Μετά από δύο sold out η Νεφέλη Φασούλη επιστρέφει στον Σταυρό του Νότου τον Δεκέμβριο.

Η Νεφέλη Φασούλη επιστρέφει στον Σταυρό του Νότου μετά από 2 sold out και μας προσκαλεί όλους σε μια «μυστική συνάντηση», την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου!

Αφού πήρε αεροπλάνα - βαπόρια - τα βουνά - τα νησιά - τη Νέα Υόρκη, μάζεψε ιστορίες και έμαθε μυστικά που ανυπομονεί να τα πει. Με Wyrd ύφος και ψυχεδέλεια στα κόκκινα, και πενταμελή μπαντάρα, στήνει μια βραδιά με μυστικιστική ατμόσφαιρα - ανοιχτή αγκαλιά για όσους θέλουν κάτι να μοιραστούν.

Στο live της Νεφέλης θα περάσεις πολύ ωραία «θα ζήσεις κάτι απρόσμενο και απερίγραπτο, θα χορέψεις πολύ, θα συγκινηθείς πολύ, μετά θα γελάσεις, και σίγουρα θα ακούσει ωραίο ήχο, ωραία μουσική. Είναι όλο πολύ φροντισμένο από μένα και τους συνεργάτες μου», έχει πει η ίδια στη συνέντευξή της στο Dnews.

«Αν θέλεις να μοιραστείς και να προβληματιστείς ή και να γλεντήσεις μόνο, θα βρεις τον εαυτό σου σίγουρα κάπου στο πρόγραμμα μας. Και να σου πω και κάτι; Νομίζω μαζεύονται τα πιο ωραία πρόσωπα, πρόσωπα δικά μου, οπότε αν δεν έρθεις για μένα έλα για τους άλλους».

Σταυρός Του Νότου Club

ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου

Σάββατα 22 & 29 Νοεμβρίου

SOLD OUT

Ώρα Έναρξης: 22:00

Εισιτήρια: more.com

Συντελεστές:

Νεφέλη Φασούλη - τραγούδι

Κατερίνα Λιάκη - πλήκτρα

Γιώργος Κωνσταντίνου - μπάσο

Παναγιώτης Κωστόπουλος - τύμπανα

Γιάννης Πατάκας - κιθάρα

Νίκος Παπαϊωάννου - τσέλο, σάζι

Βασίλης Αλεξόπουλος - ηχοληψία