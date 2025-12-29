Η μεγάλη πρεμιέρα και κάθε πότε θα προβάλλεται στην ΕΡΤ.

Η πρεμιέρα της πολυαναμενόμενης σειράς διεθνούς συμπαραγωγής της ΕΡΤ «Η μεγάλη χίμαιρα» θα γίνει την Πρωτοχρονιά, (Πέμπτη 1η Ιανουαρίου 2026), στο ERTFLIX. Βασισμένη στο αριστουργηματικό ομώνυμο μυθιστόρημα του Μ. Καραγάτση, η σειρά υποδέχεται το νέο έτος με τα πρώτα δύο επεισόδια, τα οποία θα είναι διαθέσιμα στην ψηφιακή πλατφόρμα της δημόσιας τηλεόρασης από το πρώτο λεπτό του 2026 (1/1/2026, 00:01).

Η τηλεοπτική πρεμιέρα της σειράς θα ακολουθήσει την Κυριακή 4 Ιανουαρίου 2026, στις 22:00, από την ΕΡΤ1, που θα μεταδώσει τα πρώτα δύο επεισόδια. Στη συνέχεια, οι τηλεθεατές θα έχουν ραντεβού μ’ ένα νέο επεισόδιο κάθε Κυριακή στις 22:00.

Το εμβληματικό έργο του Μ. Καραγάτση μεταφέρεται για πρώτη φορά στην οθόνη, σε μια παραγωγή έξι επεισοδίων, σε σκηνοθεσία Βαρδή Μαρινάκη και σενάριο Παναγιώτη Ιωσηφέλη. Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους συναντάμε τους Fotini Peluso, Ανδρέα Κωνσταντίνου, Καρυοφυλλιά Καραμπέτη και Δημήτρη Κίτσο, ενώ την πρωτότυπη μουσική της σειράς υπογράφει ο Ted Regklis.

Η σειρά αποτελεί παραγωγή της Foss Productions, σε συμπαραγωγή με την ΕΡΤ, τη γερμανική εταιρεία διεθνούς διανομής Beta Film, την ιταλική εταιρεία παραγωγής Mompracem Films και την Boo Productions.

Η πολυαναμενόμενη τηλεοπτική μεταφορά ενός μυθιστορήματος-σταθμού για τη νεοελληνική λογοτεχνία επιχειρεί να αποδώσει με ακρίβεια και σεβασμό την ατμόσφαιρα και τους χαρακτήρες της δεκαετίας του 1930.



Στο επίκεντρο της ιστορίας βρίσκεται η Μαρίνα, μια γυναίκα που φλέγεται από το πάθος της και αναζητά με αμείωτη ένταση την ευτυχία, οδηγούμενη σταδιακά –μαζί με όσους την περιβάλλουν– σε μια αναπόφευκτη πορεία σύγκρουσης και απώλειας.

Τι θα δούμε στα δύο πρώτα επεισόδια

Επεισόδιο 1ο

Η νεαρή Ιταλίδα Μαρίνα αφήνει πίσω της την πόλη που γεννήθηκε, την Τεργέστη, ακολουθώντας τον Έλληνα καπετάνιο της «Χίμαιρας», τον Γιάννη, τον οποίο μόλις έχει γνωρίσει και ερωτευτεί, σε ένα ειδυλλιακό ταξίδι στη Μεσόγειο, με προορισμό την Ελλάδα. Στη διάρκεια αυτού του ταξιδιού, που αποτελεί ένα πρώιμο μήνα του μέλιτος, οι δυο τους θα γνωριστούν καλύτερα και θα αποφασίσουν να παντρευτούν, ενώ παράλληλα το μυαλό της Μαρίνας δεν μπορεί να ξεφύγει από τις αναμνήσεις της τραυματικής προηγούμενης ζωής της.



Η άφιξή τους στη Σύρο, θα συνοδευτεί από τη γνωριμία της Μαρίνας με την οικογένεια του Γιάννη: τη μητέρα του Ρεΐζενα, που είναι επιφυλακτική στην απόφαση του γιου της να παντρευτεί μια ξένη, αλλά και τον μικρότερο αδερφό του Μηνά, το πνεύμα και οι γνώσεις του οποίου την εντυπωσιάζουν.



