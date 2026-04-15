Οι εκδηλώσεις συνεχίζονται στα Public, προσφέροντάς μας έμπνευση και προβληματισμό.

Επίκαιρες συζητήσεις αλλά και παρουσιάσεις βιβλίων έρχονται στα καταστήματα Public σε Αθήνα και περιφέρεια, για να μας κρατήσουν συντροφιά με τον καλύτερο τρόπο, πάντα με την υπογραφή του κορυφαίου βιβλιοπωλείου στην Ελλάδα.

Χρόνης Μουστάκας

Ιουστινιανός / Anubis

Παρασκευή, 17/4 και ώρα 16:30 | Public Βόλου





Με μεγάλη χαρά τα Public και εκδόσεις Anubis σας προσκαλούν την Παρασκευή 17 Απριλίου στις 18:30 στο Public Βόλου, όπου ο Χρόνης Μουστάκας θα υπογράψει το νέο του ιστορικό μυθιστόρημα «Ιουστινιανός».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Λίγα λόγια για το βιβλίο:

Έτος από Κτίσεως Κόσμου 6035. Ο Ιουστινιανός ανέρχεται στο θρόνο ως βασιλεύς των βασιλέων, αυτοκράτορας ταπεινής καταγωγής, που υπόσχεται την αναγέννηση της Νέας Ρώμης και μια χρυσή εποχή δικαιοσύνης, ευημερίας και μεγαλείου. Οι άνθρωποι τον υποδέχονται ως ισαπόστολο και προσεύχονται στο όνομά του. Στο πλευρό του, η αινιγματική Θεοδώρα, πρώην εταίρα, τώρα Αυγούστα λατρεμένη, δολοπλόκος και πανίσχυρη.

Ο νεαρός νομικός Προκόπιος ο Καισαρεύς φτάνει στην Κωνσταντινούπολη, αναλαμβάνει καθήκοντα στο Μεγάλο Παλάτι και βρίσκεται στο επίκεντρο μιας δίνης∙ η Στάση του Νίκα, οι θρίαμβοι του Βελισάριου, οι νέοι νόμοι, οι αιρέσεις, οι συνωμοσίες… Η Αγία Σοφία υψώνεται στον ουρανό, ενώ πανούκλα, σεισμοί κι ένα μεγάλο επίμονο σκότος μαζί με ανεξήγητες εξαφανίσεις συγκλονίζουν την Πόλη.

Ψίθυροι για προφητείες… Οράματα με μαύρους καβαλάρηδες… Ένας ασκητής που «βλέπει» στο πρόσωπο του αυτοκράτορα το Κτήνος. Τίποτα δεν είναι με βεβαιότητα αυτό που φαίνεται. Ο Προκόπιος πρέπει να αποφασίσει. Ποιος είναι πραγματικά ο Ιουστινιανός; Ποια είναι η αλήθεια που πρέπει ο ίδιος να καταγράψει; Θα τολμήσει να την αποκαλύψει ή θα αναγκαστεί να την κρύψει στους γρίφους των περγαμηνών του;

Στηριγμένο στην Απόκρυφη Ιστορία του Προκόπιου, το μυθιστόρημα αυτό αποτελεί ένα ταξίδι στα άδυτα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, εκεί όπου ο θρίαμβος ανταγωνίζεται με την κατάπτωση προειδοποιώντας τους ανθρώπους για την Αποκάλυψη που πλησιάζει.







Δευτέρα, 20/4 και ώρα 16:30 | Public Λάρισας





Με μεγάλη χαρά τα Public και εκδόσεις Anubis σε προσκαλούν τη Δευτέρα 20 Απριλίου στις 18:30, στο Public Λάρισας, όπου ο Χρόνης Μουστάκας θα υπογράψει το νέο του ιστορικό μυθιστόρημα «Ιουστινιανός».

Λεωνίδας Μακρής

Γιάννης Μπουτάρης. Η πολιτική αλλιώς / Πατάκη

Τρίτη, 21/4 και ώρα 20:30 | Public Café Συντάγματος





Με μεγάλη χαρά τα Public και οι εκδόσεις Πατάκη, σας προσκαλούν στην παρουσίαση του νέου βιβλίου του Λεωνίδα Μακρή, «Γιάννης Μπουτάρης. Η πολιτική αλλιώς» την Τρίτη 21 Απριλίου στις 20:30 στο Public Café Συντάγματος.

Παρουσιάζουν το βιβλίο και συνομιλούν με τον συγγραφέα οι:

Αλέξης Τσίπρας, πρ. πρωθυπουργός της Ελλάδας

Χάρης Δούκας, δήμαρχος Αθηναίων

Γιάννης Μώραλης, δήμαρχος Πειραιά

Νίκος Χαρδαλιάς, περιφερειάρχης Αττικής

Τη συζήτηση συντονίζει η δημοσιογράφος Δώρα Αναγνωστοπούλου.

Λίγα λόγια για το βιβλίο:

Ο Γιάννης Μπουτάρης ήταν μοναδικός. Και τη μοναδικότητά του αυτή την έφερε και στην ενασχόλησή του με την πολιτική.

Το βιβλίο αυτό είναι μια απόπειρα να κατανοηθεί το σπάνιο φαινόμενο ένας άνθρωπος του επιχειρηματικού κόσμου να εξελιχθεί σε μια από τις πιο αναγνωρίσιμες και αντιφατικές πολιτικές προσωπικότητες της Μεταπολίτευσης, και κυρίως το πώς άσκησε «πολιτική αλλιώς», μακριά από κομματικές εξαρτήσεις, με μια ολοδική του πολιτική ηθική. Μια ηθική που διαφέρει από τα μεγάλα λόγια και τις ιδεολογικές βεβαιότητες, που ταυτίζεται με την ηθική του ρεαλισμού και την αποδοχή του συμβιβασμού, όταν είναι ο μόνος δρόμος να αποφευχθεί η δημαγωγία.

Η «πολιτική αλλιώς» που ανέδειξε ο Μπουτάρης είναι μάλλον το μάθημα μιας στάσης ζωής: να έχεις το θάρρος να πεις αυτό που όντως πιστεύεις, να εργάζεσαι για το κοινό καλό χωρίς να λογαριάζεις το προσωπικό κόστος, να εμπιστεύεσαι τη φαντασία και τη δημιουργικότητα.

«Το ξεχωριστό που φέρνει το βιβλίο του Λεωνίδα Μακρή», όπως σημειώνει στον πρόλογό του ο Άρης Δηµοκίδης, «είναι ότι δεν μας δίνει μόνο την ιστορία ενός δημάρχου· μας δείχνει την πιθανότητα μιας άλλης πολιτικής στην Ελλάδα. Και αυτή η πιθανότητα είναι πολύτιμη».

