Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Entertainment

Το Μέγαρο Μουσικής στη βόρεια Εύβοια - Δωρεάν συναυλίες για όλους

Το Μέγαρο Μουσικής στη βόρεια Εύβοια - Δωρεάν συναυλίες για όλους
Οι συναυλίες του Μεγάρου στη Βόρεια Εύβοια συνεχίζουν να αποτελούν γιορτή πολιτισμού για όλους.

Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών φέρνει τη μουσική και τον πολιτισμό στη Βόρεια Εύβοια, με το πρόγραμμα «Το Μέγαρο στη Βόρεια Εύβοια», που πραγματοποιείται με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Όπως ενημερώνουν οι διοργανωτές, το φετινό καλοκαίρι ξεκίνησε με μία συγκινητική και μεγαλειώδη βραδιά, που παρακολούθησαν πάνω από 2.000 άτομα στην Παραλία του Μαντουδίου (30 Ιουλίου), όπου ο Χρήστος Νικολόπουλος, κορυφαίος συνθέτης και δεξιοτέχνης του μπουζουκιού, μαζί με τον Κώστα Μακεδόνα και τη Ζωή Παπαδοπούλου, γιόρτασαν το ελληνικό τραγούδι μέσα από τις πιο διαχρονικές του στιγμές.

Η σκυτάλη δίνεται τώρα σε δύο ακόμη ξεχωριστές συναυλίες, που υπόσχονται να γεμίσουν τη Βόρεια Εύβοια με ήχους, μνήμες και συγκίνηση. Στις 29 Αυγούστου, στο Αλιευτικό Καταφύγιο Αγίας Άννας, το Μέγαρο τιμά τον Θάνο Μικρούτσικο με ένα μεγάλο μουσικό αφιέρωμα στα εμβληματικά του τραγούδια, με ερμηνευτές τη Ρίτα Αντωνοπούλου και τον Κώστα Θωμαΐδη, πλαισιωμένους από εξαίρετους μουσικούς και υπό τη διεύθυνση του Θύμιου Παπαδόπουλου.

Την επόμενη ημέρα, 30 Αυγούστου, στην πλατεία του Προκοπίου, οι Χαΐνηδες έρχονται με την εκρηκτική τους ενέργεια, παντρεύοντας την κρητική παράδοση με το ροκ, την τζαζ και τα βαλκανικά ακούσματα, σε μια συναυλία γεμάτη πάθος, ρυθμό και απρόβλεπτες μουσικές εναλλαγές.

Οι συναυλίες του Μεγάρου στη Βόρεια Εύβοια συνεχίζουν να αποτελούν γιορτή πολιτισμού για όλους. Όλες οι εκδηλώσεις, πέρα από τη σημασία τους για το τοπικό κοινό, είναι μια θαυμάσια ευκαιρία για επισκέπτες από άλλες περιοχές να συνδυάσουν τον πολιτισμό με τον τουρισμό και να γνωρίσουν την αυθεντική ομορφιά των πόλεων, των χωριών και της ευβοϊκής φύσης.

Καλοκαιρινές συναυλίες - Αύγουστος

Αφιέρωμα στον Θάνο Μικρούτσικο, 29 Αυγούστου - Αγία Άννα (Αλιευτικό Καταφύγιο)

Η μουσική του Θάνου Μικρούτσικου μάς ταξιδεύει με μία συναυλία με τραγούδια από την πλούσια πορεία του. Τραγούδια του συνθέτη που όλοι αγαπήσαμε, σε στίχους Καββαδία, Αλκαίου, Ελευθερίου, Ιωάννου κ.ά., όπως το «Καραντί», «Ένα μαχαίρι», «Ελένη», «Πάντα γελαστοί», «Ρόζα» και πολλά άλλα.

Τη Ρίτα Αντωνοπούλου και τον Κώστα Θωμαΐδη συνοδεύουν σπουδαίοι μουσικοί-σολίστ και για πολλά χρόνια συνοδοιπόροι του συνθέτη. Μαέστρος στη συναυλία ο Θύμιος Παπαδόπουλος, «το alter ego μου» όπως τον παρουσίαζε πάντα ο Θάνος Μικρούτσικος.

Οι Χαΐνηδες συναυλία, 30 Αυγούστου - Προκόπι (Πλατεία)

Οι Χαΐνηδες, ένα από τα πιο ιδιαίτερα και ανήσυχα μουσικά σχήματα των τελευταίων δεκαετιών, φέρνουν στη Βόρεια Εύβοια την ενέργεια, το χιούμορ, τον ποιητικό λόγο και τη μουσική τους τόλμη. Παίζουν και τραγουδούν:

Δημήτρης Αποστολάκης, Μιχάλης Γαλάνης, Δημήτρης Ζαχαριουδάκης, Peter Jaques, Γιώργος Κωνσταντίνου, Μιχάλης Νικόπουλος και Αγγελική Σύρκου.

Ηχοληψία: Βασίλης Αλεξόπουλος

Σεπτέμβριος και Οκτώβριος

Το πρόγραμμα συνεχίζεται δυναμικά τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο

Στις 13 Σεπτεμβρίου, στις Ροβιές, οι «Λούστροι» παρουσιάζουν το αφιέρωμα «Ρεμπέτικο, η γέφυρα στο Αιγαίο», ενώ από τις 20 Σεπτεμβρίου ξεκινά το Φεστιβάλ του Μεγάρου στη Λίμνη, με συναυλίες, μουσικά ταξίδια και διαλέξεις που απλώνονται έως και τις 19 Οκτωβρίου: από το πάθος του αργεντίνικου τάνγκο και την κομψότητα του ιταλικού μπαρόκ, μέχρι τη μεσαιωνική Μεσόγειο, τη σύγχρονη σκέψη γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη και τις νέες δημιουργικές φωνές της ελληνικής σκηνής.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το ΥΠΠΟ και υλοποιείται σε συνεργασία με τον Δήμο Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας στο Μαντούδι, το Προκόπι, τη Λίμνη, την Αγία Άννα και τις Ροβιές.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Τι ώρα μπορεί να βρέξει σήμερα στην Αθήνα και πού