Η Μαρίνα εγκαθίσταται στο όμορφο, αριστοκρατικό σπίτι της οικογένειας στο Επισκοπειό μαζί με τον Γιάννη και τη Ρεΐζενα και λίγες ημέρες αργότερα, με κουμπάρο το φίλο του Γιάννη και ανθυποπλοίαρχο της «Χίμαιρας», Νικήτα, θα τελεστεί με μεγαλοπρέπεια ο γάμος του ζευγαριού που θα καταλήξει σε ένα διονυσιακό πανηγύρι με παρούσα όλη την τοπική κοινωνία της Σύρου.



Η νέα ζωή της Μαρίνας ξεκινά και εκείνη, πάνω στον ενθουσιασμό της, αποφασίζει να δώσει όλη την περιουσία που κληρονόμησε από τη μητέρα της στον Γιάννη για να κάνει τα επιχειρηματικά του όνειρα πραγματικότητα. Ο Γιάννης αξιοποιεί τα οικονομικά αυτά μέσα για να ξεχρεώσει τη «Χίμαιρα» και να αγοράσει ένα δεύτερο καράβι, τη «Μαρίνα», στην οποία πλοίαρχος αναλαμβάνει ο Νικήτας. Η Μαρίνα ζει πλέον ένα όνειρο – το τραύμα της προηγούμενης ζωής της είναι όμως ακόμα ενεργό και δεν την αφήνει να ησυχάσει…

Επεισόδιο 2ο

Χρόνια πριν… Η Μαρίνα ασφυκτιά στο σπίτι της, το οποίο η μητέρα της, που δουλεύει ως σεξεργάτρια πολυτελείας, μετά τον πρώιμο θάνατο του πατέρα της Μαρίνας, έχει μετατρέψει σε σημείο ερωτικών συνευρέσεων με τους πελάτες της. Η Μαρίνα αφοσιώνεται στις σπουδές της, θεωρώντας πως θα της δώσουν μια διαφυγή σε μια νέα ζωή για την οποία δεν θα ντρέπεται. Παράλληλα, προσπαθεί αποτυχημένα να συνδεθεί ερωτικά με συνομηλίκους της, και σε μια απέλπιδα προσπάθεια να πληγώσει τη μητέρα της, κάνει έρωτα για πρώτη φορά στη ζωή της με κάποιο άγνωστο άνδρα υποδυόμενη τη σεξεργάτρια. Το τραύμα της έχει μόλις ενεργοποιηθεί και θα την ακολουθεί για χρόνια, καθώς η Μαρίνα δεν ξέρει αν μπορεί να απολαύσει τον έρωτα. Λίγα χρόνια μετά, ενώ η μητέρα της συνεχίζει να ζει τη ζωή της, η Μαρίνα αποκτά το διδακτορικό της… Είναι πλέον μία από τις ελάχιστες γυναίκες της εποχής που μπορούν να υπερηφανεύονται για την ακαδημαϊκή τους γνώση. Στο σπίτι της όμως, η ένταση κλιμακώνεται και λίγο μετά η μητέρα της Μαρίνας πεθαίνει από ανακοπή.





Η Μαρίνα, μόνη πλέον στη ζωή, κανονίζει την κηδεία, χωρίς ακόμα να έχει ξεπεράσει την απέχθεια που αισθάνεται για τη μητέρα της και τον τρόπο ζωής της. Μέχρι που μαθαίνει πως εκείνη, στη διαθήκη της, της έχει αφήσει ένα σημαντικό ποσό που εξασφαλίζει τη ζωή της, μαζί με μια απολογητική επιστολή.



Η Μαρίνα διαλύεται, αισθάνεται ένοχη για τον τρόπο με τον οποίο φερόταν στη μητέρα της. Αναζητάει απαντήσεις, χωρίς να πιστεύει στη θρησκεία. Δεν τις βρίσκει αλλά καταφέρνει, τουλάχιστον, να εκφράσει τη θλίψη της και να πενθήσει.

Οι βασικοί χαρακτήρες της «Μεγάλης χίμαιρας»

Μαρίνα (Fotino Peluso)

