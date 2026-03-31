Ξέρουμε τι θα δείτε στο Netflix τον Απρίλιο.

Το Netflix, τον Απρίλιο, μας ταξιδεύει πίσω στο Hawkins με το animated Stranger Things: Tales From ’85. Η νέα σειρά κινουμένων σχεδίων τοποθετείται μεταξύ της δεύτερης και της τρίτης σεζόν του Stranger Things και έρχεται να γεμίσει τους φαν με νοσταλγία.

Σε άλλα νέα, όσοι αγαπούν τις κορεατικές σειρές, τον Απρίλιο δεν θα ξεκολλάνε από το Netflix, καθώς η πλατφόρμα φέρνει πλήθος σειρών για κάθε γούστο. Τις επόμενες ημέρες, θα έχουμε επίσης την επιστροφή της τρίτης σεζόν της δημοφιλούς «XO, Κitty», και τη δεύτερη σεζόν των «Running Point» -με την Κέιτ Χάντσον- και BEEF.

Οι θαυμαστές της δράσης και της Σαρλίζ Θερόν, έχουν να περιμένουν τη νέα της ταινία με τίτλο «Apex», ενώ οι αμετανόητοι λάτρεις ταινιών με αιμοδιψείς καρχαρίες δεν πρέπει να χάσουν το «Thrash».



Πολλές και ενδιαφέρουσες και οι προτάσεις του Netflix στην ενότητα των ντοκιμαντέρ, όπου μεταξύ άλλων παρουσιάζει το «Ροναλντίνιο: Ένας και Μοναδικός», για τη ζωή και την καριέρα του Βραζιλιάνου σταρ του ποδοσφαίρου.

Σειρές του Netflix



Στο Φάσμα του Έρωτα: Σεζόν 4 (Love on the Spectrum: Season 4)

Κυκλοφορεί 01/04/2026



Νέα και γνώριμα πρόσωπα πρωταγωνιστούν σ' αυτήν την τρυφερή σειρά ντοκιμαντέρ που ακολουθεί σινγκλ στο φάσμα του αυτισμού καθώς αναζητούν την αληθινή αγάπη.



XO, Kitty: Σεζόν 3

Κυκλοφορεί 02/04/2026



Με τα ερωτικά της σε νέα φάση, η Κίτι είναι έτοιμη να ξεκινήσει την τελευταία χρονιά του λυκείου. Θα την εμποδίσουν τα μυστικά, τα σκάνδαλα κι οι ανασφάλειές της;

Πράκτορας από Ψηλά (Agent from Above)

Κυκλοφορεί 02/04/2026



Δέσμιος μιας θεϊκής συμφωνίας, ο Χαν Τζιέ μάχεται δαίμονες στη Γη. Όταν ανακαλύπτει το σχέδιο δεύτερης επιδρομής ενός παλιού εχθρού, καλείται να σώσει την ανθρωπότητα.



Σπάζοντας τον Πάγο (The Ramparts of Ice)

Κυκλοφορεί 02/04/2026



Η Κογιούκι δυσκολεύεται να δεθεί με τους άλλους και περνά τα σχολικά χρόνια μόνη της, μέχρι που εμφανίζεται ο Μινάτο, αποφασισμένος να λιώσει τον πάγο γύρω της.

Οι Συμμορίες της Γαλικίας: Σεζόν 2 (Gangs of Galicia: Season 2)

Κυκλοφορεί 03/04/2026



Μια ευκαιρία να καθαρίσει το όνομά της φέρνει την Άννα πίσω στη Γαλικία, όμως ένα νέο καρτέλ απειλεί να τινάξει τα πάντα στον αέρα – αν δεν το κάνει πρώτα ο Ντανιέλ.

Τα Λαγωνικά: Σεζόν 2 (Bloodhounds: Season 2)

Κυκλοφορεί 03/04/2026



Δύο νεαροί πυγμάχοι γίνονται στόχοι μιας διεθνούς συμμορίας η οποία διοργανώνει παράνομους αγώνες πυγμαχίας, θέτοντας σε κίνδυνο τους ίδιους και τους αγαπημένους τους.

Ψηλά Κύματα: Σεζόν 3 (High Tides: Season 3)

Κυκλοφορεί 03/04/2026



Στο τελευταίο κεφάλαιο, μυστικά και παλιές έχθρες φέρνουν τους Νταν, Λουίζ και Άλεξ αντιμέτωπους σε μια τελευταία μάχη για εξουσία που ίσως καταστρέψει τους Βαντάλ.



