Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Entertainment

Δείτε την «Κόμισσα της φάμπρικας» Δήμητρα Ματσούκα - Οι πρώτες φωτογραφίες

Δείτε την «Κόμισσα της φάμπρικας» Δήμητρα Ματσούκα - Οι πρώτες φωτογραφίες Φωτογραφία: Γιώργος Καβαλλιεράκης
Η «Κόμισσα της φάμπρικας» με τη Δήμητρα Ματσούκα παρουσιάζεται στο Embassy Theater σε σκηνοθεσία Σταμάτη Φασουλή.

Μία από τις μεγαλύτερες θεατρικές επιτυχίες, η «Κόμισσα της φάμπρικας», των Ασημάκη Γιαλαμά και Κώστα Πρετεντέρη, παρουσιάζεται στο ανακαινισμένο Embassy Theater από τις 16 Οκτωβρίου.

Τη σκηνοθεσία της παράστασης υπογράφει ο Σταμάτης Φασουλής, που είχε την ιδέα της παρουσίασης του έργου τόσο για τον κοινωνικό και πολιτικό χαρακτήρα του που αντικατοπτρίζει την εποχή, όσο και γιατί η παράσταση εντάσσεται ιδανικά στο συνολικό πλαίσιο εορτασμού των 100 ετών από τη γέννηση του Κώστα Πρετεντέρη.

KOM_2--86_02_82f0f.jpg

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

«Ο Μάγος του Κρεμλίνου»: Ο Τζουντ Λο μεταμορφώθηκε σε Πούτιν και η Μόσχα απάντησε

«Ο Μάγος του Κρεμλίνου»: Ο Τζουντ Λο μεταμορφώθηκε σε Πούτιν και η Μόσχα απάντησε

Entertainment

Η «Κόμισσα της φάμπρικας» θα στεγαστεί στο Embassy Theater που έχει πλέον μεταμορφωθεί ριζικά! Με τη σκηνή του να έχει μεγαλώσει εντυπωσιακά, με τα καινούργια, τεχνολογικώς άρτια φωτιστικά σώματα και ένα σύγχρονο τεχνικό εξοπλισμό, αποτελεί ένα από τα πιο ωραία και λειτουργικά θέατρα στο κέντρο της Αθήνας.

Στην παράσταση πρωταγωνιστούν: Δήμητρα Ματσούκα, Γιώργος Πυρπασόπουλος, Σάρα Γανωτή, Αντιγόνη Δρακουλάκη, Νίκος Σταυρακούδης, Γιώργος Μπινιάρης, Ιάσων Παπαματθαίου, Κυριάκος Σαλής, Κοραλία Τσόγκα, Βαγγέλης Σαλευρής, Μαργαρίτα Λουμάκη, Μαρία Ελευθεριάδη.

KOM_2--31_219c1.jpg

Λίγα λόγια για το έργο

Βρισκόμαστε στην Αθήνα. Ένα χρόνο μετά τα Ιουλιανά και ένα χρόνο πριν τη δικτατορία.

Γύρω από την «Κόμισσα της φάμπρικας» - μία νεαρή μεγαλοαστή με δυναμικό χαρακτήρα και γοητεία (Δήμητρα Ματσούκα)- παρελαύνει όλη η Αθήνα, για να μην πούμε, όλη η Ελλάδα της εποχής.

Βίλες και αυλές, ζαχαροπλαστεία, αστυνομικά τμήματα, εργοστάσια σε φουλ επαναστατική διάθεση, αγωνιστικές κινητοποιήσεις συνθέτουν το σκηνικό της ιστορίας. Μαζί με αυτά στο έργο αναδεικνύεται η τάση της εποχής από την πλευρά της πολιτικής και του έρωτα. Του έρωτα της Κόμισσας με το ακριβώς αντίθετό της: ένα λαϊκό παιδί, επάγγελμα αστυφύλαξ.

Το ερωτικό στοιχείο αντί να ανθίζει σε ένα «ροζ» περιβάλλον- όπως συνηθιζόταν σε αυτή τη μακρινή αλλά και τόσο κοντινή εποχή- ζωντανεύει σε μία μεταπολεμική Ελλάδα που παλεύει να βρει τη θέση της στο χώρο που θεωρεί ότι της αρμόζει. Ταξικοί αγώνες, ρουσφέτια όλων των ειδών, βολέματα και ψιλοαπατεωνίες που ίσως και να φτάνουν στο σήμερα.

Στον αντίποδα της Κόμισσας, ένας αστυνόμος (Γιώργος Πυρπασόπουλος), με όλα τα χαρακτηριστικά του επαγγέλματός του, που προσπαθεί να της φορέσει τις χειροπέδες της κλέφτρας και που τελικά αναγκάζεται αυτός να φορέσει τις χειροπέδες του έρωτα.

Γύρω από αυτούς ένας λούμπεν μικροδιαρρήκτης, ένας «σεσημασμένος» κομμουνιστής και μία συνδικαλίστρια εργαζόμενη μητέρα που αγωνίζεται σθεναρά για το δίκιο του εργάτη.

