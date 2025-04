H θρυλική Νταϊάνα Ρος έρχεται στο Καλλιμάρμαρο για μια συναυλία

Support act η Έλενα Παπαρίζου.

Η θρυλική ντίβα της soul στην Αθήνα, Νταϊάνα Ρος, έρχεται για μια ανεπανάληπτη βραδιά στο Καλλιμάρμαρο!



Η Νταϊάνα Ρος, η απόλυτη ντίβα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής, έρχεται για μία και μοναδική βραδιά στο εμβληματικό Καλλιμάρμαρο Παναθηναϊκό Στάδιο, την Τετάρτη 16 Ιουλίου 2025.

Μια φωνή που σημάδεψε γενιές, με αμέτρητες επιτυχίες όπως Ain't No Mountain High Enough, Upside Down, Endless Love, Ι'm Coming Out, θα μας ταξιδέψει σε μία μεγαλειώδη μουσική εμπειρία γεμάτη συναίσθημα, λάμψη και νοσταλγία.



{https://youtu.be/hDHW5wXBvLw?si=TbEjkQPcQk18Zhz-}



Μια ιστορική συναυλία κάτω από τον αθηναϊκό ουρανό, σε έναν από τους πιο ιστορικούς χώρους του κόσμου, με τη μοναδική Νταϊάνα Ρος στο απόγειο της λάμψης της.



Τη συναυλία θα ανοίξει η Έλενα Παπαρίζου.

Σημειώνεται ότι μέρος των εσόδων θα διατεθεί για την ενίσχυση των σκοπών του Σωματείου «ΕΛΠΙΔΑ-Σύλλογος Φίλων Παιδιών με καρκίνο».

Πληροφορίες



Ώρα έναρξης

21.00

Οι πόρτες ανοίγουν

18.00

Τιμές εισιτηρίων

250€ VVIP

200€ VIP

150€ DIAMOND

120€ PLATINUM

100€ GOLD

90€ SILVER

Χρήσιμες πληροφορίες

στα εισιτήρια του κάτω διαζώματος (VVIP, VIP, DIAMOND) οι θέσεις είναι πλήρως αριθμημένες (κερκίδα, σειρά και αριθμός θέσης).

στα εισιτήρια του άνω διαζώματος (PLATINUM, GOLD, SILVER) ισχύει αρίθμηση κερκίδας (εντός της κερκίδας οι θέσεις είναι χωρίς αρίθμηση).



ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ

TICKET SERVICES

- online: www.ticketservices.gr

- τηλεφωνικά: 2107234567

- εκδοτήριο: Πανεπιστημίου 39, Αθήνα

Οι τηλεφωνικές και οι online αγορές περιλαμβάνουν χρέωση υπηρεσίας 5% επί της τιμής του εισιτηρίου

E-TICKET

Τα εισιτήρια που αγοράζονται ηλεκτρονικά λαμβάνονται σε μορφή PDF και εκτυπώνονται ή αποθηκεύονται σε κινητό τηλέφωνο.