Μεγάλα Λάθη (Big Mistakes)

Κυκλοφορεί 09/04/2026



Δύο πολύ ανίκανα αδέλφια αναγκάζονται να μπουν στον κόσμο του οργανωμένου εγκλήματος.

Στο Σπίτι του Τάισον Φιούρι: Σεζόν 2 (At Home With The Furys: Season 2)

Κυκλοφορεί 12/04/2026



Ο Τάισον κι η Πάρις επιστρέφουν για άλλον έναν γύρο οικογενειακής ζωής στο Μόρκαμπ, καθώς μεγαλώνουν εφήβους και δέχονται μια ακαταμάχητη πρόταση για επιστροφή στο ρινγκ.

Απατεώνες: Σεζόν 2 (Crooks: Season 2)

Κυκλοφορεί 14/04/2026



Δύο χρόνια μετά τη μοιραία ληστεία, ο Τσάρλι και ο Γιόζεφ αναλαμβάνουν ξανά δράση αφού το πολυπόθητο νόμισμα γεννά νέους εχθρούς στην Μπανγκόκ και τη Βιέννη.

Ο Νόμος της Λίντια Πόετ: Σεζόν 3 (The Law According to Lidia Poët: Season 3)

Κυκλοφορεί 15/04/2026



Η απρόσμενη επιστροφή μιας παλιάς φίλης μπλέκει τη Λίντια σε μια πολύκροτη δίκη που αναστατώνει τη διακριτική ερωτική της ζωή κι απειλεί τον αγώνα για την ισότητα.

Million Dollar Secret: Σεζόν 2

Κυκλοφορεί 15/04/2026



Δώδεκα παίκτες αναμετριούνται σε ένα πανέξυπνο παιχνίδι απάτης προσπαθώντας να αποκαλύψουν τον μυστικό εκατομμυριούχο ανάμεσά τους, σε αυτό το διαγωνιστικό ριάλιτι.



Ψεύτικο Προφίλ: Σεζόν 3 (Fake Profile: Season 3)

Κυκλοφορεί 15/04/2026



Ο μήνας του μέλιτος της Καμίλα και του Μιγκέλ μετατρέπεται σε παγίδα, όταν ένα πλούσιο ζευγάρι τους παρασύρει, ενώ μια πρώην κατάδικος και ένας δολοφόνος τους κυνηγούν.



Φτιάχτηκε με Αγάπη (Made with Love)

Κυκλοφορεί 15/04/2026



Για να σώσει το εστιατόριο της μητέρας της, η φιλόδοξη σεφ Λούκα αναγκάζεται να δουλέψει στο πλευρό του ταλαντούχου αρχάριου Ντένις, το οποίο όμως μισεί.



BEEF: Σεζόν 2

Κυκλοφορεί 16/04/2026



Σε μια ελίτ λέσχη, δύο νεαροί υπάλληλοι βιντεοσκοπούν έναν τρομακτικό καβγά του αφεντικού με τη γυναίκα του, πυροδοτώντας έναν πόλεμο εκβιασμών χωρίς διέξοδο.

Κυρίαρχα Αρσενικά: Σεζόν 5 (Alpha Males: Season 5)

Κυκλοφορεί 17/04/2026



Η εργένικη ζωή συνοδεύεται από χάος — και τώρα είναι οι πρώην γυναίκες τους που θέλουν να ξαναβρούν τον εαυτό τους. Θα λύσει τα θέματα των αντρών η συγκατοίκηση;



Όλοι Εδώ Προσπαθούμε (We Are All Trying Here)

Κυκλοφορεί 18/04/2026



H κορεατική σειρά των 12 επεισοδίων εστιάζει σε έναν ζηλόφθονο νεαρό που αναζητά την εσωτερική γαλήνη ενώ νιώθει απομονωμένος σε έναν κόσμο όπου οι άλλοι φαίνεται να επιτυγχάνουν.



Unchosen

Κυκλοφορεί 21/04/2026



Όταν μια νεαρή μητέρα από μια προστατευμένη αίρεση συναντιέται με έναν μυστηριώδη άγνωστο, ξεκινά μια ριψοκίνδυνη σχέση που ξυπνά επιθυμίες και σκοτεινά μυστικά.