Η Μαρίνα είναι μια νεαρή Ιταλίδα που φλέγεται από πάθος και επιδιώκει τη σωματική και συναισθηματική σύνδεση – μια γυναίκα για την οποία η θηλυκότητα και ο ρόλος της μητέρας είναι άρρηκτα δεμένες και αδιαχώριστες μεταξύ τους. Γεννημένη στην Τεργέστη, η Μαρίνα χάνει τον πατέρα της σε μικρή ηλικία και τελικά μεγαλώνει αποκλειστικά με τη μητέρα της, η οποία εργάζεται ως σεξεργάτρια πολυτελείας και δέχεται τους πελάτες της στο ίδιο σπίτι, γεγονός που τραυματίζει τη σχέση της Μαρίνας με τον έρωτα. Η Μαρίνα βρίσκει καταφύγιο στην αρχαία ελληνική γραμματεία και γίνεται μία από τις πρώτες γυναίκες κατόχους διδακτορικού, ενώ οι σχέσεις της με τους άντρες τελειώνουν η μία μετά την άλλη, εξαιτίας της έλλειψης ερωτικής απόλαυσης που η ίδια βιώνει. Όλα όμως αλλάζουν όταν ερωτεύεται τον Γιάννη, έναν Έλληνα καπετάνιο που θα απελευθερώσει το σώμα της και θα της χαρίσει την πρώτη ολοκληρωμένη ερωτική της εμπειρία. Η Μαρίνα τον ερωτεύεται παράφορα και τον ακολουθεί στην πατρίδα του, τη Σύρο – όπου σύντομα θα βρεθεί αντιμέτωπη με τις βαθύτερες επιθυμίες και τους φόβους του τραυματισμένου της εαυτού, ακολουθώντας μια διαδρομή αντίστοιχη με αυτή μιας ηρωίδας αρχαίας τραγωδίας.

Γιάννης (Ανδρέας Κωνσταντίνου)



Ο Γιάννης, καπετάνιος και ιδιοκτήτης του πλοίου «Χίμαιρα», είναι όμορφος, αρρενωπός και τρελά ερωτευμένος μαζί της. Είναι εκείνος που ενεργοποιεί τις αισθήσεις της Μαρίνας, που ξυπνά το σώμα της. Τη λατρεύει, τη φροντίζει, της μένει συναισθηματικά πιστός, είναι εξαιρετικά συνεπής, σχεδόν αλάνθαστος, τόσο στους κοινωνικούς όσο και στους οικογενειακούς του ρόλους. Καλύπτει τις ανάγκες της Μαρίνας για σταθερότητα και συντροφικότητα, χωρίς να υστερεί στη σωματική επαφή. Αν η Μαρίνα δεν είχε να διαχειριστεί το τραυματικό παρελθόν της, ο Γιάννης θα ήταν ιδανικός. Η Μαρίνα δεν μπορεί όμως να μοιραστεί μαζί του ούτε το παρελθόν της, ούτε τις πνευματικές της αναζητήσεις – κι αυτό εν τέλει, θα αποδειχτεί μοιραίο και για τους δυο τους.

Μηνάς (Δημήτρης Κίτσος)



Ο Μηνάς, ο μικρότερος αδελφός του Γιάννη, φοιτητής της Νομικής και εραστής των τεχνών και της ποίησης, είναι το ακριβώς αντίθετο του Γιάννη. Ευαίσθητος, αλλά ελκυστικός με τον δικό του τρόπο, ο Μηνάς αδυνατεί να υπάρξει σε οποιαδήποτε συνθήκη σταθερότητας. Όταν τον γνωρίζει η Μαρίνα, σπουδάζει και ζει από τα χρήματα της οικογένειας, οι σχέσεις του με τις γυναίκες είναι, όπως φαίνεται, φευγαλέες και ρηχές και ο μόνος κανόνας που καθορίζει τις επιλογές της ζωής του είναι το πάθος. Η Μαρίνα έλκεται από εκείνον, ποθώντας όλα όσα δεν μπορεί να της δώσει ο Γιάννης: πνευματική διέγερση, πάθος, δράμα…

Ρεΐζενα (Καρυοφυλλιά Καραμπέτη)



Η Ρεΐζενα, μητέρα του Γιάννη και του Μηνά, είναι η ζωντανή προσωποποίηση του νησιού της Σύρου. Μοιάζει με βράχο στο χείλος της θάλασσας: τα διαδοχικά κύματα την έχουν απογυμνώσει από καθετί περιττό, από ό,τι δεν είναι αρκετά ανθεκτικό για να αντέξει την άχρονη, επαναλαμβανόμενη κίνησή τους. Ταυτόχρονα, ως παλαιά πλοιοκτήτρια και αριστοκράτισσα του νησιού, κατέχει μια βαθιά γνώση που απορρέει από την εμπειρία της ζωής και τη διαίσθηση. Η εμφάνιση της Μαρίνας την αναστατώνει: διαισθάνεται πως όσα τη χωρίζουν από αυτή τη γυναίκα είναι πολύ περισσότερα από όσα τις ενώνουν. Η δυσκολία στην επικοινωνία τους δεν είναι γλωσσική, είναι πρωτίστως βιωματική, υπαρξιακή – η Ρεΐζενα έχει αποδεχθεί για τον εαυτό της τον ρόλο που η κοινωνία επιφύλασσε στις γυναίκες εκείνης της εποχής, ενώ η Μαρίνα εμφανίζεται ξαφνικά στη ζωή της για να της θυμίσει μια άλλη, πιο παθιασμένη, ηδονιστική στάση απέναντι στη ζωή…