«Η Κόμισσα της φάμπρικας» είναι από τα λίγα θεατρικά έργα που έχουν γραφτεί και παρουσιάζουν τόσο εύστοχα την προδικτατορική εποχή.

Αριστεροί, δεξιοί, πλουτοκρατία, λούμπεν προλεταριάτο, υπηρέτες και κυρίες του καλού κόσμου, συνθέτουν την κοινωνία του τότε και μέσα σ΄όλα μία Κόμισσα. Η Κόμισσα της φάμπρικας!

Η πρώτη θεατρική παρουσίαση της παράστασης έγινε τον Οκτώβριο του 1966, στο θέατρο Φλορίντα από τον θίασο Στέφανου Ληναίου, Μάρως Κοντού και Νίκου Ρίζου. Η επιτυχία ήταν τόσο μεγάλη που ακολούθησε και η κινηματογραφική μεταφορά του έργου, με την Άννα Φόνσου στο ρόλο της Κόμισσας, το 1969.

Η Κόμισσα της Φάμπρικας θα κάνει πρεμιέρα στις 16 Οκτωβρίου στο Embassy theater.

KOM_2--73_3f4c8.jpg

Ταυτότητα παράστασης :
Κείμενο : Ασημάκης Γιαλαμάς, Κώστας Πρετεντέρης
Σκηνοθεσία : Σταμάτης Φασουλής
Σκηνική προσαρμογή : Σταμάτης Φασουλής – Αιμιλία Καραντζούλη
Σκηνικά : Πάρις Μέξις
Κοστούμια : Ντένη Βαχλιώτη
Σχεδιασμός Φωτισμών : Σάκης Μπιρμπίλης
Μουσική επιμέλεια : Σταμάτης Φασουλής
Βοηθός σκηνοθέτη : Αιμιλία Καραvτζούλη

Φωτογραφίες : Γιώργος Καβαλλιεράκης

KOM_2--246_51705.jpg

Πληροφορίες

Ημέρες & Ώρες παραστάσεων:
Τετάρτη : 20:00
Πέμπτη, Παρασκευή : 21:00
Σάββατο : 18:00 & 21:00
Κυριακή : 19:00

Τιμές εισιτηρίων:
VIP : 40 Ευρώ, VIP2 : 30 Ευρώ, Α΄ΖΏΝΗ: 25 Ευρώ, Β΄Ζώνη: 20 Ευρώ
Φοιτητικό, Ανέργων, Παιδικό(έως 12 ετών), ΑΜΕΑ (χωρίς αμαξίδιο), Συνοδός ΑΜΕΑ στην B' Ζώνη: 18 Ευρώ

Εισιτήρια εδώ, στο 211.1000.365 και στο ταμείο του θεάτρου Αλίκη, Αμερικής 4, Aθήνα: 210 3210021.

Για Ομαδικές Κρατήσεις:
Κώστας Μπάλτας – Γιώτα Καραίσκου: 211- 1026277 & 210-2117240 (εσωτ. 305) Δευτ- Παρ : 10:00 -19:00

Εmail Τμήματος Ομαδικών Κρατήσεων: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Embassy Theater
Πατριάρχου Ιωακείμ 5, Αθήνα 10673
Τηλ: 2111000365

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

ΔΕΘ 2025: Γιατί οι φορολογικές ελαφρύνσεις δεν αρκούν

ΔΕΘ 2025: Γιατί οι φορολογικές ελαφρύνσεις δεν αρκούν

Σπίτι μου ΙΙΙ: Νέο πρόγραμμα στέγασης για νέους με αλλαγές στην παλαιότητα

Σπίτι μου ΙΙΙ: Νέο πρόγραμμα στέγασης για νέους με αλλαγές στην παλαιότητα

Δεύτερη... νιότη για ακίνητα του '70 και του '80: Πλέον πρωταγωνιστούν και πωλούνται πανάκριβα

Δεύτερη... νιότη για ακίνητα του '70 και του '80: Πλέον πρωταγωνιστούν και πωλούνται πανάκριβα

Επίσημο: Πότε πληρώνεται το επίδομα 100 ευρώ

Επίσημο: Πότε πληρώνεται το επίδομα 100 ευρώ

Εισόδημα χωρίς πτυχίο: Αυτά τα επαγγέλματα φέρνουν 6ψήφιες αποδοχές

Εισόδημα χωρίς πτυχίο: Αυτά τα επαγγέλματα φέρνουν 6ψήφιες αποδοχές

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

ΕΣΥ: Ο πίνακας της ντροπής - Η αλήθεια για τις προσλήψεις και τις αποχωρήσεις

ΕΣΥ: Ο πίνακας της ντροπής - Η αλήθεια για τις προσλήψεις και τις αποχωρήσεις

Λιπώδες ήπαρ: Η σιωπηλή απειλή για την καρδιά

Λιπώδες ήπαρ: Η σιωπηλή απειλή για την καρδιά

Οι τροφές που βλάπτουν την υγεία των ανδρών

Οι τροφές που βλάπτουν την υγεία των ανδρών

Τι έδειξε η μεγαλύτερη μελέτη πάνω στη χρήση της κάνναβης

Τι έδειξε η μεγαλύτερη μελέτη πάνω στη χρήση της κάνναβης

Για θέρμανση και ψύξη το 60% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά

Για θέρμανση και ψύξη το 60% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά

SOS για το ενεργειακό κόστος από τη βιομηχανία – ΣΒΕ: Αξιοποιήστε το CISAF, μειώστε τις τιμές

SOS για το ενεργειακό κόστος από τη βιομηχανία – ΣΒΕ: Αξιοποιήστε το CISAF, μειώστε τις τιμές

«Βουτιά» στη χονδρική ρεύματος- Προσδοκίες και από ΥΠΑΝ για μειώσεις στα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

«Βουτιά» στη χονδρική ρεύματος- Προσδοκίες και από ΥΠΑΝ για μειώσεις στα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

Στην πρέσα οι ΜμΕ: Αλμα 38% στο λειτουργικό κόστος για 9 στις 10, από ενέργεια και πληθωρισμό

Στην πρέσα οι ΜμΕ: Αλμα 38% στο λειτουργικό κόστος για 9 στις 10, από ενέργεια και πληθωρισμό

Από τη Τζια μέχρι το Άγιο Όρος – Τα 43 νέα έργα του ΔΕΔΔΗΕ ως το 2030

Από τη Τζια μέχρι το Άγιο Όρος – Τα 43 νέα έργα του ΔΕΔΔΗΕ ως το 2030

ΔΕΔΔΗΕ: Νέο επιχειρησιακό σχέδιο για τις ρευματοκλοπές – Στόχος ο υπερδιπλασιασμός των ελέγχων

ΔΕΔΔΗΕ: Νέο επιχειρησιακό σχέδιο για τις ρευματοκλοπές – Στόχος ο υπερδιπλασιασμός των ελέγχων

Σχετικά Άρθρα

Φεστιβάλ Γλυφάδας: Δωρεάν συναυλίες, ταινίες και παραστάσεις δίπλα στη θάλασσα

Φεστιβάλ Γλυφάδας: Δωρεάν συναυλίες, ταινίες και παραστάσεις δίπλα στη θάλασσα

Entertainment
Η έκθεση φωτογραφίας «Άγιον Όρος – Πέρα από το Ορατό» στο Συμβούλιο της Ευρώπης

Η έκθεση φωτογραφίας «Άγιον Όρος – Πέρα από το Ορατό» στο Συμβούλιο της Ευρώπης

Entertainment
Κλόντια Σίφερ: «Έκλεισε» τα 55 και τα γιόρτασε στη Ρόδο (Εικόνες)

Κλόντια Σίφερ: «Έκλεισε» τα 55 και τα γιόρτασε στη Ρόδο (Εικόνες)

Life
Φεστιβάλ Κολωνού 2025: Για πρώτη φορά παραστάσεις καθολικής προσβασιμότητας - Το πρόγραμμα

Φεστιβάλ Κολωνού 2025: Για πρώτη φορά παραστάσεις καθολικής προσβασιμότητας - Το πρόγραμμα

Entertainment

NETWORK

Συνταγή: Παρφέ με μύρτιλο, μπανάνα και φυστικοβούτυρο για υγιεινό πρωινό

Συνταγή: Παρφέ με μύρτιλο, μπανάνα και φυστικοβούτυρο για υγιεινό πρωινό

healthstat.gr
Γιάννης Τριήρης: Η ανάγκη για υπερεργασία δεν θα πρέπει να νομιμοποιηθεί

Γιάννης Τριήρης: Η ανάγκη για υπερεργασία δεν θα πρέπει να νομιμοποιηθεί

ienergeia.gr
Σταύρος Παπασταύρου: Καθοριστικό ρόλο θα παίξει η Θεσσαλονίκη στο νέο γεωπολιτικό περιβάλλον

Σταύρος Παπασταύρου: Καθοριστικό ρόλο θα παίξει η Θεσσαλονίκη στο νέο γεωπολιτικό περιβάλλον

ienergeia.gr
SOS για το ενεργειακό κόστος από τη βιομηχανία – ΣΒΕ: Αξιοποιήστε το CISAF, μειώστε τις τιμές

SOS για το ενεργειακό κόστος από τη βιομηχανία – ΣΒΕ: Αξιοποιήστε το CISAF, μειώστε τις τιμές

ienergeia.gr
Για θέρμανση και ψύξη το 60% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά

Για θέρμανση και ψύξη το 60% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά

ienergeia.gr
Πώς να χάσετε τα κιλά των καλοκαιρινών διακοπών

Πώς να χάσετε τα κιλά των καλοκαιρινών διακοπών

healthstat.gr
3 λόγοι για να τρώτε λιαστές ντομάτες

3 λόγοι για να τρώτε λιαστές ντομάτες

healthstat.gr
7 πράγματα που ποτέ δεν κάνουν οι δερματολόγοι για υγιές δέρμα

7 πράγματα που ποτέ δεν κάνουν οι δερματολόγοι για υγιές δέρμα

healthstat.gr