Santita

Κυκλοφορεί 22/04/2026



Καθηλωμένος σε αναπηρικό αμαξίδιο μετά από ένα τρομερό ατύχημα, ένας γιατρός δοκιμάζει τα όρια της αγάπης και του ελέγχου όταν η πρώην του ξαναμπαίνει στη ζωή του.



Ξεπουλήθηκα για Σένα (Sold Out on You)

Κυκλοφορεί 22/04/2026



Νοτιοκορεατική ρομαντική κομεντί. Η σειρά επικεντρώνεται στην ήρεμη ζωή ενός αγρότη η οποία ανατρέπεται όταν συναντά την Chae Won-bin.



Stranger Things: Ιστορίες του '85 (Stranger Things: Tales From '85)

Κυκλοφορεί 23/04/2026



Χειμώνας. Χόκινς. 1985. Καλώς ορίσατε και πάλι σε μια πόλη γεμάτη μυστικά, όπου οι αγαπημένοι ήρωες αντιμετωπίζουν νέα μυστήρια κι ένα άλλο είδος περίεργων πλασμάτων.

Κάτω από τη Βάση (Flunked)

Κυκλοφορεί 23/04/2026



Ο Εντί, μια ιδιοφυΐα στα μαθηματικά και μικροαπατεώνας, αποφεύγει τη φυλακή παριστάνοντας τον δάσκαλο. Η αποστολή του: να εντοπίσει το παιδί ενός μεγάλου εγκληματία.

Running Point: Σεζόν 2

Κυκλοφορεί 23/04/2026



Με το πρωτάθλημα να πλησιάζει, η Άιλα πρέπει να επιστρατεύσει καρδιά και ένστικτο για να ξεπεράσει το χάος στα αποδυτήρια και τα διοικητικά.

Κατευθείαν στην Κόλαση (Straight to Hell)

Κυκλοφορεί 27/04/2026



Ως η πιο διάσημη μάντισσα της Ιαπωνίας, η Κάζουκο Χοσόκι κυριάρχησε στην τηλεόραση. Ποια ήταν όμως πίσω από τις φήμες για πνευματική απάτη και σχέσεις με τον υπόκοσμο;

Διά Πυρός και Σιδήρου (Man on Fire)

Κυκλοφορεί 30/04/2026

Ο Γιάχια Αμπντούλ-Ματίν βρίσκεται «Διά Πυρός και Σιδήρου» στη νέα σειρά δράσης.

Πικραλίδα (Dandelion)

Απρίλιος 2026



Σε ένα γραφείο μεταθανάτιας καθοδήγησης, όπου άγγελοι βοηθούν ψυχές να βρουν γαλήνη, ο Τετσούο κι η Μισάκι αναλαμβάνουν τις αποστολές με τον δικό τους, ανατρεπτικό τρόπο.



Αν οι Ευχές Σκότωναν (If Wishes Could Kill)

Coming Soon



Μια μυστηριώδης εφαρμογή λέει ότι εκπληρώνει ευχές – μετά ξεκινά η αντίστροφη μέτρηση για τον θάνατο. Μια παρέα εφήβων πρέπει να σπάσει τη φονική αλυσίδα για να ζήσει.

Ταινίες του Netflix



Αν Θέλει Όλο το Χωριό (It Takes a Village)

Κυκλοφορεί 01/04/2026



Όταν τα οικονομικά προβλήματα αναγκάζουν τη Χαλίνα να ακυρώσει τον γάμο της, φίλοι και συγγενείς σκαρφίζονται ένα σχέδιο για να φέρουν τουρίστες και χρήμα στο χωριό.



Η Πτώση του Γίγαντα (The Giant Falls)

Κυκλοφορεί 01/04/2026



Όταν ο πατέρας του επανεμφανίζεται μετά από καιρό, ένας ξεναγός έρχεται αντιμέτωπος με παλιές πληγές και μια επιλογή που θα καθορίσει το μέλλον και των δύο.



Eat Pray Bark

Κυκλοφορεί 01/04/2026



Πέντε ιδιοκτήτες σκύλων ζητούν βοήθεια με τα άτακτα ζωάκια τους από έναν θρυλικό εκπαιδευτή – όμως αυτοί που χρειάζονται εκπαίδευση δεν είναι οι μαλλιαροί φίλοι τους.

Νιώσε τη Φωνή Μου (Feel My Voice)

Κυκλοφορεί 03/04/2026



Ως η μόνη με ακοή σε μια οικογένεια κωφών, μια έφηβη ανακαλύπτει το ταλέντο της στο τραγούδι και πρέπει να επιλέξει ανάμεσα στο καθήκον και το δικό της μονοπάτι.

