Η προγραμματισμένη συναυλία των Nine Below Zero στην Αθήνα, μεταφέρεται σε νέα ημερομηνία, στον ίδιο χώρο, Piraeus Club Academy.
Συγκεκριμένα, η συναυλία που επρόκειτο να γίνει την Παρασκευή 17 Απριλίου, μεταφέρεται για την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου, «λόγω ανωτέρας βίας», όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η σχετική ανακοίνωση.
Επίσης, όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, τα εισιτήρια που έχουν ήδη αγοραστεί, θα ισχύουν κανονικά για τη νέα ημερομηνία.
Τη συναυλία θα ανοίξουν οι Bags of Nails.
Η ανακοίνωση αναλυτικά:
«Λόγω ανωτέρας βίας, η προγραμματισμένη συναυλία των Nine Below Zero, που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί στις 17 Απριλίου στο Piraeus Club Academy, μεταφέρεται για την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου.
Τα εισιτήρια που έχουν ήδη αγοραστεί ισχύουν κανονικά για τη νέα ημερομηνία, χωρίς να απαιτείται καμία περαιτέρω ενέργεια.
Σας περιμένουμε όλους την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου στο Piraeus Club Academy για μία δυνατή βραδιά γεμάτη ενέργεια και αυθεντικό rhythm & blues».
Η προπώληση συνεχίζεται
Τιμές Εισιτηρίων
Early bird: 25 ευρώ (γενική είσοδος)
Γενική είσοδος (όρθιοι): 27,50 ευρώ
Γενική Είσοδος (καθήμενοι): 32 ευρώ
ΑμεΑ & Σπουδαστές: 25 ευρώ (γενική είσοδος)
Σημεία Προπώλησης
Ηλεκτρονικά: more.com
Piraeus Club Academy
Πειραιώς 105 & Βίτωνος
τηλ.: 210 3458 898