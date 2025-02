27ο ΦΝΘ: Αυτά είναι τα 73 ελληνικά ντοκιμαντέρ του φεστιβάλ

Το 27ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιηθεί από τις 6 έως τις 16 Μαρτίου 2025 τόσο σε φυσικούς χώρους όσο και διαδικτυακά.

Δυναμικά και καθηλωτικά, τα ελληνικά ντοκιμαντέρ παρουσιάζουν συγκινητικές προσωπικές ιστορίες και καταπιάνονται με φλέγοντα ζητήματα της επικαιρότητας, πρωταγωνιστώντας στο 27ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, που θα πραγματοποιηθεί από τις 6 έως τις 16 Μαρτίου 2025 τόσο σε φυσικούς χώρους όσο και διαδικτυακά.



Συνολικά, 73 μεγάλου και μικρού μήκους ντοκιμαντέρ από την Ελλάδα θα προβληθούν στα τρία διαγνωστικά τμήματα, Διεθνές Διαγωνιστικό, Newcomers και Film Forward, στα τμήματα Ανοιχτοί Ορίζοντες και Πλατφόρμα+ αλλά και στις Ειδικές Προβολές.



Το Φεστιβάλ στηρίζει για μία ακόμα χρονιά έμπρακτα το ελληνικό ντοκιμαντέρ, καταβάλλοντας αντίτιμο ενοικίασης σε όλες τις ελληνικές ταινίες που συμμετέχουν στο πρόγραμμά του. Τα ντοκιμαντέρ που συμμετέχουν στο διευρυμένο τμήμα Πλατφόρμα+ θα προβληθούν στην ψηφιακή πλατφόρμα του Φεστιβάλ και θα είναι διαθέσιμα από τις 7 έως τις 21 Μαρτίου, προκειμένου να έχουν μεγαλύτερο εύρος προβολής στο κοινό.



Προσωπικές ιστορίες, συγκινητικά οδοιπορικά στον χρόνο και στο ελληνικό τοπίο, κοσμογονικά γεγονότα που σημάδεψαν τη σύγχρονη Ελλάδα, τρυφερά πορτρέτα από χαρισματικές προσωπικότητες που έγραψαν τη δική τους ιστορία στην τέχνη, ιστορίες γυναικείας χειραφέτησης και ενδυνάμωσης, η μοναξιά της αστικής μητρόπολης, ελληνικά τοπόσημα που έχουν λάβει μυθολογικές διαστάσεις, η νοσταλγία και η παλιννόστηση, αλλά και οι πολύπλοκες διακλαδώσεις της ιστορικής και συλλογικής μνήμης είναι ορισμένες από τις θεματικές που βρέθηκαν στο επίκεντρο των ελληνικών ντοκιμαντέρ αυτή τη χρονιά.



Τη γνωμοδοτική επιτροπή που ανέλαβε το έργο της προεπιλογής των ταινιών για το 27ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης συγκρότησαν οι Άγγελος Κοβότσος, σκηνοθέτης, Δημήτρης Πάντσος, δημοσιογράφος και Μαρία Τσάγκαρη, εικαστικός και σκηνοθέτρια.

Σας παρουσιάζουμε τα ελληνικά ντοκιμαντέρ του 27ου ΦΝΘ:

Διεθνές Διαγωνιστικό

Η καρδιά του ταύρου

Εύα Στεφανή

Μπορεί η τέχνη να νοηματοδοτήσει τη ζωή μας; Ένα ντοκιμαντέρ σε παραγωγή του Onassis Culture, με αφορμή την παράσταση Εγκάρσιος Προσανατολισμός του Δημήτρη Παπαϊωάννου. Η σκηνοθέτρια Εύα Στεφανή ακολουθεί την προετοιμασία και την περιοδεία του έργου του κορυφαίου Έλληνα δημιουργού στις ευρωπαϊκές σκηνές και παρατηρεί από απόσταση αναπνοής τον Δημήτρη Παπαϊωάννου και τους συνεργάτες του στην προσπάθειά τους να δώσουν σχήμα και πνοή στο έργο. Η κάμερά της κατέγραφε επί δύο χρόνια σκηνές από τις πρόβες στη Στέγη κατά τη διάρκεια της πανδημίας και τις παραστάσεις στο Παρίσι, στο Λονδίνο, στο Βίλνιους και σε άλλους διεθνείς προορισμούς έως και την τελευταία παράσταση στο Σαν Φρανσίσκο. Το κεντρικό ερώτημα που διατρέχει το ντοκιμαντέρ είναι «γιατί κάνουμε αυτό που κάνουμε;», αναδεικνύοντας την τέχνη ως μέσο αντίστασης στη ματαιότητα των πραγμάτων, αλλά και ως τρόπο νοηματοδότησης της ίδιας μας της ζωής.

