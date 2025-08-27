Games
Ο Ιππότης της Ασφάλτου επιστρέφει από τους δημιουργούς του Cobra Kai και η νοσταλγία χτυπάει κόκκινο

Ο Ιππότης της Ασφάλτου επιστρέφει από τους δημιουργούς του Cobra Kai και η νοσταλγία χτυπάει κόκκινο
Οι δημιουργοί του «Cobra Kai» θα κάνουν ταινία «Knight Rider» για την Universal.

Ο KITT ετοιμάζεται να βγει ξανά στους... κινηματογραφικούς δρόμους από τους δημιουργούς του Cobra Kai, σύμφωνα με το THR.

Ο Τζον Χούρβιτς, ο Χέιντεν Σλόσμπεργκ και ο Τζος Χιλντ, οι δημιουργοί επιτυχημένης σειράς του Netflix, βρίσκονται σε συζητήσεις για να μεταφέρουν στη μεγάλη οθόνη τον Ιππότη της Ασφάλτου, τη δημοφιλή τηλεοπτική αστυνομική σειρά δράσης της δεκαετίας του 1980 με πρωταγωνιστή τον Ντέιβιντ Χέισελχοφ ως Μάικλ Νάιτ και τον ΚΙΤΤ (αρκτικόλεξο, από τα αρχικά Knight Industries Two Thousand), το μαύρο Pontiac Firebird (3ης γενιάς), ένα εξελιγμένης τεχνολογίας (για την εποχή) ταχύτατο σπορ αυτοκίνητο, το οποίο διέθετε ηλεκτρονικό εγκέφαλο (τεχνητή νοημοσύνη) και μπορούσε να επικοινωνεί μέσω ειδικής συσκευής (διαμορφωτή φωνής, Voice Modulator) με τον οδηγό του, λαμβάνοντας, ενίοτε, αυτόνομες πρωτοβουλίες δράσης. Συγκεκριμένα, ο KITT είχε τη δυνατότητα να παίρνει τον έλεγχο του αυτοκινήτου, σε κατάσταση ανάγκης ή αν το επέλεγε ο ίδιος ο Μάικλ Νάιτ.

{https://youtu.be/J2Bu2JsvKdI?si=O6pYzfL7Sx5GGkt7}

Σημαντικές ιδιότητες του KITT, μεταξύ άλλων, ήταν η ικανότητά του να κάνει άλματα (με το σύστημα «turbo boost») και το γεγονός ότι διέθετε ένα αλεξίσφαιρο αμάξωμα, καθώς προστατευόταν από μια μυστική πατέντα που ονομαζόταν Σύστημα Ασπίδας Μοριακών Δεσμών. Η ίδια πατέντα, επιπρόσθετα, τον προστάτευε από τη φωτιά, από εκρήξεις και από θερμοκρασίες έως και 426 βαθμούς Κελσίου, ενώ ήταν και αμφίβιος.

Όσον αφορά το εμβληματικό μαύρο σπορ αυτοκίνητο, ήταν στην πραγματικότητα μια σειρά αυτοκινήτων Pontiac Trans Am τρίτης γενιάς, με κινητήρα 5.0 λίτρων V8, που είχαν υποστεί ειδικές αισθητικές βελτιώσεις, τόσο εξωτερικά, όσο και στο σαλόνι. Έφεραν λίγο διαφορετικό και μακρύτερο μπροστινό προφυλακτήρα, κόκκινο σκάνερ στο μπροστινό ρύγχος (το «βλέμμα» του KITT), φιμέ κάλυμμα στα πίσω φώτα, aftermarket ταμπλό με έναν εντυπωσιακό ψηφιακό πίνακα οργάνων, και ένα τιμόνι που θύμιζε πηδάλιο αεροσκάφους. Συνολικά χρησιμοποιήθηκαν 23 αυτοκίνητα σε όλη τη διάρκεια της σειράς, αν και τα αρχικά ήταν 5 μοντέλα του 1982 και στη συνέχεια προστέθηκαν και αρκετά ακόμα, για διάφορες ανάγκες.

Πρέπει να αναφερθεί ότι η φωνή του KITT ανήκει στον ηθοποιό Γουίλιαμ Ντάνιελς, ο οποίος δεν είχε παρευρεθεί ποτέ σε γυρίσματα και μάλιστα είχε ζητήσει να μην περιληφθεί το όνομά του στους τίτλους της σειράς. Και μιας και αναφερόμαστε στους τίτλους έναρξης, δεν γίνεται να ξεχάσουμε το εμβληματικό και ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα μουσικά θέματα σειράς!

Το θρυλικό intro είχε συνθέσει ο Στου Φίλιπς και μπορείς να το ακούσεις αμέσως πιο κάτω:

{https://youtu.be/5BsFnk83NMI?si=OLXgGkUEjEoieHas}

Η δημοφιλής σειρά προβαλλόταν στο NBC από το 1982 έως το 1986. Ο κεντρικός πρωταγωνιστής ήταν ο ηθοποιός Ντέιβιντ Χέισελχοφ στο ρόλο του Μάικλ Νάιτ, ενός ειδικού πράκτορα καταπολέμησης του εγκλήματος και γενικώς των παράνομων δραστηριοτήτων.

Η σειρά γνώρισε μεγάλη επιτυχία σε όλο τον κόσμο και σύντομα προβλήθηκε και στην Ελλάδα ξεκινώντας από τη σεζόν 1983 - 1984 και για αρκετά χρόνια. Στη δεκαετία του 1990 προβλήθηκε σε αρκετές επαναλήψεις από τον ΑΝΤ1, με τελευταία επαναπροβολή το καλοκαίρι του 1997. Επίσης, ο Χάσελχοφ επέστρεψε στο ρόλο του για την τηλεταινία Knight Rider 2000, ενώ ακολούθησε το Knight Rider 2010 χωρίς ιδιαίτερη επιτυχία.

Όσον αφορά το νέο κινηματογραφικό πρότζεκτ, οι Χιλντ, Χούρβιτς και Σλόσμπεργκ βρίσκονται σε πρώιμες συζητήσεις για να γράψουν το σενάριο, με τους Χούρβιτς και Σλόσμπεργκ να αναλαμβάνουν τη σκηνοθεσία. Το τρίο θα αναλάβει επίσης και την παραγωγή, μέσω της εταιρείας τους Counterbalance Entertainment.

