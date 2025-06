Release Athens 2025 - 3η ημέρα: Τι ώρα θα βγει ο Παύλος Παυλίδης στη σκηνή

Δείτε το πρόγραμμα για το αυριανό show του Release Athens με Παύλο Παυλίδη, Κ.Βήτα και Σούπερ Στέρεο.

Το Release Athens 2025 υποδέχεται τον Παύλο Παυλίδη, το Σάββατο 21 Ιουνίου, στην Πλατεία Νερού. Ο σπουδαίος τραγουδοποιός, μετά από δύο συνεχόμενα sold-out στο Floyd Live Music Venue και άλλο ένα στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού, επιστρέφει στην Πλατεία Νερού για μια συναυλία-σταθμό στην τεράστια καριέρα του.



Ακριβώς πριν, η σκηνή του φεστιβάλ θα φιλοξενήσει άλλο ένα μεγάλο όνομα, αφού ο υπέροχος Κωνσταντίνος Βήτα επιστρέφει στο Release Athens δύο χρόνια μετά τη θριαμβευτική εμφάνιση των Στέρεο Νόβα στον ίδιο χώρο. Τη βραδιά θα ανοίξουν οι εξαιρετικοίn Super Stereo.





Δείτε το Timetable της τρίτης ημέρας του Release Athens 2025

Doors Open 18:00

Super Stereo on stage 18:25

Κωνσταντίνος Βήτα on stage 19:30

Παύλος Παυλίδης on stage 21:00







Η διάθεση των εισιτηρίων συνεχίζεται προς 20€. Δες εδώ

Όλες οι πληροφορίες (τιμές, πρόγραμμα, πρόσβαση) στο releaseathens.gr

Διάθεση εισιτηρίων ΑμεΑ:

Το Φεστιβάλ φροντίζει για την πρόσβαση Ατόμων με Αναπηρία, προσφέροντας ειδικό χώρο με ανεμπόδιστη θέα προς τη σκηνή. Ο ειδικός χώρος είναι προσβάσιμος με αμαξίδιο, διαθέτει καθίσματα, ξεχωριστές τουαλέτες & δωρεάν parking.

Για την αγορά εισιτηρίων ΑμεΑ, παρακαλούμε να προωθήσετε το αίτημά σας ηλεκτρονικά στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. , επισυνάπτοντας την κάρτα αναπηρίας σας. Για την είσοδό σας στους χώρους ΑμεΑ, η κάρτα αυτή θα χρειαστεί να επιδειχθεί κατά την άφιξή σας στο Φεστιβάλ.