Σμιλεμένες ψυχές

Σταύρος Ψυλλάκης



Ο Ελβετός οδοντίατρος Julien Grivel θεράπευε δωρεάν επί 26 χρόνια (1972-1998) χανσενικούς (λεπρούς) στην Ελλάδα. Ήταν ένα εσωτερικό ταξίδι που τον βοήθησε να βλέπει τον κόσμο και τη ζωή διαφορετικά. «Υιοθετώντας τη γλώσσα των Ελλήνων υιοθέτησα ασυνείδητα και τη σκέψη τους» λέει. Η φιλία του με τον Μανώλη Φουντουλάκη (πρώην χανσενικό) ήταν καταλυτική.



Τα τέρματα του Αυγούστου

Δημήτρης Κουτσιαμπασάκος



Τα τέρματα του Αυγούστου είναι ένα καλειδοσκόπιο γεγονότων, συμβάντων και στιγμών από την καθημερινότητα ενός χωριού της νότιας Πίνδου στη διάρκεια ενός αυτοσχέδιου τουρνουά ποδοσφαίρου. Σκοπός του ντοκιμαντέρ είναι η δημιουργία μέσω της παρατήρησης ενός «ιμπρεσιονιστικού» πορτρέτου μιας μικρής κοινότητας στο καλοκαιρινό της ζωντάνεμα.

Διαγωνιστικό Newcomers

Εδώ μιλάνε για λατρεία

Βύρωνας Κριτζάς



Ποιητικοί, δραματικοί, αστείοι, παιδιά του MTV με φόντο την Κέρκυρα, οι Κόρε. Ύδρο. απασχόλησαν όσο λίγες μπάντες την ελληνική indie ποπ/ροκ σκηνή, εισπράττοντας λατρεία αλλά και χλευασμό. Το ντοκιμαντέρ ακολουθεί την πορεία τους, εστιάζοντας στα δύο βασικά μέλη, αλλά και στη σημασία τού να είναι κανείς ιδιαίτερος χωρίς να ντρέπεται γι’ αυτό.



Λο

Θανάσης Βασιλείου

Έναν χρόνο μετά τον θάνατο της μητέρας του, ο σκηνοθέτης επιστρέφει στο άδειο διαμέρισμα της παιδικής του ηλικίας στην Αθήνα για να διαχειριστεί μια προβληματική κληρονομιά. Από τις γυμνές πλέον επιφάνειες του σπιτιού, αναδύονται θραύσματα αναμνήσεων της οικογένειάς του και η προσωπική ιστορία του μπλέκεται με το συλλογικό τραύμα της Χούντας.

Super Paradise

Στηβ Κρικρής

Τα τελευταία 50 χρόνια, η Μύκονος έχει υποστεί ριζικές αλλαγές. Ένα φθηνό νησί, σήμερα πανάκριβο. Ένας άγνωστος προορισμός, σήμερα παγκόσμιος τόπος έλξης. Ένα σύμβολο ελευθεριότητας, σήμερα προσωποποίηση κοινωνικών αποκλεισμών. Πώς κατάφερε ένα μικρό νησί να αφομοιώσει σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα τόσες διαφορετικές εμπειρίες;

Διαγωνιστικό >>Film Forward

Αυτή που ελπίζει

Στρατής Χατζηελενούδας



Σε μια μεταποκαλυπτική εποχή, μια εξερευνήτρια από έναν άλλο γαλαξία ταξιδεύει στον τελευταίο πλανήτη πριν την καταστροφή του, για να βρει τους ανθρώπους που γνωρίζουν τη γλώσσα των πουλιών και να τη φέρει πίσω στον κόσμο της. Συνοδευόμενη από μια τεχνητή νοημοσύνη, θα ανακαλύψει ότι η ανάγκη για επικοινωνία επιβιώνει ακόμη και στην απόλυτη σιωπή.



Σχέδιο θανάτου για έναν σκύλο και έναν άντρα

Χρήστος Καρακέπελης



Στη νάρκη των lockdowns, ένας απόκληρος σχεδιάζει –σαν άτρωτος υπερήρωας– μια επική απόδραση γι’ αυτόν και τον σκύλο του από τον πιο θανατηφόρο ιό: την ίδια τη ζωή. Ένα περιπετειώδες ταξίδι θανάτου που θα οδηγήσει μαγικά και τους δυο από την τρώγλη τους έως τα άγρια βουνά και τη Νέα Υόρκη, από την ασφυκτική πραγματικότητα στην απόλυτη ελευθερία.



NovaMax SkyLand

Διονυσία Κοπανά

Ανάμεσα στα αθηναϊκά μπαλκόνια, θραυσματικές εικόνες, ήχοι, φευγαλέες, ανολοκλήρωτες ιστορίες. Οι εποχές εναλλάσσονται, τα σημαντικά μπλέκονται με τα ασήμαντα, η ομορφιά και η ασχήμια συνυπάρχουν. Καιρικά φαινόμενα, παράλογες συνθήκες, συμβάντα, ανθρώπινες χειρονομίες και άλλες ψηφίδες της ζωής, συνυφαίνουν το φάσμα ενός αστικού οικοσυστήματος.

