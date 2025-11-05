Μαρία Ναυπλιώτου και Γρηγόρης Βαλτινός, οι καλύτεροι ηθοποιοί.

Τα Θεατρικά Βραβεία Κοινού 2025 από το «αθηνόραμα» απονεμήθηκαν για 27η χρονιά την Τρίτη 4 Νοεμβρίου στην αίθουσα «Αλεξάνδρα Τριάντη» του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών.

Η ξεχωριστή τελετή απονομής σε σκηνοθεσία Γρηγόρη Καραντινάκη και με οικοδέσποινα την Idra Kayne, ήταν αφιερωμένη σε ορισμένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια του ελληνικού θεάτρου που έπαιξε ζωντανά μία σούπερ μπάντα επί σκηνής με τους: Φοίβο Δεληβοριά, Σταμάτη Κραουνάκη, Αλέξανδρο Δράκο Κτιστάκη, Θοδωρή Οικονόμου και Μαρίζα Ρίζου. Η μπάντα που παρέμεινε στη σκηνή καθόλη τη διάρκεια της βραδιάς, χάρισε στο κοινό μοναδικές στιγμές με κομμάτια σημαντικών μας συνθετών: από τον Θεόφραστο Σακελλαρίδη και τον Μιχάλη Σουγιούλ μέχρι τον Σταύρο Ξαρχάκο και τον Χρήστο Λεοντή, και από τον Μίκη Θεοδωράκη και τον Θάνο Μικρούτσικο μέχρι τον Λουκιανό Κηλαηδόνη και την Ελένη Καραΐνδρου. Το μουσικό μέρος άνοιξε με ιδιαίτερη συγκίνηση όταν ακούστηκαν χορικά από τους «Αχαρνής», ως ένας ελάχιστος φόρος τιμής στον Διονύση Σαββόπουλο.

Όσον αφορά το διαγωνιστικό μέρος, ο Φάουστ του Άρη Μπινιάρη ήταν ο θριαμβευτής της βραδιάς σαρώνοντας σχεδόν όλες τις κατηγορίες των φετινών βραβείων, μεταξύ των οποίων και της μεγάλης κατηγορίας, Καλύτερη Παράσταση για τη σεζόν 2024-2025 και Σκηνοθεσίας για τον Άρη Μπινιάρη.

Ο Γρηγόρης Βαλτινός (Η Ετυμηγορία) και η Μαρία Ναυπλιώτου (Το Ακρωτήρι) αναδείχθηκαν καλύτεροι ηθοποιοί της χρονιάς, ενώ οι παραστάσεις Ετυμηγορία (σε σκηνοθεσία Πέτρου Ζούλια κσι τα Ανεξάρτητα Κράτη των Γιώργου Παλούμπη και Αντώνη Τσιοτσιόπουλου, ήταν ανάμεσα στους μεγάλους νικητές της βραδιάς με πέντε και τέσσερα βραβεία αντίστοιχα,

Αξίζει να σημειωθεί ότι το φινάλε της βραδιάς ήταν εξίσου συγκινητικό με την έναρξη, όταν το κοινό τραγούδησε το Χάρτινο το Φεγγαράκι του μεγάλου Μάνου Χατζιδάκι με τους μουσικούς όρθιους και σιωπηλούς επί σκηνής, να αποτίνουν με το δικό τους τρόπο φόρο τιμής στον μεγάλο και αξέχαστο δημιουργό.

Μετά τις απονομές ακολούθησε το καθιερωμένο κοκτέιλ πάρτι στο φουαγιέ και στο αίθριο της αίθουσας «Τριάντη».

Τα βραβεία αναλυτικά



Καλύτερη παράσταση

1ο Βραβείο: Φάουστ

2ο Βραβείο: Ήταν όλοι τους παιδιά μου

3ο Βραβείο: Ανεξάρτητα κράτη

Σκηνοθεσία

1ο Βραβείο: Άρης Μπινιάρης (Φάουστ)

2ο Βραβείο: Γιώργος Παλούμπης (Ανεξάρτητα κράτη)

3ο Βραβείο: Πέτρος Ζούλιας (Η Ετυμηγορία)

Ανδρικός Ρόλος

1ο Βραβείο: Γρηγόρης Βαλτινός (Η Ετυμηγορία)

2ο Βραβείο: Γιώργος Γάλλος (Ήταν όλοι τους παιδιά μου)

3ο Βραβείο: Μιχάλης Βαλάσογλου (Φάουστ)

Γυναικείος Ρόλος

1ο Βραβείο: Μαρία Ναυπλιώτου (Το Ακρωτήρι)

2ο Βραβείο: Αλεξία Καλτσίκη (Λεωφορείο ο Πόθος)

3ο Βραβείο: Λένα Παπαληγούρα (Prima Facie)

Μουσική

1ο Βραβείο: Τζεφ Βάγγερ (Φάουστ)

2ο Βραβείο: Μίνως Μάτσας (Η Ετυμηγορία)

3ο Βραβείο: Θέμης Καραμουρατίδης (Μπα-Μπαμπά)

Σκηνογραφία

1ο Βραβείο: Πάρις Μέξης (Φάουστ)

2ο Βραβείο: Μαρία Φιλίππου (Η Ετυμηγορία)

3ο Βραβείο: Νατάσα Παπαστεργίου (Ανεξάρτητα Κράτη)

Ενδυματολογία

1ο Βραβείο: Πάρις Μέξης (Φάουστ)

2ο Βραβείο: Βασίλης Παπατσαρούχας (Περιμένοντας τον Γκοντό)

3ο Βραβείο: Νίκος Χαρλαύτης (Η Ετυμηγορία)

Σχεδιασμός φωτισμού

1ο Βραβείο: Στέλλα Κάλτσου (Φάουστ)

2ο Βραβείο: Βασίλης Κλωτσοτήρας (Ανεξάρτητα κράτη)

3ο Βραβείο: Νίκος Βλασόπουλος (Περιμένοντας τον Γκοντό)

Σχεδιασμός ήχου

1ο Βραβείο: Τζεφ Βάγγερ (Φάουστ)