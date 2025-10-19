Επιλέγουμε 10 ολοκαίνουρια βιβλία Ελλήνων συγγραφέων για να διαβάσουμε αυτό το φθινόπωρο.

Επιλέγουμε 10 ολοκαίνουριες κυκλοφορίες Ελλήνων συγγραφέων, που κάποιες θα μας «ταξιδέψουν» και άλλες θα μας προβληματίσουν, θα μας συγκλονίσουν και σίγουρα θα μας δώσουν αρκετή τροφή για σκέψη.



Στις επιλογές μας, μεταξύ άλλων, θα βρείτε ένα βιβλίο για τα 57 θύματα των Τεμπών, το συλλογικό τραύμα, την αλήθεια και τη μνήμη. Ένα συλλογικό συγγραφικό έργο για την έμφυλη βία το οποίο συγγράφουν 120 γυναίκες της σύγχρονης ελληνικής ποίησης και πεζογραφίας, μια συγκλονιστική ιστορία παιδικής κακοποίησης και ένα βιβλίο που σκιαγραφεί τα προφίλ κακοποιητικών ανδρών.

Αρόδου, Στέλιος Μάινας

Στο νέο του βιβλίο, ο γνωστός ηθοποιός και συγγραφέας πλάθει την ιστορία του Μιχάλη, ενός καπετάνιου που γεννήθηκε μέσα στη θάλασσα και έζησε όλη του τη ζωή στα καράβια.





Ο Μιχάλης τα ξέρει τα νερά, όσο κι αν με τα χρόνια η μπούκα είχε αλλάξει. Ευτυχώς όλα πηγαίνουν κατ’ ευχήν και φτάνουν στο γουέτινγκ πόιντ χωρίς προβλήματα, ένα μίλι απ’ το καραμοσάλι της γέφυρας. Νύχτα πια, και η μύτη της Χερσονήσου Καουλούν δεσπόζει κατάφωτη.



Πηγαίνει στην καμπίνα ν’ αλλάξει ένα καθαρό πουκάμισο, να μην κατέβει απεριποίητος στην πόλη, όταν μπαίνει ο μαρκόνης με μια σελίδα απ’ τον τηλέγραφο στο χέρι. «Καπετάνιο, αρόδο μέχρι την Πέμπτη έδωσαν τα Οθόριτις, τι κάνουμε;».



Γεννημένος σ’ ένα καΐκι στη Μαύρη Θάλασσα, ο Μιχάλης μεγάλωσε με το αλάτι του πελάγου στις φλέβες του. Απ’ τα καΐκια των προγόνων του μέχρι τα γκαζάδικα, τα κάργκο και τα τζενεράλια, τα ταξίδια τον έφεραν μακριά, αλλά η θάλασσα του πήρε περισσότερα απ’ όσα του χάρισε. Έρωτες που ναυάγησαν, παιδιά που χάθηκαν, φιλίες που σφυρηλατήθηκαν και δοκιμάστηκαν στις τρικυμίες.



Στο Χονγκ Κονγκ, καθώς παραγγέλνει ένα γαμπριάτικο κοστούμι στον παλιό του ράφτη, η ζωή του περνά σαν φευγαλέα αντανάκλαση στα νερά του λιμανιού. Λίγες μέρες απομένουν μέχρι να δέσει για πάντα το καράβι του. Έχει σχέδια, όνειρα, μα πάνω απ’ όλα έχει τη θάλασσα μέσα του.



Κι όταν κουβαλάς τη θάλασσα μέσα σου, κανείς δεν μπορεί να ξέρει ποια θα είναι η τελευταία σου ρότα.



Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ψυχογιός.

Σταυραετός και Κούκος, Αύγουστος Κορτώ

Δυο χωριά δεμένα με άσβεστο μίσος. Δυο νέοι που κλέβονται, και γυρεύουν την τύχη τους στο σκοτάδι της κατοχικής Αθήνας. Κι έπειτα; Κανείς δεν ξέρει τι γίνηκε, εκτός απ' τη Σμαρώ, που γυρνά το '45 στον Σταυραετό με δυο μωρά παιδιά, μα μόνο το ένα είναι του Μηνά, του Κούκου που την έκλεψε.