Ειδικές προβολές

Σκοτεινοί θάνατοι στην αρχαιότητα - Ολυμπιάδα: Δίψα για εξουσία

Καλλιόπη Λεγάκη

Η Ολυμπιάδα, πριγκίπισσα βασιλικής γενιάς, παντρεύτηκε τον βασιλιά Φίλιππο Β', γέννησε τον Μέγα Αλέξανδρο και έφτασε να εξουσιάζει το βασίλειο της Μακεδονίας. Μεγαλωμένη σε μια ανδροκρατούμενη κοινωνία, επικράτησε των αντιπάλων της και επέβαλε τη θέλησή της. Πώς όμως μια τέτοια δυναμική και πανίσχυρη γυναίκα είχε ένα τόσο φρικτό τέλος; Σε αυτή τη σειρά ντοκιμαντέρ, σε παραγωγή της COSMOTE TV, ο γνωστός αρχαιολόγος Θεόδωρος Παπακώστας διερευνά τον θάνατο μεγάλων προσωπικοτήτων της αρχαιότητας και αποκαλύπτει πλευρές που κανένας δεν είχε φανταστεί. Το ντοκιμαντέρ θα προβληθεί στο πλαίσιο του 27ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης σε ειδική προβολή, σε συνεργασία με την COSMOTE TV.

L'éclairage revient / Κύματα φωτός

Παντελής Καλογεράκης, Μιχάλης Καλογεράκης, Παναγιώτης Ανδριανός

Εμβληματικοί ατμοηλεκτρικοί σταθμοί της ΔΕΗ «ζωντανεύουν» μέσω της μουσικής και της εικόνας, στο πλαίσιο του διαδικτυακού φεστιβάλ «Κύματα φωτός», που πραγματοποιείται από την Εθνική Λυρική Σκηνή σε συνεργασία με τη ΔΕΗ, σε καλλιτεχνική επιμέλεια Γιώργου Κουμεντάκη. Πέντε καλλιτεχνικές ομάδες δημιουργούν site specific βιντεοπαραστάσεις όπου η μουσική και το σενάριο εμπνέονται από τους χώρους, την ιστορία και τους ανθρώπους που εργάστηκαν εκεί. Το πρώτο βίντεο L'éclairage revient [το φως επιστρέφει], γυρίστηκε στον Ατμοηλεκτρικό Σταθμό Αλιβερίου. Οι δημιουργοί του εμπνεύστηκαν από τα τετράδια με σημειώσεις που βρήκαν στο εργοστάσιο και δημιούργησαν έναν ηχητικό κόσμο όπου η ποίηση του Ρεμπώ συνομιλεί με τις σκέψεις των ανθρώπων που εργάστηκαν στο Αλιβέρι. Μετά την προβολή, η οποία θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με τη ΔΕΗ, θα ακολουθήσει live από τους Μιχάλη και Παντελή Καλογεράκη με επιλογές από τη δισκογραφία τους (Προσωπικό, Ρεμπώτικα, Varvara Project, Τα Παραμύθια της Μελπομένης κ.ά.)

Κύριλλος και Μεθόδιος - Οι Φωτιστές των Σλάβων

Μαρία Χατζημιχάλη-Παπαλιού

1942, γερμανοκρατούμενη Τσεχία. Μια ομάδα σαμποτέρ, κρυμμένοι στον Ορθόδοξο ναό της πόλης, συλλαμβάνονται από τους ναζί και εκτελούνται. Έχουν μόλις εξοντώσει τον Ράινχαρτ Χάιντριχ, τον «Χασάπη της Πράγας». Αλλά πώς βρέθηκε ένας ορθόδοξος ναός στην καρδιά της Ευρώπης; Πρέπει να πάμε πίσω 12 αιώνες, για να γνωρίσουμε την ιστορία του εκχριστιανισμού των Σλάβων από τους Θεσσαλονικείς αδελφούς Κύριλλο και Μεθόδιο, καθώς και τους μαθητές τους, οι οποίοι δημιούργησαν το σλαβικό αλφάβητο και συνακόλουθα τη γραφή, που επέτρεψε στους σλαβικούς λαούς να ενταχθούν στην κοινωνία των λαών της Ευρώπης.

