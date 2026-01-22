Στην πρεμιέρα που πραγματοποιήθηκε στο The Grove του Λος Αντζελες, το «παρών» έδωσαν λαμπερά ονόματα της σόουμπιζ, μεταξύ των οποίων, η Σοφία Βεργκάρα, η Χάιντι Κλουμ και η Ντέμι Λοβάτο.

Μια εμφάνιση βγαλμένη από παραμύθι πραγματοποίησε η Πάρις Χίλτον στο κόκκινο χαλί της πρεμιέρας του νέου της ντοκιμαντέρ, «Infinite Icon: A Visual Memoir», το βράδυ της Τρίτης στο Λος Αντζελες.

Η διάσημη επιχειρηματίας και σταρ των ριάλιτι εντυπωσίασε επιλέγοντας μια ημιδιάφανη ροζ δημιουργία διακοσμημένη με στρας σε floral σχέδια. Στο πλευρό της βρισκόταν ο σύζυγός της, Κάρτερ Ριμ, ενώ την παράσταση έκλεψαν τα δύο τους παιδιά, ο τρίχρονος Φίνιξ και η δίχρονη Λόντον, στην πρώτη τους ίσως τόσο επίσημη κοινή εμφάνιση με τους γονείς τους.

Στην πρεμιέρα που πραγματοποιήθηκε στο The Grove του Λος Αντζελες, το «παρών» έδωσαν λαμπερά ονόματα της σόουμπιζ, μεταξύ των οποίων, η Σοφία Βεργκάρα, η Χάιντι Κλουμ και η Ντέμι Λοβάτο η οποία πόζαρε μαζί με την Πάρις στο κόκκινο χαλί, σύμφωνα με την Daily Mail.

Οι γονείς της, Κάθι και Ρικ Χίλτον βρέθηκαν επίσης εκεί για να τη στηρίξουν στην προβολή της νέας ταινίας, η οποία καταγράφει την πορεία της καριέρας της μέσα στα χρόνια.

Το νέο ντοκιμαντέρ της Πάρις φέρει το όνομα του δεύτερου και πιο πρόσφατου άλμπουμ της, «Infinite Icon», το οποίο κυκλοφόρησε τον περασμένο Σεπτέμβριο. Μιλώντας στο περιοδικό People εκείνη την περίοδο δήλωσε ότι το άλμπουμ αντιπροσωπεύει την «εξέλιξη» από την εποχή του «party girl» των 2000s στο σήμερα.

Τον περασμένο μήνα στα TikTok Awards 2025 είχε αναφέρει στο περιοδικό ότι είναι «πολύ περήφανη» για το νέο της ντοκιμαντέρ, το οποίο θα κάνει πρεμιέρα στις αμερικανικές αίθουσες στις 30 Ιανουαρίου.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