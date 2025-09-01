Games
Φεστιβάλ Βενετίας: Η εμπνευσμένη ομιλία της Κιμ Νόβακ, έκανε έκκληση για «δημοκρατία» (Βίντεο)

Φεστιβάλ Βενετίας: Η εμπνευσμένη ομιλία της Κιμ Νόβακ, έκανε έκκληση για «δημοκρατία» (Βίντεο) Φωτογραφία: AP/Alessandra Tarantino
Η σπάνια εμφάνιση της Κιμ Νόβακ στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας.

Η Κιμ Νόβακ έφτασε στο 82ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας για να παραλάβει τον τιμητικό Χρυσό Λέοντα για το σύνολο της καριέρας της στην 7η Τέχνη.

Στα 92 της χρόνια η ηθοποιός, γνωστή για την ερμηνεία της στο αριστούργημα του Άλφρεντ Χίτσκοκ «Vertigo», χρησιμοποίησε το «βήμα» για να εκφράσει την ανησυχία της για το τι συμβαίνει στον κόσμο αυτή τη στιγμή.

«Νιώθω ότι ένας από τους λόγους που βρίσκομαι εδώ είναι για να εμπνεύσω όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους που πιστεύουν ότι η ελευθερία τους έχει σημασία, ότι η ζωή τους έχει σημασία, τα δικαιώματά τους έχουν σημασία και η αλήθεια έχει σημασία», είπε η Νόβακ.

«Πρέπει να πω ότι για όλες τις δημοκρατίες στον κόσμο μας, πρέπει να ενωθούμε, να συνεργαστούμε, να είμαστε δημιουργικοί και να βρούμε τρόπους να ανοίξουμε τα μάτια μας, να δούμε τι συμβαίνει και να προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να σώσουμε τις δημοκρατίες μας. Πάρα πολλοί στρατιώτες έχουν θυσιάσει τη ζωή τους και πάρα πολλοί άλλοι άνθρωποι έχουν πεθάνει απλώς προσπαθώντας να είναι ειλικρινείς και πραγματικοί. Δεν πρέπει να το αφήσουμε να συμβεί. Δεν πρέπει να προσπαθήσω να σας επηρεάσω, αλλά έχει τόση σημασία για μένα».

{https://www.instagram.com/p/DOEYhLSjdaW/?img_index=4}

Σε άλλο σημείο της ομιλίας της, η Κίμ Νόβακ ευχαρίστησε «όλους τους θεούς εκεί έξω - όχι έναν συγκεκριμένα - όλους, επειδή μου έχουν δώσει ένα τέτοιο δώρο», ενώ μίλησε για το πώς η ζωγραφική τη βοήθησε να καταπολεμήσει την κατάθλιψη, μετά τη διάγνωσή της με διπολική διαταραχή. «Η ζωγραφική μου με βοήθησε τόσο πολύ και θα την πρότεινα σε όποιον έχει αυτά τα προβλήματα, δεν χρειάζεται να είναι καλοί καλλιτέχνες, απλώς πρέπει να το εκφράσουν με τόσους πολλούς τρόπους», είπε η Νόβακ.

Γεννημένη το 1933, η Νόβακ πρωταγωνίστησε στις ταινίες «Ο Άνθρωπος με το Χρυσό Χέρι» του 1955, «Ήρθες αργά αγάπη μου» του 1958 και «Φίλα με, κουτέε» του 1964. Τη δεκαετία του 1980 εμφανίστηκε στο δράμα primetime «Falcon Crest».

Σημειώνεται ότι η Κιμ Νόβακ ενεπλάκη επίσης σε μια διαμάχη γύρω από το «The Artist», την βραβευμένη με Όσκαρ βωβή ταινία, όταν ισχυρίστηκε ότι η χρήση της μουσικής επένδυσης του Μπέρναρντ Χέρμαν από το «Vertigo» ισοδυναμούσε με καλλιτεχνική παραβίαση.

{https://www.youtube.com/watch?v=ncX26ywTazA}

Με πληροφορίες του The Wrap

