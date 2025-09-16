Ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ, ο οποίος πέθανε σήμερα σε ηλικία 89 ετών, πρωταγωνίστησε σε ένα τεράστιο blockbuster μετά την υποτιθέμενη τελευταία του ταινία, The Old Man and the Gun.

Με μια κινηματογραφική καριέρα που εκτείνεται σε πάνω από 60 χρόνια, ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ άφησε το στίγμα του στο Χόλιγουντ με εμβληματικές ταινίες όπως το «Όλοι οι Άνθρωποι του Προέδρου», «Το Κεντρί», το «The Great Gatsby», το «Ξυπόλητοι στο πάρκο», κ.ά. Κέρδισε ακόμη και Όσκαρ για το σκηνοθετικό του ντεμπούτο το 1980 για «Ordinary People».

Πολύ πολύ αργότερα, το 2018, πρωταγωνίστησε στην, κατά τα λεγόμενά του τελευταία του ταινία, The Old Man and the Gun. Ο Ρέντφορντ ήταν 82 ετών όταν γύρισε την ταινία στην οποία υποδύθηκε τον Φόρεστ Τάκερ, έναν επαγγελματία εγκληματία και δραπέτη από τη φυλακή.

Ωστόσο, από τότε, ο εμβληματικός ηθοποιός σταρ συμμετείχε σε ορισμένες ταινίες όπως το φανταστικό δράμα Buttons: A Christmas Tale. Επίσης, έδωσε τη φωνή του στον Lokia, το Δελφίνι-Τέρας, στην κωμική ανθολογία ταινιών του 2020, Omniboat: A Fast Boat Fantasia.



{https://youtu.be/d7rlUe-Thvk?si=6oRyVozEYzdrjEng}

Ωστόσο, άλλος ήταν ο τελευταίος, κανονιικός κινηματογραφικός ρόλος του στη μεγάλη οθόνη. Ο ηθοποιός γύρισε ένα μυστικό cameo για blockbuster της Marvel το 2019, το οποίο κατέληξε να είναι και το κύκνειο άσμα του σε ταινία.

Για να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, αξίζει να θυμίσουμε ότι το 2014 ο Ρέντφορντ πρωταγωνίστησε ως ο κακός στην ταινία του MCU Captain America: The Winter Soldier. Ο χαρακτήρας του ήταν μια επανεφεύρεση του χαρακτήρα κόμικ Alexander Pierce.

Η εκδοχή του ηθοποιού ήταν ένας ανώτερος αξιωματούχος εντός της υπηρεσίας κατασκοπείας S.H.I.E.L.D. ο οποίος ήταν και ο μυστικός αρχηγός του εχθρού της, της Hydra. Ο χαρακτήρας του Σάμιουελ Λ. Τζάκσον, Nick Fury, τον σκότωσε, αλλά ο Ρέντφορντ επανέλαβε τον ρόλο στην τεράστια επιτυχία της Marvel, Avengers Endgame, το 2019. Σε αυτό, η ομάδα των υπερηρώων ταξιδεύει πίσω στον χρόνο στα γεγονότα της πρώτης ταινίας Avengers το 2012.



{https://youtu.be/griXa6KUWHE?si=1F1T5nqME7zPOAd7}



Μάλιστα, υλικό με τον Alexander Pierce του Ρέντφορντ εμφανίστηκε στην αρχή της σειράς του Disney+ Loki το 2021.



Ένας από τους λόγους που εντέλει ο Ρέντφορντ αποσύρθηκε από την υποκριτική, ήταν επειδή αντιμετώπιζε και κινητικά προβλήματα. Δεκαετίες ιππασίας και τένις είχαν καταπονήσει αρκετά το κορμί του.