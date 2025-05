Ξεκινάει το Φεστιβάλ Καννών: Ο Ντε Νίρο θα παραλάβει τον τιμητικό Χρυσό Φοίνικα από τον Ντι Κάπριο

Δεκάδες προσωπικότητες του σινεμά υπογράφουν ένα συμβολικό κείμενο για τις συγκρούσεις, από την Ουκρανία μέχρι τη Γάζα.

Με μια παρέλαση από σταρ, με πρώτο τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο που θα τιμηθεί για το σύνολο της προσφοράς του, το κινηματογραφικό Φεστιβάλ των Καννών σηκώνει αυλαία σήμερα σε ένα κόσμο που σπαράσσεται από τις συγκρούσεις, από την Ουκρανία μέχρι τη Γάζα, και με ένα άρθρο που υπογράφεται από δεκάδες προσωπικότητες του σινεμά.

«Εμείς καλλιτέχνες και ηθοποιοί του πολιτισμού, δεν μπορούμε να παραμένουμε σιωπηλοί/ες/α την ώρα που μια γενοκτονία βρίσκεται σε εξέλιξη στη Γάζα», δηλώνουν σήμερα στη γαλλική εφημερίδα Libération ο ισπανός σκηνοθέτης Πέδρο Αλμοδόβαρ, οι αμερικανοί ηθοποιοί Σούζαν Σάραντον, Ρίτσαρντ Γκιρ, κ.ά.

Πρόκειται για ένα κείμενο πολύ συμβολικό μερικές ώρες πριν από τη βραδιά της έναρξης του μεγαλύτερου κινηματογραφικού φεστιβάλ του κόσμου, που θα σηματοδοτηθεί από την απονομή ενός τιμητικού Χρυσού Φοίνικα στον Ρόμπερτ Νε Νίρο, ένα θρύλο του σινεμά και σφοδρό επικριτή του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Στο κείμενο αποτίεται επίσης φόρος τιμής στην παλαιστίνια φωτορεπόρτερ Φάτιμα Χασούνα, που σκοτώθηκε στα μέσα Απριλίου σε ισραηλινό βομβαρδισμό και είναι η κύρια πρωταγωνίστρια ενός ντοκιμαντέρ που είναι προγραμματισμένο σε ένα παράλληλο τμήμα του Φεστιβάλ.

«Σε τι χρησιμεύουν τα επαγγέλματά μας, αν δεν είναι για να αντλούμε διδάγματα από την Ιστορία, από στρατευμένες ταινίες, αν δεν είμαστε παρόντες/ουσες/α για να προστατεύσουμε τις καταπιεσμένες φωνές;», ρωτούν οι 380 υπογράφοντες αυτή την έκκληση, η οποία θα δημοσιευθεί επίσης στο Variety, την αμερικανική βίβλο του κινηματογράφου.

Οι προσωπικότητες που υπογράφουν καλούν σε δράση «για όλες αυτές και αυτούς που πεθαίνουν μέσα στην αδιαφορία». «Ο κινηματογράφος οφείλει να μεταφέρει τα μηνύματά τους», γράφουν ακόμα.

Σύμφωνα με μια από τις συλλογικότητες που είχαν την πρωτοβουλία για το άρθρο και ερωτήθηκε από το Γαλλικό Πρακτορείο, η πρόεδρος της κριτικής επιτροπής των Καννών, η ηθοποιός Ζουλιέτ Μπινός, ήταν αρχικά μεταξύ αυτών που είχαν υπογράψει, αλλά το όνομά της δεν υπήρχε μεταξύ των 34 που αναφέρθηκαν αρχικά από τη Libération.

Το Φεστιβάλ αφιέρωσε χθες, Δευτέρα, την παραμονή της έναρξής του σε έναν άλλο πόλεμο, αυτόν που διεξάγει η Ρωσία στην Ουκρανία, με την προβολή τριών ντοκιμαντέρ.

Η τελετή έναρξης θα γίνει στις 19:15 (20:15 ώρα Ελλάδας). Θα σηματοδοτηθεί από την απονομή τιμητικού Χρυσού Φοίνικα στον 81χρονο Ρόμπερτ Ντε Νίρο για το σύνολο της καριέρας του. Ο ζωντανός θρύλος του παγκόσμιου κινηματογράφου ο οποίος έχει αφήσει το στίγμα του σε εμβληματικούς ρόλους στις ταινίες: Ο Νονός, Μέρος ΙΙ, Ταξιτζής, Οργισμένο Είδωλο, Καζίνο, Τα Καλά Παιδιά, Ο Ελαφοκυνηγός, Το Ακρωτήρι του Φόβου, κ.ά., θα παραλάβει το τιμητικό βραβείο από τα χέρια του Λεονάρντο Ντι Κάπριο.



Οι δυο τους συνεργάστηκαν για πρώτη φορά στην ταινία This Boy’s Life του 1993, ενώ η τελευταία τους συνεργασία ήταν στο Killers of the Flower Moon του 2023.