Ο Γιάννης Μπρούζος o οποίος παλεύει με τον καρκίνο, έγραψε μια συλλογή από 24 γράμματα προς το γιο του Στέλιο

Ο Γιάννης Μπρούζος, εκπαιδευτικός και συνδικαλιστής δίνει τη δική του μεγάλη μάχη ενάντια στον καρκίνο.



Κατά τη διάρκεια αυτής της μάχης που δίνει για τη ζωή του, ο Γιάννης Μπρούζος έγραψε μια συλλογή από 24 γράμματα προς το γιο του Στέλιο, τα οποία αποτελούν το βιβλίο του με τίτλο «Τι πραγματικά αξίζει».

Ο Γιάννης ξεκίνησε να γράφει αυτά τα γράμματα στον εξάχρονο γιο του με την ελπίδα ότι κάποτε στο μέλλον θα τα διαβάσει, είτε ο ίδιος είναι εδώ είτε όχι. Μέσα βρίσκονται οι σκέψεις, οι φόβοι του, οι χαρές και τα μυστικά που θέλει να του αφήσω για το τι πραγματικά αξίζει στη ζωή. Είναι η μαρτυρία του, η μαρτυρία μιας ζωής ή έστω μισής.

Στην ουσία, αυτό το βιβλίο είναι ταυτόχρονα ένα δώρο στον μικρό Στέλιο αλλά και σε όλους εμάς τους αναγνώστες. Ωστόσο, το βιβλίο είναι ένα πολύτιμο δώρο και προς τον ίδιο τον συγγραφέα του, καθώς όσοι ενδιαφερθούν να το αποκτήσουν, θα συμβάλουν στα δυσβάσταχτα ιατρικά έξοδα που απαιτούνται για να συνεχίσει να δίνει την πιο κρίσιμη μάχη του...



«Το έντυπο βιβλίο, στα πρώτα 1.000 αντίτυπα, θα εκδοθεί μόνο με την υποστήριξή σας, χωρίς εκδότη. Θέλω να φτάσει σε σας ακριβώς όπως το ονειρεύτηκα, με τον προσωπικό τόνο που το έγραψα για τον γιο μου. Θα χαρώ πολύ να λάβω τα σχόλιά σας ή όποιο μήνυμα θέλετε να μου στείλετε, αφού βεβαίως σας το έχω προσφέρει ως δώρο ευγνωμοσύνης», αναφέρει ο Γιάννης.



Προλογίζει η ψυχοθεραπεύτριά μου Κωνσταντίνα Συκαρά.



Ο ίδιος ο Γιάννης Μπρούζος εξηγεί:



«Γεια σας!



Για να είστε εδώ, ίσως με γνωρίζετε. Είμαι ο Γιάννης ο Μπρούζος. Ο φίλος, ο σύντροφος, ο συνάδελφος, ο δάσκαλος κι ο μαθητής σας, ο συναγωνιστής σας. Αλλά πάνω από όλα είμαι ο μπαμπάκης του Στέλιου.

Στα 40 μου έχω διαγνωστεί με δύο μορφές καρκίνου τελικού σταδίου. Ξεκίνησα να γράφω αυτά τα γράμματα στον εξάχρονο γιο μου με την ελπίδα ότι κάποτε στο μέλλον θα τα διαβάσει, είτε είμαι εδώ είτε όχι. Μέσα βρίσκονται οι σκέψεις, οι φόβοι μου, οι χαρές και τα μυστικά που θέλω να του αφήσω για το τι πραγματικά αξίζει στη ζωή. Είναι η μαρτυρία μου, η μαρτυρία μιας ζωής ή έστω μισής.

Αυτό το βιβλίο είναι ταυτόχρονα ένα δώρο στον Στέλιο αλλά και σε σας. Ως ευγνωμοσύνη για την παρουσία σας στη ζωή μου. Μπορείτε να με στηρίξετε για την έκδοση του βιβλίου που θα συμβάλει και στα δυσβάσταχτα ιατρικά μου έξοδα. Όποια κι αν είναι η οικονομική συμβολή σας, θα την εκτιμήσω βαθιά. Θα σας στείλω ευχαρίστως δώρο το ίδιο το βιβλίο σε διάφορες μορφές (έντυπο, ebook, audiobook, και ό,τι άλλο μπορώ). Γιατί ό,τι αξίζει πραγματικά φωλιάζει στην ανθρώπινη αλληλεγγύη.

Ελπίζω να τα καταφέρω να ζήσω τελικά, και να μπορέσουμε να διαβάσουμε μαζί με τον Στέλιο αυτά τα γράμματα και να γελάμε με τις υπερβολές και τις ανοησίες μου.

με αγάπη,

ο μπαμπάκης».





Περιεχόμενα του βιβλίου





1ο Γράμμα: Γιατί γράφω αυτές τις ανοησίες;



Ενότητα 1: Να συνδέεσαι και να μοιράζεσαι



2ο Γράμμα: Σύνδεση και μοίρασμα

3ο Γράμμα: Οικογένειες

4ο Γράμμα: Φιλίες

5ο Γράμμα: Κοινότητες

6ο Γράμμα: Έρωτες

7ο Γράμμα: Διαδίκτυα και τεχνητές νοημοσύνες

8ο Γράμμα: Νεκροί, γνωστοί-άγνωστοι

9ο Γράμμα: Φύση και αντικείμενα

10ο Γράμμα: Εαυτοί



Ενότητα 2: Να μαθαίνεις και να δημιουργείς



11ο Γράμμα: Μάθηση και Δημιουργία

12ο Γράμμα: Τι και Πως μαθαίνουμε

13ο Γράμμα: Γνώθι και φροντίζε σαυτόν

14ο Γράμμα: Παιχνίδια και Αθλήματα

15ο Γράμμα: Τέχνες

16ο Γράμμα: Γλώσσες

17ο Γράμμα: Ιστορίες

18ο Γράμμα: Φιλοσοφίες

19ο Γράμμα: Επιστήμες



Ενότητα 3: Να αντιστέκεσαι, να απολαμβάνεις, να αποδέχεσαι



20ο Γράμμα: Αντίσταση, απόλαυση, αποδοχή

21ο Γράμμα: Αντίσταση στο Θάνατο και στην Αδικία

22ο Γράμμα: Όντας Παρών στην Απόλαυση

23ο Γράμμα: Αποδοχή-Συγχώρεση

24ο Γράμμα: Όλα μαζί



Περισσότερες πληροφορίες για το βιβλίο και πώς μπορείτε να υποστηρίξετε τον Γιάννη Μπρούζο μπορείτε να δείτε εδώ