Όμως τα μυστικά του παρελθόντος, τα ψέματα της επιβίωσης, θα στοιχειώσουν το μέλλον όλων τους. Απ’ τη μια, το μοναστήρι για τα ορφανά κορίτσια. Κι απ’ την άλλη, ένας γάμος σαν κλωστή που βαστάει δυο πεπρωμένα.

Ένα βιβλίο μαχαιριά. Μια ιστορία για τους απλούς ανθρώπους, που ποτέ δεν είναι απλοί. Μια ιστορία για την Ελλάδα, τη σκληρότητα και την ομορφιά της.

Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.





Πέτα το στη θάλασσα, Σάκης Σερέφας

Μια αληθινή ιστορία για μια μάνα που έγινε παιδοκτόνος από τη μια στιγμή στην άλλη. Ποια γρανάζια της εξουσίας και της κοινωνίας την οδήγησαν σε αυτή την πράξη; Μια αληθινή ιστορία που επινοεί τον μύθο της μέσα από την πραγματικότητα.

Μια μητέρα πλησιάζει την προκυμαία της Θεσσαλονίκης στα 1963. Σε λίγα λεπτά, το βρέφος που κρατά στην αγκαλιά της βυθίζεται στη θάλασσα. Σε δύο μέρες, τα πρωτοσέλιδα οργιάζουν. Ο κόσμος τη γιουχάρει στην αναπαράσταση. Η σκύλα, η φόνισσα, η παιδοκτόνος.

Γύρω της, στροβιλίζεται το σκοτεινό σύμπαν εκείνης της εποχής. Ένα ίδρυμα παρατημένων βρεφών που το ίδιο πρωί δεν δέχτηκε το βρέφος. Το ίδιο ίδρυμα διοχετεύει παρανόμως βρέφη που αγοράζονται στην Αμερική. Πολιτικά σκάνδαλα και μεσίτες βρεφών. Αλισβερίσια δημοσιογράφων και αστυνομίας, για να κουκουλωθεί το βρόμικο κύκλωμα. Πολιτικός που κάνει κομπίνες με τα οικόπεδα και τα βρέφη που πουλά ο κουμπάρος του. Νεογνά-μούμιες στις σοφίτες των παλιών σπιτιών της Αθήνας. Ο Ψυχρός Πόλεμος Αμερικανών και Ρώσων. Ένας Γάλλος Πρόεδρος που ξεψυχά ξεθεωμένος στην αγκαλιά της μετρέσας του.



Μια βρόμικη πραγματικότητα που τυλίγει το πτωματάκι του βρέφους σαν μαγαρισμένη φασκιά. Μια αληθινή ιστορία για μια μάνα που έγινε παιδοκτόνος από τη μια στιγμή στην άλλη. Ποια γρανάζια της εξουσίας και της κοινωνίας την οδήγησαν σε αυτή την πράξη; Μια αληθινή ιστορία που επινοεί τον μύθο της μέσα από την πραγματικότητα από την οποία πηγάζει.



Γιατί κάθε ιστορία ανήκει σε αυτόν που την αφηγείται τελευταίος.

To βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μεταίχμιο.

Τέμπη 57 - Η ιστορία ενός πραναγγελθέντος εγκλήματος, Κοντιάδης Ξενοφών

Ένα σκοτεινό κράτος. Εκβιασµοί, σκάνδαλα, υποκλοπές, χειραγώγηση των µέσων ενηµέρωσης, διώξεις από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, παρεµβάσεις σε ανεξάρτητες αρχές και δικαστική εξουσία. Σε µια διεφθαρµένη χώρα ο σιδηρόδροµος είναι παρατηµένος στη µοίρα του, αφού δεν πληρώνει διόδια στους εργολάβους των αυτοκινητόδροµων ούτε βενζίνη στα ολιγοπώλια της ενέργειας.