Υστερόγραφο: Από το τέρμα των λεωφορείων στο θέατρο Τέχνης

Λάκης Παπαστάθης

Στο πρώτο επεισόδιο του δεύτερου κύκλου της σειράς ντοκιμαντέρ Υστερόγραφο (ΕΡΤ, 2021-2022), ο σκηνοθέτης Λάκης Παπαστάθης μάς οδηγεί σε έναν περίπατο από το τέρμα των λεωφορείων επί της Ακαδημίας μέχρι τη Στοά Ορφέως και το Θέατρο Τέχνης. Από το «Ροζ κτίριο» της Ακαδημίας του αρχιτέκτονα Σταμάτη Κλεάνθη και το κτίριο του Πολιτιστικού Κέντρου, το οποίο στέγασε παλιότερα το νοσοκομείο Ελπίς, ο Λάκης Παπαστάθης αφηγείται ιστορίες της πόλης, σημαντικών ανθρώπων, πολιτικών, καλλιτεχνών αλλά και απλών πολιτών, από τα μέσα του 19ου αιώνα μέχρι και τη δεκαετία του 1970. Μυθολογία, ιστορία και προσωπικές αναμνήσεις πλέκουν μια περιήγηση που συνεχίζει από την οδό Ασκληπιού στη γωνία Ιπποκράτους και Ακαδημίας, εκεί που παλιά σταματούσαν τα τραμ, κατηφορίζει στο Ακροπόλ των επιθεωρήσεων, κι έπειτα στη διασταύρωση της Πανεπιστημίου με την Ιπποκράτους, εκεί όπου σημειώθηκαν πορείες διαμαρτυρίας για την Κύπρο στη δεκαετία του 1950, αλλά και πιο παλιά, στις κηδείες του Χαρίλαου Τρικούπη το 1896 και του βασιλιά Αλέξανδρου το 1920. Ο περίπατος περνάει από το Αρσάκειο και καταλήγει στη Στοά Ορφέως και στο υπόγειο του Θεάτρου Τέχνης Καρόλου Κουν.

Πριν από την προβολή του ντοκιμαντέρ θα γίνει παρουσίαση του αφιερωματικού τόμου των εκδόσεων Μπενάκη που επιμελήθηκε η σκηνοθέτις Κατερίνα Ευαγγελάκου, με τίτλο ΛΑΚΗΣ ΠΑΠΑΣΤΑΘΗΣ. Γενικό Πλάνο, η οποία θα συνοδεύσει την έκθεση ΛΑΚΗΣ ΠΑΠΑΣΤΑΘΗΣ. Αναζητώντας τη χαμένη εικόνα. Το βιβλίο συντίθεται από κείμενα πενήντα ανθρώπων των γραμμάτων και των τεχνών: κινηματογραφιστές, άνθρωποι του θεάτρου και της τηλεόρασης, συγγραφείς, ζωγράφοι, δημοσιογράφοι, μουσικοί, μαθητές και φίλοι του σκηνοθέτη καταθέτουν τη μαρτυρία τους. Είναι μια πολυφωνική βιογραφία, διανθισμένη με αδημοσίευτο φωτογραφικό υλικό, που αναδεικνύει στιγμές από την πορεία του Λάκη Παπαστάθη. Ομιλητές: Γιώργος Αργυροηλιόπουλος (δ/ντής φωτογραφίας), Απόστολος Καρακάσης (σκηνοθέτης), Λίνα Νικολακοπούλου (στιχουργός) και Κατερίνα Ευαγγελάκου. Στην εκδήλωση θα δώσει το παρών και η ηθοποιός Υβόννη Μαλτέζου.

Ανοιχτοί Ορίζοντες

Άνθρωποι, θεοί και άλλα πλάσματα

Σβετλάνα Στρελνικόβα

Η Γαύδος είναι ένα μικρό ελληνικό νησί, ένας παράδεισος στο νοτιότερο άκρο της Ευρώπης που προσελκύει επισκέπτες από κάθε γωνιά του πλανήτη. Οι λιγοστοί κάτοικοί του διχάζονται μεταξύ της ανάπτυξης του τουρισμού και της αγάπης για μια απλή, ήσυχη κι ελεύθερη ζωή.

Γυναίκες μαχήτριες - Μέρος Β' 1944-1960

Λεωνίδας Βαρδαρός

Εθνική απελευθέρωση, επέμβαση των Άγγλων, Δεκεμβριανά, Εμφύλιος. Οι οργανώσεις της αριστεράς –ΚΚΕ, ΕΑΜ, ΕΠΟΝ– έχουν απαγορευτεί. Η μόνη οργάνωση που δρα φανερά είναι η ΠΕΟΠΕΦ, όπου μέσα από αυτή οι μανάδες, οι σύζυγοι και οι αδελφές των φυλακισμένων, εξόριστων και μελλοθάνατων αγωνιστών αγωνίζονται για τη σωτηρία των αγαπημένων τους.

Δέλτα

Βίβιαν Παπαγεωργίου

Στο Δέλτα του ποταμού Πηνειού, στη σκιά του Ολύμπου, μια μικρή παράκτια κοινότητα ψαράδων δουλεύει ακούραστα για την επιβίωση. Στην ταινία κυριαρχούν χαρακτήρες δυνατοί και με χιούμορ, οι ιστορίες των οποίων ξεδιπλώνονται καθώς περνούν οι εποχές, με σταθερό φόντο το νερό.

