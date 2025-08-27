Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Entertainment

Γιώργος και Νίκος Στρατάκης στην Τεχνόπολη: Αντίστροφη μέτρηση για τη μεγαλύτερη συναυλία της ζωής τους

Γιώργος και Νίκος Στρατάκης στην Τεχνόπολη: Αντίστροφη μέτρηση για τη μεγαλύτερη συναυλία της ζωής τους
Ξεκίνησε η προπώληση των εισιτηρίων.

Ο Γιώργος και ο Νίκος Στρατάκης έρχονται στις 3 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων για μια συναυλία - ορόσημο.

Η μεγαλύτερη στιγμή της μέχρι τώρα πορείας τους – μια μουσική βραδιά που υπόσχεται να μας μείνει αξέχαστη. Μία συναυλία - κατάθεση ψυχής από δύο ξεχωριστούς δημιουργούς, που κρατούν ζωντανή την παράδοση της Κρήτης, αλλά ταυτόχρονα τη μεταμορφώνουν, την επαναπροσδιορίζουν, φτιάχνοντας έναν ήχο δικό τους, γεμάτο αλήθεια, πάθος και δύναμη.

Μετά από μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδεία — από πόλη σε πόλη, χωριό σε χωριό, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας — οι Στρατάκηδες φτάνουν στην καρδιά της Αθήνας γεμάτοι ενέργεια, εμπειρίες και συγκίνηση. Έρχονται με τη φόρα της Κρήτης και με το βλέμμα στραμμένο σε ένα κοινό που ανυπομονεί. Και είναι έτοιμοι να τα δώσουν όλα. Και να τα πουν όλα!

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Γιώργος και Νίκος Στρατάκης στο Dnews: «Όσο πιο μακριά φτάνουμε τόσο περισσότερο θυμόμαστε από πού ξεκινήσαμε»

Γιώργος και Νίκος Στρατάκης στο Dnews: «Όσο πιο μακριά φτάνουμε τόσο περισσότερο θυμόμαστε από πού ξεκινήσαμε»

Entertainment

Κι αυτή η συναυλία στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων δεν θα είναι μια απλή συναυλία. Θα είναι μια μουσική εμπειρία ζωής.

Με μια 10μελή μπάντα, με τη λύρα να δονεί τον αέρα, με το λαούτο να δίνει το παλμό και τους ρυθμούς να χτυπούν στην καρδιά, μας καλούν σε μια τρίωρη γιορτή. Μια μουσική έκρηξη συναισθημάτων, γεμάτη τραγούδια από την πλούσια προσωπική τους δισκογραφία, αλλά και με αγαπημένες διασκευές που απογειώνουν την κρητική μουσική όπως μόνο αυτοί ξέρουν.

Ένα πάντρεμα του χθες με το σήμερα, του παλιού με το καινούριο, της παράδοσης με την προσωπική ματιά των δημιουργών. Οι Στρατάκηδες πατούν με σεβασμό στην κληρονομιά τους, αλλά δεν διστάζουν να την πάνε ένα βήμα παραπέρα. Να της δώσουν φωνή και μορφή σημερινή – λυρική, εκφραστική, βαθιά ανθρώπινη.

Κάθε εμφάνισή τους είναι μια μικρή επανάσταση. Πάντα με πάθος, αλήθεια και αυθεντικότητα. Πάντα με τη δύναμη να ενώσουν το κοινό σε έναν κοινό παλμό, σε ένα χτύπο καρδιάς που χορεύει. Με τον κόσμο να τραγουδά μαζί τους δυνατά, με αμέτρητα sold out και στιγμές που γίνονται αναμνήσεις, είναι ξεκάθαρο πως αυτό που θα ζήσουμε στην Τεχνόπολη τον Σεπτέμβριο δεν θα έχει προηγούμενο. Θα είναι μοναδικό. Και θα το ζήσουμε μαζί.

Ετοιμαστείτε για ένα μουσικό αντάμωμα, μια βραδιά που θα μας γεμίσει ρυθμό, χαρά, ένταση και έκσταση. Μια εμπειρία που δεν περιγράφεται – μόνο βιώνεται.