Όµως µία νύχτα δύο τρένα συγκρούονται µε 57 νεκρούς. Τα συστήµατα ασφαλείας ανύπαρκτα, οι ευρωπαϊκές χρηµατοδοτήσεις σπαταλήθηκαν χωρίς τα έργα να ολοκληρωθούν. Ο σταθµάρχης ύποπτα διορισµένος, ανεκπαίδευτος, µόνος στη νυχτερινή βάρδια. Αµέσως ο τόπος του εγκλήµατος εκχερσώνεται παράνοµα. Ο επικεφαλής της κυβέρνησης παρεµβαίνει στο ανακριτικό έργο. Αποδεικτικό υλικό εξαφανίζεται. Οι συνοµιλίες σταθµάρχη και µηχανοδηγών χαλκεύονται. Στην εξεταστική επιτροπή που διερευνά το έγκληµα, η κυβερνητική πλειοψηφία αποκλείει σηµαντικούς µάρτυρες και στοιχεία. Οι πολίτες είναι αγανακτισµένοι, εκατοµµύρια διαδηλώνουν ζητώντας την τιµωρία των ενόχων.

Ένα συγκλονιστικό πολιτικό και δικαστικό θρίλερ με όλα τα κρίσιμα γεγονότα, τα πρόσωπα, τις αποκαλύψεις, τις συγκρούσεις, τους κατηγορούμενους, τους μάρτυρες και τους επιζώντες, τα έντονα συναισθήματα και τα απρόβλεπτα σενάρια για την έκβαση της ιστορίας.

Ένα βιβλίο για το συλλογικό τραύμα, την αλήθεια και τη μνήμη.





To βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Τόπος.

Εκατό και είκοσι φωνές, Συλλογικό

Εκατόν είκοσι γυναίκες της σύγχρονης ελληνικής ποίησης και πεζογραφίας ενώνουν τις φωνές τους και χαρτογραφούν θραύσματα του γυναικείου βιώματος ως προς τη διαγενεακή καταπίεση και τις πολλαπλές μορφές της έμφυλης βίας – ενδοοικογενειακή, σεξουαλική, αποικιοκρατική και γενοκτονική, ρατσιστική.

Με εφαλτήριο τις γυναικείες φιγούρες του Μύθου και της Ιστορίας, Εκατό και είκοσι φωνές, κραυγές διαμαρτυρίας, πραγματοποιούν ένα πολυδιάστατο ταξίδι σε όλους τους σταθμούς της γυναικείας πορείας.

Απαλλαγμένες από τους πατριαρχικούς περιορισμούς, αντλούν το υλικό τους από τη γυναικεία σωματικότητα και τα αποσιωπημένα της γεγονότα και μιλούν ελεύθερα για τις συντριβές, τα τραύματα και τις αντιστάσεις μιας καθημερινότητας θεμελιωμένης στην καταπίεση και τον σεξισμό.

Τα ποιήματα και τα μικρά πεζά της συλλογής λειτουργούν ως μια προτεταμένη γροθιά, ένα ουρλιαχτό ενδυνάμωσης, μια αγκαλιά αλληλεγγύης: αφυπνίζουν, συγκινούν, ξεσηκώνουν και απλώνουν το χέρι σαν κάλεσμα σε όλες τις θηλυκότητες που θα φωνάξουν μαζί τους.

Οι ποιήτριες και πεζογράφοι του τόμου είναι μέλη του Δικτύου γυναικών συγγραφέων κατά της έμφυλης βίας και των γυναικοκτονιών «η φωνή της».

Τα έσοδα από τα δικαιώματα του βιβλίου θα δοθούν στο Ελληνικό Δίκτυο Γυναικών Ευρώπης.

Πρόλογος: Βαρβάρα Ρούσσου. Εισαγωγή: Μαρία Λούκα.