Δύο τρία χρόνια

Λυδία Κώνστα

To 1960, 600.000 Έλληνες μεταναστεύουν στη Γερμανία ως εργάτες. Απόγονοι αυτού του μεγάλου μεταναστευτικού ρεύματος, ο Τεό, η Αγλαΐα και η Βάσω μάς αποκαλύπτουν μέσα από την καθημερινότητά τους τις επιπτώσεις αυτής της μετανάστευσης στο παρόν αλλά και στο μέλλον, καθώς και την επίδρασή της στις σύγχρονες κοινωνικοπολιτικές εξελίξεις.

Εκτός εαυτού

Τάσος Γκολέτσος

Κάπου ανάμεσα στον ρεαλισμό και τη μαγεία, οι απλοί άνθρωποι λαχταρούν το θαύμα. Βυθίζονται ενστικτωδώς σε πράξεις εξιλέωσης και επιδιώκουν μια στιγμή ελευθερίας τόσο εθιστική, που θέλουν να τη βιώσουν ξανά και ξανά. Σε αυτή τη στιγμή της έκστασης είναι που παύουν να σκέφτονται και απλώς ζουν. Μια εμπειρία ελληνικού παγανισμού, που ψυχορραγεί στα όρια του σύγχρονου κόσμου.

Έλα όπως είσαι

Μάρτα Μπάκρι

Το ντοκιμαντέρ μάς συστήνει ομάδες και ατομικότητες –στην Ισπανία και στην Ελλάδα– και μιλά για τo σώμα, το φύλο, τη σεξουαλικότητα και τις διαπροσωπικές σχέσεις. Μύθοι, πρότυπα, προκαταλήψεις και ταμπού. Ένα ντοκιμαντέρ που δεν στοχεύει σε μια απλή παρατήρηση, αλλά περισσότερο σε μια γνωριμία με το «άλλο», το μη γνώριμο, το μη αποδεκτό από την κοινωνία.

Επιστροφή στην πατρίδα

Χρύσα Τζελέπη, Άκης Κερσανίδης

Μια ταινία για τον Titus Millech, έναν Γερμανό ψυχίατρο, ο οποίος απαρνιέται την ταυτότητά του και ξεκινά ένα προσωπικό ταξίδι στον χώρο και στον χρόνο των εγκλημάτων του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Μια ιστορία όπου το προσωπικό γίνεται δημόσιο και μας αποκαλύπτει τα μυστικά της συλλογικής συνείδησης και ενός ατομικού τραύματος, που δεν έχει ακόμη θεραπευτεί.

Η επιστροφή του Ιβάν

Θωμάς Σίδερης

O ρωσόφωνος δημοσιογράφος και συγγραφέας Ιβάν Αβράμοφ, γεννημένος σε ένα χωριό της Αζοφικής, προσπαθεί να επιστρέψει στον κατακτημένο γενέθλιο τόπο του και στους ανθρώπους που κάποτε θεωρούσε δικούς του, μέσα από τα θραύσματα της μνήμης και της ταυτότητάς του.

Η πολιορκία του Χάνδακα: Mama Creta

Ορφέας Περετζής

Η 22χρονη Πολιορκία του Χάνδακα ξετυλίγεται μέσα από τους αγώνες των πολιορκημένων και των επιτιθέμενων, τις μάταιες προσπάθειες των Βενετών κι έναν ανεκπλήρωτο έρωτα. Προσωπικές μαρτυρίες ζωντανεύουν τα δραματικά γεγονότα της Κρήτης, καθώς μνήμη και χρόνος συγκρούονται σχεδόν τέσσερις αιώνες αργότερα.

Η τέχνη της μνήμης

Αννέτα Παπαθανασίου

Μια εικαστική διαδρομή μέσα από τη μνήμη, το τραύμα, την επούλωση και τη συμφιλίωση. Η εικαστικός Άρτεμις Αλκαλάη παρουσιάζει τα έργα της, αφηγείται την ιστορία της οικογένειάς της και εξετάζει τους τρόπους με τους οποίους συνειδητά ή υποσυνείδητα επεξεργάστηκε ανείπωτες οικογενειακές ιστορίες, το συλλογικό τραύμα και τη μνήμη του Ολοκαυτώματος.

Και τι δεν κάνατε για να με θάψετε...όμως ξεχάσατε πως ήμουν σπόρος

Βούλα Κωστάκη

Ένα, μη βιογραφικό, ντοκιμαντέρ, που προσεγγίζει το ποιητικό έργο του Ντίνου Χριστιανόπουλου, καταγράφοντας την επίδραση της ποίησής του στη νέα γενιά μέσα από το υποκειμενικό πλάνο ενός σκηνοθέτη. Ένας δημιουργός και ποιητής, ένας ιδιαίτερος λόγιος, παρουσιάζεται από ζωγράφους, μουσικούς και εκδότες στη Θεσσαλονίκη του σήμερα.

