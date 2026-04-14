Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για την ενίσχυση του Προγράμματος Υποτροφιών του Κολλεγίου Αθηνών.

Η Θεατρική Ομάδα του Συλλόγου Αποφοίτων του Κολλεγίου Αθηνών – Κολλεγίου Ψυχικού παρουσιάζει τη νέα της παραγωγή με τίτλο «ΑΡΚΑΣ: Ζωή Μετά Χαμηλών Πτήσεων», μια θεατρική διασκευή εμπνευσμένη από τον καυστικό και διαχρονικό κόσμο των κόμικς του Αρκά. Η παράσταση θα φιλοξενηθεί στο Θέατρο Κολλεγίου Αθηνών στο Ψυχικό από τις 17 έως και τις 21 Απριλίου 2026, με ώρα έναρξης στις 20:30. Τη θεατρική διασκευή υπογράφει ο Δημήτρης Αγοράς, ενώ τη σκηνοθεσία και τους φωτισμούς αναλαμβάνει η Βάνα Πεφάνη, με σύμβουλο σκηνοθεσίας τον Κώστα Αρζόγλου.

Το έργο ζωντανεύει επί σκηνής αγαπημένους χαρακτήρες και ιστορίες από τις σειρές «Ισοβίτης», «Χαμηλές Πτήσεις», «Καστράτο», «Ζωή Μετά», «Μαλλί με Μαλλί» και «Ρόζα», μεταφέροντας στο κοινό το χαρακτηριστικό χιούμορ, την ευαισθησία και την αιχμηρή κοινωνική ματιά του δημιουργού.

Η παράσταση απευθύνεται σε θεατές άνω των 14 ετών, ενώ μέρος των εσόδων θα διατεθεί για την ενίσχυση του Προγράμματος Υποτροφιών του Κολλεγίου Αθηνών. Ιδιαίτερη στιγμή του προγράμματος θα αποτελέσει η δράση «Second Act» στις 20 Απριλίου, όπου το κοινό θα έχει την ευκαιρία να συνομιλήσει με τους συντελεστές και να γνωρίσει από κοντά τη δημιουργική διαδικασία πίσω από την παράσταση. Ελάτε να γνωρίσετε από κοντά τους ανθρώπους πίσω από το έργο και να ζήσετε το θέατρο… αλλιώς!

Λίγα λόγια για την παράσταση

Με γνώμονα την αγάπη για το θέατρο και τη διάθεση για καλλιτεχνική έκφραση, η Θεατρική Ομάδα του ΣΑΚΑ συνεχίζει την πορεία της παρουσιάζοντας έργα που συνομιλούν με το σήμερα. Πρόκειται για μια θεατρική διασκευή των κόμικς του Αρκά: Ισοβίτης, Χαμηλές πτήσεις, Καστράτο, Ζωή Μετά, Μαλλί με Mαλλί και Ρόζα. Η παράσταση ζωντανεύει επί σκηνής τον καυστικό, ευφυή και διαχρονικό λόγο του αγαπημένου δημιουργού, μεταφέροντας στο θέατρο τον ιδιαίτερο κόσμο των χαρακτήρων του με χιούμορ, ευαισθησία και αιχμηρή κοινωνική ματιά. Η επιλογή του έργου του Αρκά δεν είναι τυχαία. Πρόκειται για ένα κείμενο που μέσα από το χιούμορ και την απλότητά του, αγγίζει βαθύτερα ζητήματα της ανθρώπινης ύπαρξης, των σχέσεων και της καθημερινότητας. Η παράσταση φιλοδοξεί να χαρίσει στο κοινό στιγμές γέλιου αλλά και στοχασμού, αναδεικνύοντας τη δύναμη του θεάτρου ως μέσο ψυχαγωγίας και επικοινωνίας.

**Ημέρες παραστάσεων:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Πρεμιέρα: Παρασκευή 17 Απριλίου

Σάββατο 18 Απριλίου

Κυριακή 19 Απριλίου

Δευτέρα 20 Απριλίου ***(Προσβάσιμη παράσταση με Υπερτιτλισμό και διερμηνεία στην Ε.Ν.Γ)