Γράφουν: Λεμονιά-Μόνικα Αβαγιάννη, Ανθούλα Αθανασιάδου, Μαρουσώ Αθανασίου, Ντέμη Αναγνωστούλη (Jessica), Ελένη Αράπη, Άννα Αφεντουλίδου, Γιώτα Βασιλακοπούλου, Χαρίκλεια Βασιλείου, Φωτεινή Βασιλοπούλου, Γεωργία Bεληβασάκη, Καλλιόπη Βελόνια, Γιούλη Βολανάκη, Νεφέλη Βουτσινά-Πετσιμέρη, Ελένη Γαλάνη, Μάρω Γαλάνη, Σπυριδούλα Γεωργοκίτσου, Μαρία Α. Γιαννάκη, Τζούλια Γκανάσου, Κατερίνα Γκιουλέκα, Αναστασία Γκίτση, Ελένη Γούλα, Πόππη Δέλτα, Άννα Δερέκα, Γεωργία Διάκου, Σίσσυ Δουτσίου, Βασιλική Δραγούνη, Καλλιόπη Εξάρχου, Σόνια Ζαχαράτου, Κατερίνα Ζησάκη, Ελευθερία Θάνογλου, Τζένη Θεοφανοπούλου, Σοφία Ιακωβίδου, Χρυσάνθη Ιακώβου, Δέσποινα Καϊτατζή-Χουλιούμη, Λένα Καλλέργη, Ευγενία Καλογεροπούλου, Έφη Καλογεροπούλου, Τζένη Καραβίτη, Ελένη Καρρά, Στέλλα Κάσδαγλη, Δώρα Κασκάλη, Αφροδίτη Κατσαδούρη, Λίλα Κονομάρα, Έλσα Κορνέτη, Τόνια Κοσμαδάκη, Δήμητρα Κουβάτα, Αγγελική Κουντουράκη, Στέλλα Κουρμούλη, Χλόη Κουτσουμπέλη, Ελένη Κοφτερού, Αγγελική Λάλου, Εύη Λαμπροπούλου, Μαρία Λάτσαρη, Κατερίνα Λιάτζουρα, Κατερίνα Λιβιτσάνου, Ελένη Λιντζαροπούλου, Ευτυχία-Αλεξάνδρα Λουκίδου, Εύα Μ. Μαθιουδάκη, Κωστούλα Μάκη, Μαντώ Μάκκα, Γεωργία Μακρογιώργου, Αθηνά Μαλαπάνη, Μάνια Μεζίτη, Πέννυ Μηλιά, Αλεξάνδρα Μητσιάλη, Αναστασία Β. Μήτσου, Δήμητρα Μήττα, Αλεξάνδρα Μπακονίκα, Όλγα Μπακοπούλου, Ελένη Μπιρμπίλη, Μαριέττα Μπιρμπίλη, Ελένη Μπουκαούρη, Μαρία Μπούχλη, Βίκυ Μπρούσαλη, Φωτεινή Μυλωνά-Ραΐδη, Ελένη Ε. Νανοπούλου, Μαριάννα Νικολάου, Ειρήνη Νομικού, Μάρια Ντεγιάνοβιτς, Ασημίνα Ξηρογιάννη, Βασιλεία Οικονόμου, Φλώρα Ορφανουδάκη, Νάνα Παπαδάκη, Κατερίνα Ι. Παπαδημητρίου, Μάγδα Παπαδημητρίου-Σαμοθράκη, Ελευθερία Παραγιουδάκη, Ειρήνη Παραδεισανού, Χάρις Παρασκευοπούλου, Καλλιόπη Πασιά, Ισμήνη Παφίτη, Σοφία Περδίκη, Αγγελική Πεχλιβάνη, Αλέκα Πλακονούρη, Έλλη Πράντζου, Ελένη Πριοβόλου, Νατάσσα Ρεμούνδου, Μαρία Ρουσάκη, Δέσποινα Σαμιωτάκη, Ιφιγένεια Σιαφάκα, Νατάσα Σίδερη, Βιργινία Αγάπη Σπυράτου, Εύα Στάμου, Μαρία Στασινοπούλου, Ελένη Στελλάτου, Ιφιγένεια Τέκου, Μαρία Τζαρδή, Ελένη Τζατζιμάκη, Δέσποινα Τόβα, Γεωργία Τριανταφυλλίδου, Νίκη Τρουλλινού, Αλήτις Τσαλαχούρη, Τόνια Τσίτσοβιτς, Λίλια Τσούβα, Χρύσα Φάντη, Αντιόπη Φραντζή, Πελαγία Φυτοπούλου, Ευαγγελία Χαραλάμπους, Έλενα Χουσνή, Βάσω Χριστοδούλου και Μαρία Ψωμά-Πετρίδου.

Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Καστανιώτη.





Αθωότητα, Βαγγέλης Ραπτόπουλος

Μια ιστορία για τη φιλία, τα χαμένα όνειρα, τις ενοχές που βαραίνουν τη συνείδησή μας και τη λύτρωση που, ίσως, φέρνει η συγγραφή.

