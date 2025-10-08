Η Ángela είναι το νέο ισπανικό ψυχολογικό θρίλερ του Netflix που μας έχει κάνει να κολλήσουμε.

Η... Ισπανίδα Ángela φαίνεται πως έχει κερδίσει το ενδιαφέρον των Ελλήνων συνδρομητών του Netflix που την έφεραν στην πρώτη θέση του Top 10 για την εβδομάδα 29 Σεπτεμβρίου έως 5 Οκτωβρίου. Επίσης, βρίσκεται στην κορυφή της λίστας σε 14 χώρες, όπως ο Καναδάς, η Γαλλία, η Ιταλία, το Βέλγιο, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία, η Δανία, η Ελβετία, οι ΗΠΑ και άλλες.

H Ángela (Άνχελα) κυκλοφόρησε στο Netflix στις 26 Σεπτεμβρίου και έγινε γρήγορα talk of the town χωρίς ιδιαίτερη διαφήμιση ή προώθηση.



Η σειρά των έξι επεισοδίων βασίζεται στο βρετανικό Angela Black του 2021, με την ιστορία να ακολουθεί τον ομώνυμο χαρακτήρα (τον οποίο υποδύεται η Verónica Sánchez) καθώς υπομένει τη ζωή με τον κακοποιητικό σύζυγό της, τον Gonzalo (τον οποίο υποδύεται ο Daniel Grao). Η ζωή της ηρωίδας ανατρέπεται μετά από μια επανένωση με τον φίλο της απο το σχολείο, Edu (Jaime Zatarin), με την άφιξή του να αναζωπυρώνει παλιές επιθυμίες, προσφέροντας στον κεντρικό χαρακτήρα μια ευκαιρία διαφυγής – θα την εκμεταλλευτεί;

Η Άνχελα περπατά σε τεντωμένο σκοινί ανάμεσα στην αποκομμένη αλήθεια και τις συναισθηματικές παγίδες

«Η Άνχελα είναι μια αγωνιώδης και συναισθηματικά καθηλωτική ισπανική μίνι σειρά που τραβάει την προσοχή σου από το πρώτο κιόλας επεισόδιο. Χτισμένη γύρω από το μυστήριο, την ένταση και το προσωπικό δράμα, η ιστορία ξετυλίγεται με έναν τρόπο που είναι ταυτόχρονα εκπληκτικός και καθηλωτικός», σημειώνουν οι χρήστες.

«Αυτά τα έξι επεισόδια είναι γρήγορα και γεμάτα ένταση. Δεν βαρέθηκα ποτέ και η ιστορία με κράτησε σε εγρήγορση, μαντεύοντας συνεχώς τι θα συμβεί στη συνέχεια», σχολίασε ένας άλλος θεατής.

Το γεμάτο ένταση και αγωνία ισπανικό ψυχολογικό θρίλερ, από τα πρώτα κιόλας επεισόδια, αμφισβητεί τους σύγχρονους φόβους μας: η ιδιωτικότητα, ο έλεγχος και η εμπιστοσύνη συγκρούονται.

Το σενάριο καταφέρνει να αγγίξει ορισμένα θέματα χωρίς να υπερβάλλει πολύ και χωρίς τα συνηθισμένα κλισέ που συναντάμε σε πολλές τηλεοπτικές σειρές. Η πλοκή ακολουθεί μια γυναίκα που φτάνει στα όριά της, ανάμεσα στην απειλούμενη οικειότητα και τα ψέματα. Παράλληλα, η σκηνοθεσία βασίζεται στη σταδιακή ένταση και σε μια οικεία οπτική γωνία, κάθε επεισόδιο εστιάζει στην αμφιβολία και την αντίληψη, χωρίς περιττά εφέ. Η κάμερα εστιάζει στα πρόσωπα, στα φέρνει μπροστά σου και ο φόβος διαβάζεται περισσότερο στις μικρολεπτομέρειες παρά στις κραυγές. Σε συνδυασμό και με τις μικρές μουσικές «εκρήξεις» στα σημεία που πρέπει, η αίσθηση της ανησυχίας μεγαλώνει χωρίς θεαματικά εφέ.



Αν και πληροί τις προϋποθέσεις ενός καλού ψυχολογικού θρίλερ, δεν θυσιάζει τη συναισθηματική φόρτιση. Η ιστορία καθώς ξετυλίγεται, μας αποκαλύπτει σημάδια και ενδείξεις και σέβεται τη νοημοσύνη του κοινού. Ο ρυθμός παραμένει σταθερός και εύκολος να τον ακολουθήσεις, κάτι που βοηθάει τους χαρακτήρες να σε κερδίσουν.

{https://youtu.be/XCdzoAzDsAE?si=0q_DBYOzDX7xHpqP}

«Ένα οικείο δράμα που μετατρέπεται, βήμα βήμα, σε μια τρομερά πιστευτή ψυχική παγίδα»

Η επιτυχία της σειράς εξηγείται ακόμα από μια σαφή υπόσχεση: Πρόκειται για ένα σύγχρονο μυστήριο, που μπορεί και να συνδέεται με τη ζωή του καθενός. Ως αποτέλεσμα, η απειλή φαίνεται κοντά, σχεδόν οικεία, ενώ οι σκηνές καθημερινότητας μπορούν να γίνουν πιθανές σκηνές εγκλήματος.

Τι πρέπει να γνωρίζεις πριν δεις τη σειρά

Ορισμένα θέματα μπορεί να αναστατώσουν κάποιους. Για παράδειγμα, ο ψυχολογικός έλεγχος, η παρενόχληση και η παραβίαση της ιδιωτικότητας είναι κεντρικά. Αν νιώσεις κάποια δυσαρέσκεια, κάνε ένα διάλειμμα, βοηθά καλύτερη στην... πέψη δύσκολων σκηνών.



Πρέπει επίσης να γνωρίζεις ότι η σειρά απευθύνεται σε όσους τους αρέσουν τα ρεαλιστικά μυστήρια. Οπότε, δεν παρουσιάζει κάποιο εντυπωσιακό θέαμα, αλλά μία σταθερή και οικεία πίεση, με σφιχτά, ακριβή καρέ.

Αν και η σειρά είναι ορισμός του binge watching, σου προτείνουμε να αντισταθείς σε αυτή την παρόρμηση. Κάθε τέλος αφήνει ένα σημάδι που πρέπει να ερμηνευτεί. Η Άνχελα ανταμείβει όσους αποδέχονται την αμφιβολία. Εν ολίγοις, δώσε λίγο χρόνο και σε εκείνη και σε εσένα, πριν βυθιστείς στο επόμενο κεφάλαιο της ιστορίας της...