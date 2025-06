Οι Κaleo μιλάνε στο Dnews και στέλνουν μήνυμα στο ελληνικό κοινό

Oι KALEO μιλάνε στο Dnews λίγο πριν τη μεγάλη συναυλία τους στο Θέατρο Λυκαβηττού.

Την Πέμπτη 19 Ιουνίου οι αγαπημένοι του ελληνικού κοινού Κaleo, επιστρέφουν στην Ελλάδα για μια μοναδική συναυλία στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού.



Προερχόμενοι από το Ρέικιαβικ, οι Κaleo είναι οι JJ Julius Son [φωνή, κιθάρα, πιάνο], Rubin Pollock [κύρια κιθάρα], Daniel Kristjansson [μπάσο] και David Antonsson [τύμπανα].



Το συγκρότημα που αγαπήθηκε όσο λίγα τα τελευταία χρόνια έρχεται στην Ελλάδα, έχοντας στις αποσκευές το νέο τους άλμπουμ με τίτλο«Mixed Emotions» που κυκλοφόρησε τον Μάιο και φυσικά όλα τα αγαπημένα μας τραγούδια, όπως το σούπερ χιτ «Way Down We Go», «All The Pretty Girls», «No Good», το οποίο τους χάρισε υποψηφιότητα για το GRAMMY στην κατηγορία «Καλύτερη Ροκ Ερμηνεία», «Break My Baby», κ.ά.



{https://youtu.be/0-7IHOXkiV8?si=pwLKLG0fTfV2kBzZ}

- Tην Πέμπτη 19 Ιουνίου, θα δώσετε μια μεγάλη συναυλία στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού, στην Αθήνα. Πώς θα περιγράφατε τη σχέση σας με την Ελλάδα και το ελληνικό κοινό;

Η τελευταία μας εμφάνιση στο 2022 ήταν μια από τις κορυφαίες στιγμές της χρονιάς μας και αυτό λέει πολλά αν σκεφτεί κανείς ότι έχουμε εμφανιστεί σχεδόν εκατό φορές! Είναι μια τόσο όμορφη χώρα και οι άνθρωποι είναι πάντα υπέροχοι μαζί μας.



- Τι θα δούμε και τι θα ακούσουμε στη συναυλία σας στην Αθήνα;



Θα ακούσετε ένα εξαιρετικό μείγμα τραγουδιών και από τα τρία άλμπουμ μαζί με ένα καταπληκτικό light show! Πραγματικά έχουμε ανεβάσει την απόδοσή μας όσον αφορά τις ζωντανές μας εμφανίσεις.



{https://youtu.be/FNwgOkl5nRY?si=79I0eLofgFlOE9p_}

- Το νέο σας άλμπουμ έχει τίτλο «Mixed Emotions». Πώς θα περιγράφατε τον ήχο των νέων τραγουδιών και ποια θέματα (της ζωής) συγκεντρώνει αυτό;



Μου αρέσει να λέω ότι αυτό το άλμπουμ έχει μέσα κάτι για όλους. Υπάρχουν θέματα αγάπης, απώλειας, οικογένειας, σκοπού και πολλά άλλα.

- Γιατί επιλέξατε τον τίτλο «Mixed Emotions»; Λόγω ανάμεικτων συναισθημάτων για τη μουσική, για τη σημερινή κοινωνία;



Πρόκειται περισσότερο για τις εναλλαγές της διάθεσης που αντιμετωπίζουμε καθημερινά. Κανείς δεν είναι πάντα χαρούμενος και κανείς δεν είναι πάντα λυπημένος. Η ζωή είναι ένα καταπληκτικό ταξίδι και οι διαθέσεις μας αντικατοπτρίζονται στη μουσική μας.

- Μπορείτε να μας εξηγήσετε τον τίτλο του τραγουδιού «Sofðu Unga Ástin Mín»;



Σε γενικές γραμμές, σημαίνει «κοιμήσου νεαρή μου αγάπη».



- Τι σημαίνει για εσάς;



Είναι το πρώτο νανούρισμα που ακούει ένα παιδί από τους γονείς του και επίσης, κάτι που συζητούσαμε να μετατρέψουμε σε τραγούδι εδώ και πολλά χρόνια.



{https://youtu.be/ClCXv59vd-s?si=1dh0h0xX5qkOtmI_}

- Η μουσική σας έχει εμφανιστεί σε αρκετές ταινίες, τηλεοπτικές σειρές, βιντεοπαιχνίδια κ.λπ. Πώς σας επηρέασε αυτό σε σχέση με την καριέρα σας, τους θαυμαστές σας ή ακόμα και όταν πρόκειται να γράψετε νέα τραγούδια;



Ποτέ δεν γράφω ειδικά για ταινίες/τηλεοράσεις/βιντεοπαιχνίδια κ.λπ. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα το έκανα, αλλά απλά δεν είμαι έτσι. Είναι τιμή μας να εμφανίζεται η μουσική μας σε τόσα πολλά πράγματα. Μας έχει ανοίξει σε πολύ περισσότερους ανθρώπους, όπως ακριβώς έκανε και το ραδιόφωνο.



{https://youtu.be/IfzGg4aPiqM?si=s27jpH41ZKUbPoNc}

- Ποια είναι τα επόμενα σχέδια που έχετε στα σκαριά;

Θα περιοδεύσουμε μέχρι τον Οκτώβριο και μετά θα κάνουμε ένα πολυπόθητο διάλειμμα. Μετά από αυτό θέλω να επιστρέψω στο στούντιο και να ξεκινήσουμε την ηχογράφηση. Έχω δουλέψει πάνω σε πολλά τραγούδια και νιώθω αναζωογονημένος.

- Κλείνοντας, θα θέλαμε να σας ζητήσουμε να στείλετε ένα μήνυμα στους Έλληνες θαυμαστές των KALEO



Προς όλο τον κόσμο στην Αθήνα και σε όλη την Ελλάδα, ανυπομονούμε να δούμε τα πρόσωπά σας στις 19 Ιουνίου. Σημαίνει τόσα πολλά για εμάς που μπορούμε να έρθουμε ξανά και ελπίζουμε να είστε εκεί μαζί μας!





Πληροφορίες για τη συναυλία

Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού,

Οι πόρτες ανοίγουν 19:30

Η προπώληση συνεχίζεται μέσω Ticketmaster.gr

Οpening act: O Ελληνοβρετανός singer και songwriter D3lta