Πληροφορίες

Ώρα έναρξης στις 21:00
Προπώληση εισιτηρίων

Ξεκίνησε η προπώληση εδώ

Μαζί τους οι εξαιρετικοί μουσικοί :
Στρατάκης Μανώλης | Νταούλι
Χατζάκης Αλέκος | Κόντρα μπάσο
Σαλουστρος Γιώργης | Πνευστά
Κοζυράκης Γιάννης | Κιθάρα
Γεωργακόπουλος Πάνος| Τύμπανα
Ψαρομήλιγκος Χρήστος | Βιολί
Χαμαλίδης Στέφανος | Τρομπέτα

Ηχολήπτης | Τσιριγωτάκη Μάνος
Ηχητική κάλυψη | Θανάσης & Κώστας Αθανασάκης

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Με... πιστοποιητικό φερεγγυότητας οι ενοικιάσεις σπιτιών

Με... πιστοποιητικό φερεγγυότητας οι ενοικιάσεις σπιτιών

Πλειστηριασμοί ακινήτων: Οι οφειλέτες χωρίς προστασία πρώτης κατοικίας

Πλειστηριασμοί ακινήτων: Οι οφειλέτες χωρίς προστασία πρώτης κατοικίας

Κοινωνικό μέρισμα 250 ευρώ: Αυτά είναι τα δύο σενάρια για να αλλάξουν οι δικαιούχοι

Κοινωνικό μέρισμα 250 ευρώ: Αυτά είναι τα δύο σενάρια για να αλλάξουν οι δικαιούχοι

ΔΥΠΑ: Βγήκαν τα αποτελέσματα για τα voucher βιβλίων, ξεκινούν οι ενστάσεις

ΔΥΠΑ: Βγήκαν τα αποτελέσματα για τα voucher βιβλίων, ξεκινούν οι ενστάσεις

Περπάτημα ή Τρέξιμο: Ποιο είναι πιο ωφέλιμο για την υγεία σύμφωνα με ειδικούς

Περπάτημα ή Τρέξιμο: Ποιο είναι πιο ωφέλιμο για την υγεία σύμφωνα με ειδικούς

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Τα 6 σημάδια ότι η ισορροπία στο έντερό σας έχει διαταραχθεί

Τα 6 σημάδια ότι η ισορροπία στο έντερό σας έχει διαταραχθεί

Υψηλή χοληστερόλη: 7 Κίνδυνοι που απειλούν την καρδιά σας

Υψηλή χοληστερόλη: 7 Κίνδυνοι που απειλούν την καρδιά σας

Ανακαλούνται ελληνικά ροδάκινα – Περιέχουν απαγορευμένο φυτοφάρμακο

Ανακαλούνται ελληνικά ροδάκινα – Περιέχουν απαγορευμένο φυτοφάρμακο

Το αναψυκτικό που μπορεί να βοηθήσει στην απώλεια βάρους

Το αναψυκτικό που μπορεί να βοηθήσει στην απώλεια βάρους

Από τη Τζια μέχρι το Άγιο Όρος – Τα 43 νέα έργα του ΔΕΔΔΗΕ ως το 2030

Από τη Τζια μέχρι το Άγιο Όρος – Τα 43 νέα έργα του ΔΕΔΔΗΕ ως το 2030

ΔΕΔΔΗΕ: Νέο επιχειρησιακό σχέδιο για τις ρευματοκλοπές – Στόχος ο υπερδιπλασιασμός των ελέγχων

ΔΕΔΔΗΕ: Νέο επιχειρησιακό σχέδιο για τις ρευματοκλοπές – Στόχος ο υπερδιπλασιασμός των ελέγχων

Φθηνότερη ενέργεια και κίνητρα για πράσινη μετάβαση ζητά η αγορά

Φθηνότερη ενέργεια και κίνητρα για πράσινη μετάβαση ζητά η αγορά

Στην... πρίζα το καλώδιο Κρήτης- Αττικής- Το κέρδος για τα νοικοκυριά

Στην... πρίζα το καλώδιο Κρήτης- Αττικής- Το κέρδος για τα νοικοκυριά

ΡΑΑΕΥ: «Πράσινο φως» στον ΔΕΔΔΗΕ για επενδύσεις 3 δις έως το 2028- Στο επίκεντρο οι έξυπνοι μετρητές