Το 18ο Τριαντάφυλλο (18th Rose)

Κυκλοφορεί 09/04/2026



Μια έφηβη που ονειρεύεται το τέλειο πάρτι ενηλικίωσης κάνει μια συμφωνία με έναν μοναχικό μαθητή, αλλά απρόσμενα αισθήματα κι αποκαλύψεις απειλούν το σχέδιό τους.



Thrash

Κυκλοφορεί 10/04/2026



Όταν ένας καταστροφικός τυφώνας χτυπά μια παραθαλάσσια πόλη, παγιδευμένοι κάτοικοι παλεύουν να επιβιώσουν σε νερά που ανεβαίνουν ραγδαία γεμάτα με αιμοδιψείς καρχαρίες.

180

Κυκλοφορεί 17/04/2026



Όταν ένα απρόσμενο περιστατικό βίας στον δρόμο αφήνει τον γιο του σε κρίσιμη κατάσταση, ένας πατέρας παρασύρεται σε μια σκοτεινή πορεία οργής και εκδίκησης.

Συγκάτοικοι (Roommates)

Κυκλοφορεί 17/04/2026



Όταν η ντροπαλή πρωτοετής φοιτήτρια Ντέβον ζητά από την κουλ Σελέστ να συγκατοικήσουν, η ελπιδοφόρα φιλία τους καταλήγει σε έναν πόλεμο παθητικής επιθετικότητας.

Apex

Κυκλοφορεί 24/04/2026



Μια γυναίκα που πενθεί, σε μια μοναχική περιπέτεια στην άγρια Αυστραλία, μπλέκεται σε ένα διεστραμμένο παιχνίδι με έναν πανούργο δολοφόνο που τη θεωρεί θήραμα.

Με Λένε Αγκνιέτα (Je m’appelle Agneta)

Κυκλοφορεί 29/04/2026



Έχοντας μείνει άνεργη και διψώντας για μια νέα αρχή, η Αγκνιέτα δέχεται μια θέση γκουβερνάντας στην Προβηγκία που καταλήγει σε απολαυστική διαφυγή κι αναπάντεχη αφύπνιση.

Ντοκιμαντέρ του Netflix



Η Τραγική Αλήθεια για τη Μοράια Γουίλσον (The Truth and Tragedy of Moriah Wilson)

Κυκλοφορεί 03/04/2026



Αυτό το ντοκιμαντέρ φωτίζει τη ζωή της ποδηλάτισσας Μοράια Γουίλσον, τη σοκαριστική δολοφονία της και το πόσο μακριά έφτασε ο δολοφόνος της για να αποφύγει τη σύλληψη.

Άγνωστες Πτυχές: Ρουά Ματ (Untold: Chess Mates)

Κυκλοφορεί 07/04/2026



Πώς ένας αγώνας ανάμεσα σε γκραν μετρ του σκακιού κατέληξε σε ένα σκάνδαλο γύρω από πρωκτικές χάντρες; Αυτό το ντοκιμαντέρ ερευνά μια πραγματικά αλλόκοτη ιστορία.

Εμπιστέψου Με: Ο Ψευδοπροφήτης (Trust Me: The False Prophet)

Κυκλοφορεί 08/04/2026



Σ' αυτήν τη σειρά ντοκιμαντέρ, μια ειδική στις αιρέσεις κι ένας σκηνοθέτης διεισδύουν σε μια πολυγαμική σέκτα για να ξεσκεπάσουν έναν ψευδοπροφήτη.

Νόα Κάαν: Εκτός Σώματος (Noah Kahan: Out of Body)

Κυκλοφορεί 13/04/2026



Μετά την εκρηκτική του άνοδο, ο τραγουδιστής-τραγουδοποιός Νόα Κέιχαν επιστρέφει στο Βερμόντ για να ξαναέρθει σε αρμονία με τον εαυτό του, σε ένα ειλικρινές ντοκιμαντέρ.



Ροναλντίνιο: Ένας και Μοναδικός (Ronaldinho: The One and Only)

Κυκλοφορεί 16/04/2026



Μια σειρά για τη ζωή και την καριέρα του Βραζιλιάνου σταρ του ποδοσφαίρου Ροναλντίνιο, που χαρτογραφεί το ταξίδι του από παιδί-θαύμα σε παγκόσμιο θρύλο του αθλητισμού.



