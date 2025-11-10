Στις 5, 6 και 7 Δεκεμβρίου, στο Κλειστό Στάδιο Tae Kwon Do.

Το AthensCon, το μεγαλύτερο συνέδριο κόμικ και ποπ κουλτούρας στην Ελλάδα, γιορτάζει φέτος τα 10 χρόνια του! Στις 5, 6 και 7 Δεκεμβρίου, το Κλειστό Στάδιο Tae Kwon Do στο Παλαιό Φάληρο θα μεταμορφωθεί για ακόμη μια φορά στο απόλυτο «σπίτι» των κόμικς, της φαντασίας, των ηρώων και της δημιουργικότητας.

Για τρεις ολόκληρες ημέρες, οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να ταξιδέψουν σε κόσμους περιπέτειας, δράσης και μυστηρίου, να συναντήσουν αγαπημένους ήρωες από ταινίες, βιβλία, κόμικς και video games, να δοκιμάσουν επιτραπέζια παιχνίδια και να συμμετάσχουν σε εντυπωσιακές παρουσιάσεις cosplay.

Οι εκπλήξεις δεν θα λείψουν και οι φετινοί καλεσμένοι αναμένεται να ενθουσιάσουν μικρούς και μεγάλους.



Μετά την περσινή χρονιά-ρεκόρ, που προσέλκυσε περισσότερους από 28.000 επισκέπτες, το AthensCon συνεχίζει την εντυπωσιακή του πορεία, προσφέροντας στους φίλους των κόμικς και της ποπ κουλτούρας μια μοναδική εμπειρία φαντασίας και δημιουργίας.

Η φετινή επετειακή διοργάνωση υπόσχεται να είναι η πιο συναρπαστική μέχρι σήμερα — ένα τριήμερο αφιερωμένο στη φαντασία, την τέχνη, τη δημιουργία και την κοινότητα που εδώ και μια δεκαετία κάνει το AthensCon σημείο αναφοράς για όλους τους λάτρεις της ποπ κουλτούρας.

Artist Alley - η καρδιά της δημιουργίας

Η οικογένεια του Artist Alley μεγαλώνει!



Φέτος, 89 Έλληνες καλλιτέχνες – γνωστοί, καταξιωμένοι αλλά και ανερχόμενοι δημιουργοί – θα παρουσιάσουν το έργο τους, δίνοντας στους επισκέπτες την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τους ίδιους και τις δημιουργίες τους. Όσοι το επιθυμούν θα μπορούν να αγοράσουν τα έργα τους, τα οποία θα υπογράφονται επιτόπου, αποκτώντας έτσι μοναδική συλλεκτική αξία.

Διεθνείς προσκεκλημένοι

Το AthensCon 2025 υποδέχεται θρυλικούς καλλιτέχνες και δημιουργούς από όλο τον κόσμο, προσφέροντας στο κοινό τη δυνατότητα να τους γνωρίσει από κοντά. Ανάμεσά τους οι: Yoshitaka Amano, Bjorn Barends, Carmen Carnero, Tom DeFalco, Dan DiDio, Massimo Fecchi, Alex Horley, Doug Marcaida, Luca "Laca" Montagliani, Matt Ryan, Alex Saviuk, Marguerite Sauvage, Liam Sharp και Casper Van Dien.



Στο κεντρικό περίπτερο της Disney+, οι Fantastic Four θα δώσουν τον τόνο, ενώ οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν μοναδικές στιγμές από τον κόσμο του Star Wars: Palpatine's Throne.

Ομιλίες, εργαστήρια και μοναδικές δράσεις

Στους ειδικά διαμορφωμένους χώρους του συνεδρίου θα φιλοξενηθούν καθ' όλη τη διάρκεια του AthensCon δωρεάν ομιλίες, εργαστήρια και πληθώρα δράσεων. Οι καταξιωμένοι καλεσμένοι θα μοιραστούν τις γνώσεις και την εμπειρία τους σε ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερόντων: από τον κόσμο των κόμικς, του gaming και του κινηματογράφου, έως όλες τις μορφές φανταστικού.

Οι επισκέπτες θα μπορούν επίσης να συμμετάσχουν σε τουρνουά επιτραπέζιων παιχνιδιών και επιδείξεις νέων τίτλων από εξειδικευμένους gamemasters, χάρη στον πανελλήνιο διαγωνισμό «Επιτραπέζιο».