Ένα μυθιστόρημα εμπνευσμένο από το Άνθρωποι και ποντίκια του Τζον Στάινμπεκ και, ταυτόχρονα, ένα από τα πιο αυτοβιογραφικά του Βαγγέλη Ραπτόπουλου.

Ο Λένος. Ένας γίγαντας με πρόσωπο και, κυρίως, με καρδιά μικρού παιδιού, ένας πελώριος καθυστερημένος έφηβος, που περπατούσε σαν αρκούδα, σέρνοντας ελαφρώς τις ποδάρες του και με τα ογκώδη χέρια του να κρέμονται στα πλευρά του, λες και ήταν σπασμένα.

Όταν μας έβλεπαν μαζί, και μας έβλεπαν πολύ πιο συχνά απ’ ό,τι θα ήθελα, μοιάζαμε το αντίθετο ο ένας του άλλου. Ιδίως, αν σκεφτεί κανείς ότι εγώ ήμουν μικροκαμωμένος, και σβέλτος, και ξύπνιος· όχι ο Αϊνστάιν, αλλά σίγουρα πολύ πιο ξύπνιος από τον Λένο, το βλακόμετρο...

Καλοκαίρι, 1975. Δυο κολλητοί συμμαθητές από το Περιστέρι πιάνουν δουλειά ως φορτοεκφορτωτές σε μια αχανή αποθήκη στον Κολωνό.

Γύρω τους, ένας αλλόκοτος θίασος από σκληροτράχηλους ή καλόψυχους εργάτες, τον μοχθηρό γιο του αφεντικού και την προκλητική και απελπισμένη γυναίκα του.

Συγγενεύει η αθωότητα με την κτηνωδία; Και πώς μπορεί να επιβιώσει σ’ έναν κόσμο όπου κινδυνεύει ακόμη και από τους προστάτες της;

To βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Κέδρος.

Το καλοκαίρι του σκύλου, Μάρω Κακαβέλα

Κι όμως αυτό δεν είναι ένα βιβλίο για την απώλεια. Ούτε για τη μνήμη. Αφού έτσι κι αλλιώς ο χρόνος μας είναι κυκλικός και διάσπαρτος. Είναι η ιστορία του Ηλία και ενός κουταβιού, του Θύμιου, στην Αθήνα της κρίσης, έναν φριχτά ζεστό Αύγουστο. Αλλά είναι και η ιστορία του Νικήτα, ενός αστυνόμου σε λίμπο. Είναι οι διαδρομές τους σε μια άδεια πόλη και οι διασταυρώσεις των ενοχών τους.

Πού πάνε τα νεκρά παιδιά; Κάποιοι λένε ότι δεν φεύγουν ποτέ από το σπίτι τους. Ότι τριγυρνάνε στα άδεια δωμάτια. Οι ποιητές τα βάζουν να στοιχειώνουν τους στίχους τους. Οι γονείς τους, που μένουν πίσω, παλεύουν με τα μάρμαρα στα μνήματα. Κι εμείς οι άλλοι μένουμε μετέωροι κι αμήχανοι μπροστά στις ιστορίες τους.

Στις ιστορίες του Νικόλα και του Γιάννου. Των παιδιών που περιδιαβάζουν στις μνήμες.

Ένας Αύγουστος, ένας σκύλος, όχι, λάθος, ένα κουτάβι και η αναζήτηση μιας στέγης. Και οι τυχαιότητες που διαφεντεύουν την ζωή όλων.

Πού πάνε τα νεκρά παιδιά ντάλα καλοκαίρι σε μια πρωτεύουσα που λιώνει από τον ήλιο που τη μισεί/λατρεύει;

To βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Στερέωμα.