Καίτη Δρόσου: Κιβώτιο μνήμης

Αθανασία Δρακοπούλου

Η Καίτη Δρόσου (1922–2016), ποιήτρια και δημοσιογράφος, ήταν γνωστή για την έντονη αντιστασιακή της δράση στη διάρκεια της Κατοχής. Την ίδια περίοδο γνώρισε και τον μετέπειτα σύζυγό της, συγγραφέα Άρη Αλεξάνδρου. Η ζωή της, που συνδέθηκε με σημαντικά ιστορικά γεγονότα (Κατοχή, Εμφύλιος, εξορίες), αποτυπώνεται στην ποίησή της, με ειλικρίνεια και αντιηρωική ματιά. Έφυγε το 2016 στο Παρίσι.

Μαστόρισσες

Γαβριέλα Γερολέμου

Η Μαρία, η Βρου και η Μάγδα δουλεύουν περιστασιακά σε ένα υπόγειο εργαστήριο ξυλουργικής. Τον τελευταίο καιρό σκέφτονται να ανοίξουν το δικό τους ξυλουργείο, δηλαδή να αφήσουν την ασφάλεια του κοινόχρηστου χώρου, τη φιλική τους γειτονιά και από κάτι ημιεπαγγελματικό να γίνουν επαγγελματίες μαστόρισσες. Ο χρόνος δείχνει ότι είναι έτοιμες.

Ο Βίκο και η ορχήστρα του

Άννα Αντωνοπούλου, Γιώργος Σπυρίδης

Στη Στρούμιτσα της Βόρειας Μακεδονίας, ο μαέστρος Μπίκο Αγκούσεφ συνεχίζει την πλούσια παράδοση της βαλκανικής μουσικής της οικογένειάς του. Κάθε χρόνο, οι μαγευτικοί ήχοι του Μπίκο και της μπάντας του με τα χάλκινα πλημμυρίζουν τον αέρα, συναρπάζοντας με εκκωφαντικές μελωδίες τούς Έλληνες φίλους τους στις αποκριάτικες εκδηλώσεις της Νάουσας.

Ο οργανοποιός

Γιάννης Κωσταβάρας

Η απομόνωση της ελληνικής επαρχίας σε συνδυασμό με τον τρόπο ζωής ενός κατασκευαστή μουσικών οργάνων, δημιουργεί μια ενδιαφέρουσα πραγματικότητα, απλή αλλά ταυτόχρονα ασυνήθιστη. Μια προσωπογραφία που μας μεταφέρει στον κόσμο του φλαμένκο, ενώνοντας κουλτούρες και μουσικές παραδόσεις από όλο τον κόσμο.

Πέστε, ο πόθος πού φυτρώνει;

Στέργιος Πάσχος

Ο Γιώργος Πανουσόπουλος μιλάει για τον κινηματογράφο, τον έρωτα, τα παιδικά του χρόνια και τον θάνατο, σε μια αφήγηση που αντιπαραβάλλει τον λόγο του με κομμάτια του έργου του έως το 1990.

Προπόρευση

Πάνος Αρβανιτάκης

Οι μοτοσυκλέτες, μνημεία της ανθρώπινης ευφυΐας, χαράσσουν τον δρόμο της μηχανολογικής κατάτμησης. Η φωτιά, ο σίδηρος, τα μέταλλα, τα εργαλεία χρειάζονται χέρια που μαυρίζουν, ενώ οι αναβάτες υπακούν. Σ’ ένα μοναχικό, άχρονο ταξίδι, ο Γιάννης συναντά αναβάτες από το παρελθόν και το παρόν, καθώς η δίτροχη μηχανή εξυψώνεται σε πνευματικό φαινόμενο.

Τα βήματα του κόσμου

Ηρώ Σιαφλιάκη

Μια πορεία, σύνθεση διαδηλώσεων στο Παρίσι. Οργανωμένο από τα κάτω, χωρίς ιεραρχία ή προνόμια, το κίνημα των Κίτρινων Γιλέκων διαμορφώνεται εκεί ως νέος πολιτικός πειραματισμός. Ένα φανταστικό κείμενο συνοδεύει εικόνες από τους χώρους δράσης και συζήτησης που άνοιξε. Όπως τα ζούμε, όσα συμβαίνουν έχουν τόση δύναμη όση και στις καλύτερες μυθοπλασίες.

Τάναϊς: Στην αγκαλιά της Αβύσσου

Βίκη Αρβελάκη

Mέσα από παράλληλες ιστορίες ανθρώπων που επιβιβάστηκαν ως αιχμάλωτοι πολέμου και έχασαν τη ζωή τους μετά τον τορπιλισμό του ατμόπλοιου Τάναϊς, το 1943, αναδεικνύεται η κοινή μοίρα ατόμων με διαφορετική καταγωγή, θρησκεία και κουλτούρα. Η ταινία αναβιώνει τραγικά ιστορικά γεγονότα, φέρνοντάς τα στο «φως» μετά από περισσότερες από οκτώ δεκαετίες.