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Βαρδής Μαρινάκης

Παραγωγός: Στέλιος Κοτιώνης

Σενάριο: Παναγιώτης Ιωσηφέλης

Executive Producer: Βασίλης Χρυσανθόπουλος

Executive Producers: Ferdinand Dohna, Johanna Dirnberger

Executive Producer: Μαριλένα Χαραλαμποπούλου

Supervising Producer: Ορέστης Πλακιάς

Co-Producers: Άρης Ντάγιος, Άγγελος Βενέτης, Ηρακλής Μαυροειδής

Διεύθυνση φωτογραφίας: Γιώργος Βαλσαμής GSC

Μοντάζ: Γιάννης Χαλκιαδάκης G.F.E.

Production Designer: Ράνια Γερογιάννη

Costume Designer: Νατάσσα Σαρρή

Πρωτότυπη Μουσική: Ted Regklis

Casting Directors Ελλάδα: Σοφία Δημοπούλου, Φραγκίσκος Ξυδιανός

Casting Director Ιταλία: Maurilio Mangano UICD

Intimacy Coordinator: Katarina Leszkoova

Intimacy Consultant: Elle McAlpine

Make Up Designer – Key Make Up Artist: Αλεξάνδρα Μυτά

Hair Designer – Key Hair Stylist: Ιουλία Συγριμή

Ηχοληψία: Γιάννης Αντύπας

Σχεδιασμός Ήχου: Περσεφόνη Μήλιου

Μίξη Ήχου: Λέανδρος Ντούνης

Line Producer: Γιώργος Μπαμπανάρας

Διεύθυνση παραγωγής: Πέτρος Ανδριόπουλος

Α’ Βοηθός σκηνοθέτη: Αργύρης Ζάχος

Β’ Βοηθός σκηνοθέτη: Έλενα Γεωργιάδου

Post Production Producer: Γιώργος Ταμπακάκης

Παραγωγή: Foss Productions

Σε συμπαραγωγή με: ΕΡΤ, Beta Film, Mompracem, Boo Productions

Παίζουν: Fotini Peluso (Μαρίνα), Ανδρέας Κωνσταντίνου (Γιάννης), Δημήτρης Κίτσος (Μηνάς), Καρυοφυλλιά Καραμπέτη (Ρείζενα), Γιάννος Περλέγκας (Νικήτας), Καίτη Μανωλιδάκη (Αννεζιώ), Αναστασία Θεοδοσοπούλου (Άννα), Βάσω Ιατροπούλου (Τασία), Χριστίνα Κυπραίου (Λιλή), Γιώργος Μιχαλάκης (Γιατρός), Δημήτρης Τάρλοου (Καστρινός), Γιάννης Νταλιάνης (Ανδρέας Ψάλτης), Αλεξάνδρα Αϊδίνη (Ασπασία Ψάλτη), Νικόλας Παπαγιάννης (Ανέστης), Γιώργος Φριντζήλας (Καπετανάκης), Yara Fares (Ζωή Καστρινού), Κονδυλία Κωνσταντελάκη (Καλλιόπη), Νικόλας Χανάκουλας (Νομάρχης), Κωνσταντίνος Παπαθεοδώρου (Καθηγητής Ανθεμίου), Παντελής Παπαδόπουλος (Ηλικιωμένος άντρας στην Ακρόπολη) κ.ά. Και οι Ιταλοί ηθοποιοί: Valentina Cervi (Μητέρα Μαρίνας), Corrado Invernizzi (Πατέρας Μαρίνας), Carolina Sala (Isabella), Michele Favaro (Gulielmo), Michele Guidi (Kόμης), Daniele Aldrovandi (Καθηγητής), Camilla Colombo (Υπηρέτρια), Chiara Marelli (Μαρίνα, 8-10), Silvia Kornfeind (Μαρίνα, 14), Luciano Montrone (Ιερέας), Raffaele Mariotti (Άγνωστος άντρας), Pier Giorgio Bellocchio (Συμβολαιογράφος), Stefano Poeta (Andre)