Χωρίς φίλτρα, Βασίλης Παπαθεοδώρου

1999, κάπου στην Ανατολική Ευρώπη: Η μικρή Άννι, που χάνει βίαια τους γονείς της, καταλήγει στα δίχτυα ενός κυκλώματος εκμετάλλευσης και κακοποίησης ανηλίκων. Ο εφιάλτης που ζει είναι καθημερινός, με την ίδια να μην καταλαβαίνει ακριβώς τι γίνεται στο «καινούριο της σπίτι». Αυτό που ξέρει όμως πολύ καλά είναι πως θέλει να ξεφύγει. Θα τα καταφέρει άραγε;



Σήμερα, Ελλάδα: Στον Άρη, μαθητή λυκείου, αρέσουν τα βίντεο ακατάλληλου περιεχομένου. Όντας παιδί χωρίς όρια, θεωρεί ότι μπορεί να κάνει και ο ίδιος τα πάντα «για την πλάκα του». Μέχρι που θα συνειδητοποιήσει πως τα αστεία και «η φάση» δεν ισχύουν για όλους. Θα είναι αυτό αρκετό για να αλλάξει τη ζωή του;



Το καινούριο βιβλίο του Βασίλη Παπαθεοδώρου, Χωρίς φίλτρα, αποτελείται από δύο ανεξάρτητες ιστορίες που τέμνονται σε ένα σημείο. Δυο ιστορίες κακοποίησης, χειραγώγησης και ψυχολογικής έντασης που αναδεικνύουν ένα από τα σημαντικότερα κοινωνικά προβλήματα της εποχής μας: την καταστροφή της ανηλικότητας. Μα πάνω απ’ όλα τονίζουν πως οι συνέπειες αυτού του φαινομένου δεν είναι παροδικές, αλλά ενδεχομένως μπορούν να διαρκέσουν για πάντα.

To βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Bell.

Μου έκανες δώρο τα Χριστούγεννα, Κώστας Κρομμύδας

Δύο άνθρωποι, άγνωστοι μεταξύ τους, συναντιούνται τα Χριστούγεννα στα λευκά μονοπάτια ενός απομονωμένου χωριού. Εκεί που η ζωή αναπνέει αργά και οι λέξεις σπανίζουν, αλλά φτάνουν.

Σε μια εποχή που όλα φωνάζουν για βιασύνη, οι δυο τους επιλέγουν να ακούσουν το ψιθύρισμα της καρδιάς. Μια απλή χειρονομία, ένα ποτήρι κρασί, μια φωτιά που σιγοκαίει — και δύο ψυχές που αρχίζουν να θυμούνται τι θα πει θαλπωρή.

Η πιο ζεστή ιστορία Χριστουγέννων. Μια τρυφερή υπενθύμιση πως η αγάπη έρχεται όταν είσαι έτοιμος να τη δεχτείς όχι με δώρα που εντυπωσιάζουν, αλλά με εκείνα που αφήνουν χώρο στη σιωπή για να αφουγκραστείς την καρδιά σου.

Γιατί, οι πιο αυθεντικές στιγμές δεν έρχονται όταν όλα είναι ιδανικά, αλλά όταν αφήνουμε χώρο στο απροσδόκητο να πλησιάσει, ακόμα κι αν μας έχει τυλίξει η παγωνιά του χειμώνα.

To βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Διόπτρα.

Πέρα από τη σιωπή, Ζοέλ Λοπινό

Η Ζοέλ Λοπινό επιστρέφει με ένα ψυχολογικό μυθιστόρημα που ακουμπά στις πιο σκοτεινές πτυχές της έμφυλης βίας και των σχέσεων εξουσίας.

Στις σελίδες του βιβλίου Πέρα από τη σιωπή μπλέκονται οι ζωές δύο παλιών εραστών με τρεις καθηλωτικές εξομολογήσεις γυναικών. Όλες βασισμένες σε αληθινές ιστορίες. Όλες φωνές που σώπαιναν για χρόνια.

Με διεισδυτική ματιά, η συγγραφέας σκιαγραφεί τα προφίλ κακοποιητικών ανδρών και, παράλληλα, φωτίζει τον αθέατο δρόμο που οδηγεί πολλά θύματα στη σιωπή – από την παιδική ηλικία έως τη στιγμή της κατάρρευσης ή της λύτρωσης.

Ένα βιβλίο για όσους θέλουν να καταλάβουν. Για όσες χρειάζονται δύναμη. Για εκείνους που δεν θα παραμείνουν θεατές. Γιατί η σιωπή δεν είναι ποτέ λύση. Και υπάρχει πάντα ένας δρόμος προς την ελευθερία.



Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μίνωας.