Το πρωτότυπο

Γιώργος Ματσίκας, Μαριλένα Γκιρλέμη

Το Communitism αναβίωσε ένα κλειστό διατηρητέο κτήριο της Αθήνας, προσφέροντας χώρο για συλλογικότητες και πρωτοβουλίες της πόλης που χρειάζονταν ένα σημείο για δημιουργία. Αμφισβητώντας τις υφιστάμενες αντιλήψεις για τους κοινόχρηστους χώρους στην πόλη, το ντοκιμαντέρ ακολουθεί τον αγώνα τους για τη διατήρηση του οράματός τους, καθώς αναλογίζονται το παρελθόν τους.

Χαλίλ Αμπού Γιαχία – Γιατί η Γάζα είναι θάνατος κι αγάπη

Αλεξία Τσούνη, Haim Schwarczenberg

Ο Παλαιστίνιος ερευνητής και ακτιβιστής Χαλίλ Αμπού Γιαχία επιβιώνει από τρία κρίσιμα χειρουργεία για καρκίνο νωτιαίου μυελού. Σκοτώνεται σε ηλικία 28 ετών με τη σύζυγο και τις κόρες τους, σε ισραηλινό βομβαρδισμό στη Γάζα το 2023. Οι Ισραηλινοί φίλοι του ενώνονται στην Ιερουσαλήμ και ενισχύουν τη φωνή του για μια ελεύθερη Παλαιστίνη για όλους.

Alone With the Moon – The Tiger Lillies Live at Olympion SKG

Γρηγόρης Αποστολόπουλος

Το σκοτεινό καμπαρέ των Tiger Lillies και το προκλητικό μυαλό του Μάρτιν Ζακ μέσα από μια μυστικιστική συναυλία στον εμβληματικό κινηματογράφο «Ολύμπιον» της Θεσσαλονίκης στη διάρκεια μιας νύχτας. Alone with the Moon.

On Lavender

Μάκης Ευαγγελάτος, Ειρήνη Χατζή

Το On Lavender ερευνά τις πολλαπλότητες της ταυτότητας φύλου μέσα από ένα μωσαϊκό αφηγήσεων που αναδεικνύει τις σύνθετες διαστάσεις του ζητήματος. Η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία των σκηνοθετών είναι η πρώτη εις βάθος διερεύνηση της ταυτότητας φύλου στην Ελλάδα – μια τετραετής προσπάθεια, χρηματοδοτούμενη ως επί το πλείστον από τους συντελεστές της.

Sexability - Μία ιστορία για την Μυϊκή Δυστροφία Duchenne και τον έρωτα

Δημήτρης Ζιβόπουλος

Η ταινία Sexability του MDA Ελλάς παρακολουθεί τη ζωή του Πάνου, ασθενούς με Μυϊκή Δυστροφία Duchenne, και εστιάζει στην αναζήτηση του έρωτα και στη σχέση αναπηρίας και σεξ. Μέσα από ιστορίες ασθενών, γονέων, ειδικών και ενός σεξουαλικού βοηθού, εξετάζει το θέμα με ειλικρίνεια και χωρίς ταμπού.

Ανοιχτοί Ορίζοντες - Μικρού μήκους

9:30

Κωνσταντίνος Βενετόπουλος

Το 9:30 εισχωρεί στην επίθεση με βιτριόλι κατά της Ιωάννας Παλιοσπύρου, καταγράφοντας την ανάκαμψή της και τη δίκη της δράστριας, η οποία καθήλωσε την Ελλάδα. Η ταινία εξετάζει τον ψυχολογικό αντίκτυπο, την αντίδραση της κοινότητας και την ανθεκτικότητα που απαιτείται για να διαχειριστεί κανείς τις συνέπειες τέτοιας βίας, επισημαίνοντας την ανάγκη για αναζήτηση δικαιοσύνης και υποστήριξης του θύματος.

Ένα ποτάμι που λεγόταν Βακιρτζής

Πάνος Α. Θωμαΐδης

Από τις προσόψεις των κεντρικών κινηματογράφων της πρωτεύουσας στις δεκαετίες του 1950 και 1960, οι οποίες προσκαλούσαν τους περαστικούς στις σκοτεινές αίθουσες, οι γιγαντιαίες, πρωτότυπες και τολμηρές εικαστικές δημιουργίες του Γιώργου Βακιρτζή κοσμούν σήμερα δημόσιες και ιδιωτικές συλλογές και χαίρουν διεθνούς αναγνώρισης.