ΡΑΑΕΥ: «Πράσινο φως» στον ΔΕΔΔΗΕ για επενδύσεις 3 δις έως το 2028- Στο επίκεντρο οι έξυπνοι μετρητές

Αρνητικές τιμές ρεύματος και χαμηλή χονδρική – «Σήμα» για φθηνότερα τιμολόγια τον Σεπτέμβριο

Αρνητικές τιμές ρεύματος και χαμηλή χονδρική – «Σήμα» για φθηνότερα τιμολόγια τον Σεπτέμβριο

Σχετικά Άρθρα

Ελένη Τσαλιγοπούλου: Συναυλία με ελεύθερη είσοδο στο Παλαιό Φάληρο

Ελένη Τσαλιγοπούλου: Συναυλία με ελεύθερη είσοδο στο Παλαιό Φάληρο

Entertainment
Κωνσταντίνος Αργυρός: Έρχεται νέα συναυλία του τραγουδιστή στη Θεσσαλονίκη

Κωνσταντίνος Αργυρός: Έρχεται νέα συναυλία του τραγουδιστή στη Θεσσαλονίκη

Life
«Όλοι μαζί μπορούμε»: 4 μεγάλες συνεργασίες τραγουδιστών στη συναυλία για τον Στέλιο Καζαντζίδη

«Όλοι μαζί μπορούμε»: 4 μεγάλες συνεργασίες τραγουδιστών στη συναυλία για τον Στέλιο Καζαντζίδη

Life
Η Γλυκερία ακύρωσε την εμφάνισή της στο Sani Festival

Η Γλυκερία ακύρωσε την εμφάνισή της στο Sani Festival

Ελλάδα

NETWORK

ΥΠΕΝ: Παράταση διαβούλευσης για την αξιοποίηση Απορριμματογενών Ενεργειακών Πρώτων Υλών από Αστικά Στερεά Απόβλητα

ΥΠΕΝ: Παράταση διαβούλευσης για την αξιοποίηση Απορριμματογενών Ενεργειακών Πρώτων Υλών από Αστικά Στερεά Απόβλητα

ienergeia.gr
Νοσοκομείο Άγιος Σάββας: Τι συμβαίνει τελικά με τον επικίνδυνο μύκητα – Η ανακοίνωση του ΕΟΔΥ

Νοσοκομείο Άγιος Σάββας: Τι συμβαίνει τελικά με τον επικίνδυνο μύκητα – Η ανακοίνωση του ΕΟΔΥ

healthstat.gr
Το Κέντρο Αειφορίας (CSE) γιορτάζει 20 χρόνια Ηγεσίας στην Βιώσιμη Ανάπτυξη στο Τόκυο

Το Κέντρο Αειφορίας (CSE) γιορτάζει 20 χρόνια Ηγεσίας στην Βιώσιμη Ανάπτυξη στο Τόκυο

ienergeia.gr
Τα 6 σημάδια ότι η ισορροπία στο έντερό σας έχει διαταραχθεί

Τα 6 σημάδια ότι η ισορροπία στο έντερό σας έχει διαταραχθεί

healthstat.gr
The Birth Center: Άνοιξε το πρώτο Ανεξάρτητο Κέντρο Φυσικού Τοκετού στην Ελλάδα

The Birth Center: Άνοιξε το πρώτο Ανεξάρτητο Κέντρο Φυσικού Τοκετού στην Ελλάδα

healthstat.gr
Υψηλή χοληστερόλη: 7 Κίνδυνοι που απειλούν την καρδιά σας

Υψηλή χοληστερόλη: 7 Κίνδυνοι που απειλούν την καρδιά σας

healthstat.gr
Οι ενεργειακές συμφωνίες μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας στο επίκεντρο της επίσκεψης Γουίτκοφ στην Μόσχα

Οι ενεργειακές συμφωνίες μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας στο επίκεντρο της επίσκεψης Γουίτκοφ στην Μόσχα

ienergeia.gr
Διαρροή Φυσικού Αερίου στο πάρκινγκ του αεροδρομίου «Ελ. Βενιζέλος»

Διαρροή Φυσικού Αερίου στο πάρκινγκ του αεροδρομίου «Ελ. Βενιζέλος»

ienergeia.gr