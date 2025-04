Aκούστε το νέο τραγούδι της Lana Del Rey «Henry, Come On»

To «Henry, Come On» είναι το πρώτο single από το επερχόμενο 10ο στούντιο άλμπουμ της Lana Del Ray, «The Right Person Will Stay»

Η Lana Del Rey επιστρέφει με νέο τράγουδι που έχει τίτλο «Henry, Come On». Πρόκειται για το πρώτο single από το επερχόμενο 10ο στούντιο άλμπουμ της, «The Right Person Will Stay».

Το τραγούδι έχει γραφτεί από την ίδια και τον Luke Laird, ενώ στην παραγωγή συναντάμε τον Drew Erickson. Η Del Rey είχε μοιραστεί ένα σύντομο teaser του κομματιού στο Instagram τον Ιανουάριο του 2024, κάνοντας tag τον τραγουδοποιό και παραγωγό της country μουσικής, Laird.

Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια και τραγουδοποιός ανακοίνωσε το 10ο άλμπουμ της, The Right Person Will Stay, σε μια ανάρτηση στο Instagram τον Νοέμβριο, όπου ευχαρίστησε τους Laird, Jack Antonoff, Zachary Dawes και Drew Erickson για την «όμορφη δουλειά» τους στο LP που περιλαμβάνει 13 κομμάτια.

Το The Right Person Will Stay θα κυκλοφορήσει στις 21 Μαΐου και θα αποτελέσει τη συνέχεια του άλμπουμ Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Blvd., του 2023. Ο τελευταίος δίσκος χάρισε στην σταρ της εναλλακτικής ποπ πέντε υποψηφιότητες στα 66α Grammy, συμπεριλαμβανομένης μιας υποψηφιότητας στις πολυπόθητες κατηγορίες Τραγούδι της Χρονιάς και Άλμπουμ της Χρονιάς.



Παρακάτω, μπορείτε να ακούσετε το «Henry, Come On»:



{https://youtu.be/nDYY3nJ7a0s?si=DZbXnX8vSWN6HIlX}