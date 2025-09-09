Games
Oι Μogwai επιστρέφουν στην Αθήνα για μια συναυλία

Την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου.

Οι θρυλικοί Mogwai επιστρέφουν στην Αθήνα, την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου, στο FLOYD. Οι βασιλιάδες του post-rock ήχου θα μας χαρίσουν ακόμα μια βραδιά εκκωφαντικής κάθαρσης και απόλυτης ομορφιάς, γιορτάζοντας μαζί μας τα 30 χρόνια μιας εντυπωσιακής και μοναδικά συνεπούς πορείας.

Aπό την πρώτη στιγμή αποτέλεσαν ένα από τα σχήματα που θα όριζαν αυτό που ονομάζεται post-rock, με δίσκους όπως τα εμβληματικά Young Team και Come On Die Young αλλά και τα πρόσφατα The Bad Fire (2025) και As the Love Continues (2021).

Ανατριχιαστικές μελωδίες, ήχος γαλήνιος και ταυτόχρονα δυσοίωνος, με ιδιαίτερη αγάπη σε κιθαριστικές εκρήξεις μεγατόνων και με τα synths να παίζουν πλέον ένα εντονότερο ρόλο, η μουσική των Mogwai δύσκολα μπαίνει κάτω από ταμπέλες, ταξιδεύοντας από την πολυπλοκότητα του progressive rock μέχρι τη μελαγχολική μελωδικότητα του shoegaze, προκαλώντας στον ακροατή τα εντονότερα συναισθήματα.

Οι αγαπημένοι Σκωτσέζοι επιστρέφουν στη χώρα μας, τρία χρόνια μετά την αξέχαστη εμφάνισή τους στο Release Athens, στο πλάι των Nick Cave and the Bad Seeds και Fontaines DC, για μια βραδιά όπου με άνεση θα αποδείξουν πως, 30 χρόνια μετά το ξεκίνημά τους, εξακολουθούν να γράφουν συναρπαστικά μοναδική μουσική και να δίνουν υπέροχα shows!

{https://youtu.be/CK1zCi0z_Hk?si=IA1_7Wf_uPXL3qj2}

Διάθεση εισιτηρίων:

Τηλεφωνικά στο 2117700000
Online more.com / Floyd.gr
Φυσικά σημεία: Καταστήματα Νova, Public, Ευριπίδης, Yoleni’s, Viva Spot Τεχνόπολης

