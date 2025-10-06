Ο Δώρος Δημοσθένους έρχεται στον Σταυρό του Νότου στις 24 και 31 Οκτωβρίου.

Ο Δώρος Δημοσθένους παρουσιάζει για πρώτη φορά ζωντανά τον νέο κύκλο τραγουδιών με τίτλο «Είχα φωνή, την πήραν τα πουλιά», σε στίχους της Ελένης Φωτάκη, με μουσική και ενορχήστρωση δική του.

Ο κύκλος, που κυκλοφορεί από το Ogdoo Music Group, αποτελεί το κεντρικό υλικό δύο μουσικών συναυλιών που θα πραγματοποιηθούν στην Αθήνα.

Πρόκειται για ένα σύνολο καινούριων τραγουδιών, τα οποία συγκροτούν μια ενιαία μουσική αφήγηση, με θεματικό πυρήνα ζητήματα που σχετίζονται με τον χρόνο, την απώλεια, την επιθυμία, τη μνήμη και την ανάγκη επανασύνδεσης με το εσωτερικό βίωμα.

Στις συναυλίες αυτές θα παρουσιαστεί στο σύνολό του το νέο υλικό, ενώ παράλληλα το πρόγραμμα θα εμπλουτιστεί με τραγούδια δημιουργών που έχουν αφήσει ισχυρό αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι. Ανάμεσά τους, έργα των Δημήτρη Λάγιου, Απόστολου Καλδάρα, Λένας Πλάτωνος, Βασίλη Τσιτσάνη, Γιάννη Σπανού, Άκη Πάνου, Δήμου Μούτση και Διονύση Σαββόπουλου, ενταγμένα με τρόπο που να υποστηρίζει θεματικά και ηχητικά την κεντρική κατεύθυνση του προγράμματος. Οι επιλογές αυτές δεν λειτουργούν ως ενότητες εκτός κύκλου, αλλά ως επεκτάσεις του ίδιου μουσικού τοπίου.





Πληροφορίες

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

24 & 31 Οκτωβρίου

Σταυρός του Νότου Plus

Ώρα έναρξης: 22:00

Εισιτήρια: more.com