AthensCon Cosplay Championship 2025

Για δεύτερη φορά, το AthensCon διοργανώνει τον συναρπαστικότερο διαγωνισμό Cosplay, που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου στις 18:00. Τρεις εκπληκτικοί κριτές θα κρίνουν τις εμφανίσεις και θα προσδώσουν τη δική τους μοναδική εμπειρία στον διαγωνισμό:

Ζενεβιέβ Μαζαρί, γνωστή από τηλεοπτικές εκπομπές, που θα φέρει τη χαρακτηριστική ζεν ενέργειά της.

Πέτρος Πολυχρονίδης, ο αεικίνητος παρουσιαστής, που θα βραβεύσει τους πιο πετυχημένους συμμετέχοντες.

Taryn, παγκοσμίου φήμης Ιταλός cosplayer, που θα προσθέσει διεθνές κύρος και τεχνογνωσία στον διαγωνισμό.

Οι τρεις κριτές θα πάρουν κρίσιμες αποφάσεις για τον νικητή, ενώ οι συμμετέχοντες θα διεκδικήσουν τίτλους, βραβεία και μοναδικά δώρα. Το Stage Parade θα ολοκληρώσει την εμπειρία, προσφέροντας θέαμα και ενθουσιασμό σε όλους τους επισκέπτες.

Την παρουσίαση και τον συντονισμό του διαγωνισμού αναλαμβάνει η Εύα Κότσου a.k.a. Bullet Witch Cosplay.

Κοινωνική δράση και ενημέρωση

Στα πλαίσια της κοινωνικής ευαισθητοποίησης, φέτος στο AthensCon συμμετέχει η ActionAid, μέλος ανεξάρτητης διεθνούς συμμαχίας σε περισσότερες από 75 χώρες, που δρα ενάντια στη φτώχεια και την αδικία.

Στην Ελλάδα, από το 1998, η ActionAid προωθεί την εκπαίδευση, την ενδυνάμωση και την ενεργοποίηση της κοινωνίας, με έμφαση στις ευάλωτες ομάδες. Παρέχει δωρεάν προγράμματα και υπηρεσίες που στοχεύουν σε βιώσιμες αλλαγές για το μέλλον των ανθρώπων.

Το Κέντρο της ActionAid στην Αθήνα λειτουργεί από τον Μάιο του 2017, παρέχοντας στήριξη σε άτομα που ζουν στο όριο της φτώχειας ή αντιμετωπίζουν κοινωνικό αποκλεισμό, ενώ ταυτόχρονα είναι ανοιχτό στην τοπική κοινότητα για συνεργασίες και δράσεις σε τοπικό επίπεδο.

Στη Θεσσαλονίκη, το Κέντρο Νέων (Youth Hub) απευθύνεται σε νέους 18-30 ετών, προσφέροντας ευκαιρίες συμμετοχής στην κοινωνία, εκπαίδευση και εργαλεία για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ενεργής συμμετοχής στην αλλαγή της πόλης τους.

Για το AthensCon

Με άμεσες επιρροές από τα μεγάλα Comic-Con και διεθνείς εκθέσεις που προωθούν τα μοντέρνα χόμπι και τις καθημερινές ασχολίες των ανθρώπων, το AthensCon αποτελεί το μεγαλύτερο γεγονός του είδους του στην Ελλάδα. Είναι μια γιορτή που αγκαλιάζει όλα τα είδη της ποπ κουλτούρας και τα χόμπι που προκύπτουν από αυτήν.

Η ποπ κουλτούρα πηγάζει από την κοινωνία και τις τέχνες, αγγίζοντας με μοναδικό τρόπο τους ανθρώπους που ασχολούνται με αυτή. Καθένας μπορεί να γεμίσει τη ζωή του όπως επιθυμεί: με κόμικς, κινηματογράφο, video games, επιτραπέζια παιχνίδια και άλλες δημιουργικές ασχολίες που προσφέρουν συναισθήματα και κάνουν την καθημερινότητα πιο απολαυστική. Το AthensCon είναι ένα φεστιβάλ γεμάτο ζωή, χρώματα και συναισθήματα, που αναπτύσσονται μέσα από κάθε βήμα των επισκεπτών στο τριήμερο αυτό γεγονός.

Φυσικά, όλα τα παραπάνω είναι μόνο μια μικρή γεύση από όσα θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν οι επισκέπτες στο AthensCon. Σας περιμένουμε όλους να συμμετάσχετε σε αυτήν τη μοναδική εμπειρία! Η πρόσβαση στο συνέδριο είναι εύκολη με αυτοκίνητο, τραμ και λεωφορείο, ενώ υπάρχει και δωρεάν πάρκινγκ για όλους τους επισκέπτες.

Προαγοράστε ΕΔΩ τα εισιτήρια σας και κερδίστε απίθανα δώρα.