυνση Παραγωγής: Βικτώρια Παπαδοπούλου