Η Σίντνεϊ Σουίνι βρίσκεται μία ανάσα πριν ολοκληρώσει τα γυρίσματά της για την 3η σεζόν του «Euphoria».

«Τελειώνω τα γυρίσματα του "Euphoria" σε δύο μέρες», ανέφερε χαρακτηριστικά η Σίντνεϊ Σουίνι στο Variety, στη πρεμιέρα της ταινίας της «Christy» στο AFI Fest του Λος 'Αντζελες.

Η σταρ μίλησε για την επιστροφή της στη σειρά του HBO μετά από τρία χρόνια.

«Είναι ως επί το πλείστον το ίδιο συνεργείο, οπότε νιώθω σαν να γύρισα σπίτι, στην οικογένειά μου», ανέφερε. «Μεγάλωσα μαζί τους. Ήμουν 20 ετών όταν έκανα τον πιλότο, οπότε το να βλέπω πολλά από τα ίδια πρόσωπα, είναι πολύ παρήγορο», πρόσθεσε.

Όταν ρωτήθηκε για την πιθανότητα μιας τέταρτης σεζόν, η απάντησή της ήταν αόριστη: «Δεν μπορώ να επιβεβαιώσω καμία πληροφορία», δήλωσε.

Tην περασμένη εβδομάδα, ο Τζέικομπ Ελόρντι από το κόκκινο χαλί του Academy Museum Gala 2025 στο Λος Άντζελες μίλησε με ενθουσιασμό για την εμπειρία του στα γυρίσματα, ενώ άφησε να εννοηθεί μία αλλαγή στον χαρακτήρα του.

«Ήταν απίστευτα απελευθερωτικό. Είχα την ευκαιρία να παίξω έναν ρόλο που απέχει πολύ από ό,τι έχω κάνει μέχρι τώρα», είπε ο διάσημος ηθοποιός ενώ επαίνεσε τον δημιουργό της σειράς, Σαμ Λέβινσον λέγοντας ότι «δημιούργησε κάτι απίστευτα έξυπνο και κινηματογραφικό. Νομίζω ότι θα αρέσει πολύ στον κόσμο».

Και πρόσθεσε στο Variety: «Όλοι έχουμε διαφορετικές ιστορίες. Εγώ είχα μία πολύ ιδιαίτερη. Δεν ξέρεις ποιες είναι οι υπόλοιπες. Είναι σαν τα αρχεία του FBI. Είναι υπέροχο γιατί θα μπορέσω να απολαύσω τη σειρά όπως όλοι οι άλλοι ως θαυμαστής, κάτι που δεν μπορούσα να κάνω πριν. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος».

Η Σουίνι στη συνέχεια θα ξεκινήσει τα γυρίσματα της νέας της ταινίας με τίτλο «Scandalous» όπου θα υποδυθεί τη θρυλική ηθοποιό Κιμ Νόβακ υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Κόλμαν Ντομίνγκο.