Για λόγους «ανωτέρας βίας».

Η προγραμματισμένη συναυλία των Nine Below Zero στην Αθήνα, μεταφέρεται σε νέα ημερομηνία, στον ίδιο χώρο, Piraeus Club Academy.

Συγκεκριμένα, η συναυλία που επρόκειτο να γίνει την Παρασκευή 17 Απριλίου, μεταφέρεται για την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου, «λόγω ανωτέρας βίας», όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η σχετική ανακοίνωση.

Επίσης, όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, τα εισιτήρια που έχουν ήδη αγοραστεί, θα ισχύουν κανονικά για τη νέα ημερομηνία.

Τη συναυλία θα ανοίξουν οι Bags of Nails.

Η ανακοίνωση αναλυτικά:

«Λόγω ανωτέρας βίας, η προγραμματισμένη συναυλία των Nine Below Zero, που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί στις 17 Απριλίου στο Piraeus Club Academy, μεταφέρεται για την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου.

Τα εισιτήρια που έχουν ήδη αγοραστεί ισχύουν κανονικά για τη νέα ημερομηνία, χωρίς να απαιτείται καμία περαιτέρω ενέργεια.



Σας περιμένουμε όλους την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου στο Piraeus Club Academy για μία δυνατή βραδιά γεμάτη ενέργεια και αυθεντικό rhythm & blues».

Η προπώληση συνεχίζεται

Τιμές Εισιτηρίων

Early bird: 25 ευρώ (γενική είσοδος)

Γενική είσοδος (όρθιοι): 27,50 ευρώ

Γενική Είσοδος (καθήμενοι): 32 ευρώ

ΑμεΑ & Σπουδαστές: 25 ευρώ (γενική είσοδος)

Σημεία Προπώλησης

Ηλεκτρονικά: more.com

Piraeus Club Academy

Πειραιώς 105 & Βίτωνος

τηλ.: 210 3458 898