Ντέιβιντ Ατένμπορο: Η Ιστορία ενός Γορίλα (A Gorilla Story: Told by David Attenborough)

Κυκλοφορεί 17/04/2026



Ο βετεράνος ερευνητής Σερ Ντέιβιντ Ατένμπορο αφηγείται την ιστορία μιας απίθανης ομάδας γοριλών, από την πρώτη φορά που τη συνάντησε το '70 μέχρι και σήμερα.



Άγνωστες Πτυχές: Πυροβολισμοί στο Χόθορν Χιλ (Untold: The Shooting at Hawthorne Hill)

Κυκλοφορεί 21/04/2026



Η διαμάχη μεταξύ ενός προπονητή ντρεσάζ και της μαθήτριάς του οδηγεί σε μακελειό και την απρόσμενη επίκληση παραφροσύνης σε αυτό το ντοκιμαντέρ αληθινού εγκλήματος.

Να Παντρευτώ έναν Δολοφόνο; (Should I Marry A Murderer?)

Κυκλοφορεί 29/04/2026



Μια γυναίκα αποκαλύπτει πώς έμεινε αρραβωνιασμένη με έναν άντρα κατηγορούμενο για φόνο, ενώ συγκέντρωνε στοιχεία προτού καταθέσει εναντίον του. Μια σειρά ντοκιμαντέρ.

Netflix K&F Series

Τα Κακά Παιδιά: Η Σειρά: Σεζόν 2 (The Bad Guys: The Series: Season 2)

Κυκλοφορεί 02/04/2026



Τα Κακά Παιδιά έχουν στόχο να πετύχουν μια ρέντα εγκλημάτων όλων των εποχών. Για να γίνουν όμως θρύλοι, πρέπει να αποφύγουν μιμητές, αστυνόμους, αλλά και ο ένας τον άλλο.



Οδός CoComelon: Σεζόν 7 (CoComelon Lane: Season 7)

Κυκλοφορεί 20/04/2026



Από το αγρόκτημα έως το άρμα της παρέλασης, ο Τζέι Τζέι και οι φίλοι ανακαλύπτουν τον κόσμο των συναισθημάτων μέσα από το παιχνίδι, τη φαντασία και την αλληλοβοήθεια.

Netflix Live Event



Τάισον Φιούρι Εναντίον Άρσλανμπεκ Μαχμούντοφ (Tyson Fury vs. Arslanbek Makhmudov)

Κυκλοφορεί 11/04/2026



Ο Tyson Fury επέστρεψε. Ο πρώην πρωταθλητής βαρέων βαρών επιστρέφει στο ρινγκ για μια μάχη με τον Arslanbek Makhmudov, ζωντανά από το Ηνωμένο Βασίλειο.



WWE WrestleMania: Season 42: 2026

Κυκλοφορεί 19/04/2026



Οι κορυφαίοι Superstar διεκδικούν ζώνες πρωταθλητή και την είσοδό τους στο πάνθεον του WWE, σε αγώνες που σημαδεύουν καριέρες στο "The Grandest Stage of Them All".



Supernova Strikers: Genesis (Supernova:Genesis)

Κυκλοφορεί 27/04/2026



Επικές αναμετρήσεις. Αξέχαστες επιδόσεις. Διάσημοι και ινφλουένσερ ανταλλάζουν γροθιές κι οι σταρ φωτίζουν τη σκηνή στο πιο άγριο θέαμα πυγμαχίας του Μεξικού.

Mην χάσετε επίσης

01/04/2026

Το τελευταίο σημείωμα The Last Note



03/04/2026

Τυχαία Συνάντηση Bounce

Four Brothers



10/04/2026

Η Ψυχή του Πάρτι Life of the Party

Game Night



12/04/2026

Μην Πείτε στη Μαμά μου ότι η Μπέιμπι Σίτερ τα Τίναξε Don't Tell Mom the Babysitter's Dead



15/04/2026

Cayetana, everyone's Duchess

One Piece: Entering into the Grand Line



17/04/2026

Ο Εκτελεστής Shooter



19/04/2026

Fight Club



20/04/2026

Small Town Murder: 2026



22/04/2026

The Last Shot



24/04/2026

Οι Οκτώ Ριψοκίνδυνοι Uncommon Valor

Ζωντανή Μετάδοση: The Truman Show The Truman Show



27/04/2026

Moνομάχος II Gladiator II



30/04/2026

The Biker