Τι ώρα μπορεί να βρέξει σήμερα στην Αθήνα και πού

Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα

Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα

Στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας η υπόθεση των πολυκέντρων ανακύκλωσης και ο ρόλος της ΤΕΧΑΝ

Στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας η υπόθεση των πολυκέντρων ανακύκλωσης και ο ρόλος της ΤΕΧΑΝ

Ανεπηρέαστη η βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους από τις πολιτικές εξελίξεις

Ανεπηρέαστη η βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους από τις πολιτικές εξελίξεις

Τζόκερ: Πού παίχτηκαν τα δύο τυχερά δελτία που «σήκωσαν» πάνω από 28 εκατ. ευρώ

Τζόκερ: Πού παίχτηκαν τα δύο τυχερά δελτία που «σήκωσαν» πάνω από 28 εκατ. ευρώ

Δικαστήριο ΕΕ: Καθοριστική απόφαση για τα διαδικτυακά τυχερά παίγνια τον Σεπτέμβριο

Δικαστήριο ΕΕ: Καθοριστική απόφαση για τα διαδικτυακά τυχερά παίγνια τον Σεπτέμβριο

Νέο εργαλείο για τη θεραπεία του καρκίνου – Στοχεύει μόνο τα καρκινικά κύτταρα

Νέο εργαλείο για τη θεραπεία του καρκίνου – Στοχεύει μόνο τα καρκινικά κύτταρα

Τάκης Βαμβακίδης: Τι είναι η πνευμονική εμβολή που υπέστη ο ηθοποιός

Τάκης Βαμβακίδης: Τι είναι η πνευμονική εμβολή που υπέστη ο ηθοποιός

Οι 3 τροφές που ρίχνουν το σάκχαρο άμεσα

Οι 3 τροφές που ρίχνουν το σάκχαρο άμεσα

Τι θα συμβεί στο σώμα σας αν σταματήσετε να φοράτε σουτιέν

Τι θα συμβεί στο σώμα σας αν σταματήσετε να φοράτε σουτιέν

Έρχονται τα «ευέλικτα» τιμολόγια ρεύματος - Τι αλλάζει για τους καταναλωτές

Έρχονται τα «ευέλικτα» τιμολόγια ρεύματος - Τι αλλάζει για τους καταναλωτές

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

Σχετικά Άρθρα

Διπλός σεισμός στην Εύβοια

Διπλός σεισμός στην Εύβοια

Ελλάδα
Σεισμός τώρα στην Εύβοια- Αισθητός στην Αττική

Σεισμός τώρα στην Εύβοια- Αισθητός στην Αττική

Ελλάδα
Φωτιά τώρα: Από την Τουρκία ο πυκνός καπνός σε Αττική, Εύβοια και βόρειες Κυκλάδες

Φωτιά τώρα: Από την Τουρκία ο πυκνός καπνός σε Αττική, Εύβοια και βόρειες Κυκλάδες

Ελλάδα
Release Athens 2025: 10 απίστευτες μέρες σε δυόμισι λεπτά

Release Athens 2025: 10 απίστευτες μέρες σε δυόμισι λεπτά

Entertainment

NETWORK

Για ποιο λόγο δεν πρέπει ποτέ να φιλάτε ένα μωρό στο στόμα

Για ποιο λόγο δεν πρέπει ποτέ να φιλάτε ένα μωρό στο στόμα

healthstat.gr
Δήμος Αθηναίων: Απομάκρυνση δεκάδων εγκαταλελειμμένων καρτοτηλεφώνων από τα πεζοδρόμια της Αθήνας

Δήμος Αθηναίων: Απομάκρυνση δεκάδων εγκαταλελειμμένων καρτοτηλεφώνων από τα πεζοδρόμια της Αθήνας

ienergeia.gr
Το Ισραήλ στοχοθέτησε ενεργειακή υποδομή που χρησιμοποιούν οι Χούθι στην Υεμένη

Το Ισραήλ στοχοθέτησε ενεργειακή υποδομή που χρησιμοποιούν οι Χούθι στην Υεμένη

ienergeia.gr
Ένας πυροσβέστης έχασε τη ζωή του, ενώ συνεχίζουν να μαίνονται οι δασικές πυρκαγιές στην Ισπανία

Ένας πυροσβέστης έχασε τη ζωή του, ενώ συνεχίζουν να μαίνονται οι δασικές πυρκαγιές στην Ισπανία

ienergeia.gr
Η NΔ χορηγός της ακρίβειας. Μέλημά της η διατήρηση των θηριωδών υπερπλεονασμάτων

Η NΔ χορηγός της ακρίβειας. Μέλημά της η διατήρηση των θηριωδών υπερπλεονασμάτων

ienergeia.gr
Τι θα γίνει στο σώμα σας αν τρώτε μια κουταλιά φυστικοβούτυρο κάθε βράδυ

Τι θα γίνει στο σώμα σας αν τρώτε μια κουταλιά φυστικοβούτυρο κάθε βράδυ

healthstat.gr
Τι θα συμβεί στο σώμα σας αν σταματήσετε να φοράτε σουτιέν

Τι θα συμβεί στο σώμα σας αν σταματήσετε να φοράτε σουτιέν

healthstat.gr
Οι 3 τροφές που ρίχνουν το σάκχαρο άμεσα

Οι 3 τροφές που ρίχνουν το σάκχαρο άμεσα

healthstat.gr