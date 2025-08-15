Games
Το επίσημο τρέιλερ της ταινίας «Steve» με πρωταγωνιστή τον Κίλιαν Μέρφι

Το επίσημο τρέιλερ της ταινίας «Steve» με πρωταγωνιστή τον Κίλιαν Μέρφι Φωτογραφία: Jordan Strauss/ΑP
Τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο Τιμ Μίλαντς, με τον οποίο ο Μέρφι συνεργάστηκε στο «Peaky Blinders» και στο «Small Things Like These».

Το Netflix κυκλοφόρησε το επίσημο τρέιλερ για την ταινία «Steve», στην οποία πρωταγωνιστεί ο βραβευμένος με Όσκαρ Κίλιαν Μέρφι.

Βασισμένη στο μυθιστόρημα «Shy» του Μαξ Πόρτερ, το φιλμ «ακολουθεί μια κομβική ημέρα στη ζωή του διευθυντή ενός οικοτροφείου Steve και των μαθητών του, μέσα σε έναν κόσμο που τους έχει εγκαταλείψει».

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, «καθώς ο Steve αγωνίζεται να προστατεύσει την υπόληψη του σχολείου και να αποτρέψει το επικείμενο κλείσιμό του, αγωνίζεται και για τη δική του ψυχική υγεία.

Παράλληλα ο Shy (Tζέι Λικούργκο), ένας ανήσυχος έφηβος ο οποίος βρίσκεται παγιδευμένος ανάμεσα στο παρελθόν και σε αυτό που έρχεται μπροστά του, προσπαθεί να συμβιβάσει την εσωτερική του ευαισθησία με την έφεση για αυτοκαταστροφή και βία».

Τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο Τιμ Μίλαντς, με τον οποίο ο Μέρφι συνεργάστηκε στο «Peaky Blinders» και στο «Small Things Like These».

{https://www.youtube.com/watch?v=5L8intrDcM0}

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Ο καιρός τον Δεκαπενταύγουστο: Τι θα συμβεί με τους ανέμους, «καθαρό» το τοπίο από καύσωνα

Συναγερμός για καρκινογόνες ενώσεις από τον καπνό στην Πάτρα: 3 φορές πάνω από το όριο

Πέθανε η Πόπη Χριστοδούλου, η αγαπημένη «υπηρέτρια» της Ντάλιας από το «Πάρα Πέντε»

Πυρκαγιές: Επικοινωνιακές ασκήσεις στα αποκαΐδια

Φωτιά τώρα: Μάχη με τις φλόγες στη Χίο, διάσπαρτες εστίες στην Πάτρα, υπό έλεγχο η πυρκαγιά στην Κερατέα

ΑΣΕΠ - Ειδική Αγωγή: Καταγγελία για αδικαιολόγητο αποκλεισμό από τους προσωρινούς πίνακες της 2ΕΑ/2025

Νέα μελέτη συνδέει γνωστό παυσίπονο με αυξημένο κίνδυνο καρδιακής ανεπάρκειας

Τι αποκαλύπτουν τα νύχια σας για την υγεία σας

Γιατρός Χάρβαρντ: «Αυτό το ρόφημα επιτίθεται στα καρκινικά κύτταρα»

FDA: Εγκρίθηκε η πρώτη θεραπεία κατά της βρογχεκτασίας

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