Επιστροφή στο Ντεπώ

Δημήτρης Ζάχος

Στο Ντεπώ της Θεσσαλονίκης, το κλειστό για δεκαετίες αμαξοστάσιο των τραμ της πόλης ανοίγει ξανά τις πόρτες του για μια θεατρική παράσταση από την parallaxi. Το ντοκιμαντέρ εξετάζει τόσο τη σημερινή πραγματικότητα της γειτονιάς όσο και τις δυνατότητες αναζωογόνησης αυτού του σημαντικού δείγματος βιομηχανικής και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς.

Και ΕΛ και ΑΛ

Ιλίρ Τσούκο

Τα παιδιά και τα εγγόνια των Αλβανών μεταναστών της δεκαετίας του ’90 γεννήθηκαν και μεγαλώνουν στην Ελλάδα. Η Ντενίσα, ο Δημήτρης, η Στεφανία και ο Ορέστης αφηγούνται το βίωμά τους. Όχι το βίωμα της μετανάστευσης αυτό καθαυτό, αλλά τη δική τους ιστορία. Μια ιστορία που δεν είναι ούτε μόνο αλβανική ούτε μόνο ελληνική, αλλά και τα δύο.

Ο κόσμος μέσα μας: Ελπίδα για το αύριο

Μιχάλης Φελάνης

Η HOPEgenesis καταπολεμά την υπογεννητικότητα σε απομακρυσμένες περιοχές, προσφέροντας δωρεάν ιατρική φροντίδα, κάλυψη εξόδων και ψυχολογική στήριξη σε γυναίκες που επιθυμούν να γίνουν μητέρες. Από το 2015, έχει στηρίξει περισσότερες από 800 οικογένειες, δίνοντας ελπίδα για το μέλλον σε περιοχές όπου οι γεννήσεις είχαν σχεδόν εκλείψει.

ΡΩΓΜΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ: Συνδημιουργώντας το 1ο αστικό βρώσιμο δάσος στην Ελλάδα

Γιώργος Ντάλης

Το ντοκιμαντέρ καταγράφει τη δημιουργία του πρώτου αστικού βρώσιμου δάσους στην Ελλάδα, στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης. Βασισμένο στην αναγεννητική γεωργία, το δάσος έχει φυτευτεί με πάνω από 750 τροφοπαραγωγικά δέντρα και φυτά. Το εγχείρημα μετέτρεψε έναν ακαλλιέργητο χώρο σε έναν τόπο περιβαλλοντικής μάθησης και κοινοτικής ζωής.

Τάκης.

Μιχάλης Ρουμπής

O Τάκης, πρώην ιδιοκτήτης ντίσκο, αφήνει πίσω του την παλιά του ζωή και αφιερώνεται στη διάσωση αδέσποτων ζώων στην Κρήτη. Στο καταφύγιό του φιλοξενεί πάνω από 400 σκυλιά και, καθώς προσπαθεί να αλλάξει τη νοοτροπία των ντόπιων, έρχεται αντιμέτωπος με καθημερινές προκλήσεις. Η αφοσίωσή του, ωστόσο, του εξασφαλίζει την υποστήριξη χιλιάδων φιλόζωων από όλο τον κόσμο.

Τιτανίδα

Λουκάς Αγέλαστος, Σπυριδούλα Γκούσκου

Το ντοκιμαντέρ στοχεύει να δημιουργήσει ένα σαγηνευτικό αλλά συγχρόνως άβολο και υπνωτικό πορτρέτο της Κάρμεν, μιας χορεύτριας φλαμένκο που αγωνίζεται να επιβιώσει ​​στη Σεβίλλη. Ακολουθώντας την επαναλαμβανόμενη ρουτίνα της και συνδυάζοντας παρατήρηση, πειραματικό μοντάζ και συμβατική αφήγηση, η ταινία επιχειρεί να προκαλέσει τις αισθήσεις των θεατών.

Bugs Under My Skin

Μάρκο Κρίμπαλης, Χαράλαμπος Ιωάννης Νικούλης

Με αφορμή την αποχώρηση του Φλόκος, o ένας από τους δύο σκηνοθέτες της ταινίας, Μάρκο Κρίμπαλης, φανερώνει τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν στην καταγραφή των εντόμων στον φακό τους. Περιπλανώμενοι στην Μπανγκόκ, η εικόνα της πεταλούδας επανειλημμένα τραβάει την προσοχή τους, ενώ η ίδια τους ξεφεύγει. Παράλληλα, ο Μάρκο ερευνά τις ζωγραφιές αντίστοιχα φευγαλέας φύσης που άφησε πίσω η οικογένειά του.

Tonnage

Γιώργος Κυβερνήτης

Ένα ντοκιμαντέρ που αποτυπώνει τη λαϊκή γλώσσα και τις φαινομενικά ασήμαντες στιγμές της καθημερινότητας των λιμενεργατών της Ελευσίνας. Με άμεση αναφορά στην ακριβή σημασία της λέξης «tonnage», που περιγράφει το βάρος σε τόνους –ειδικά σε σχέση με το φορτίο και τη μεταφορά– η ταινία διερευνά τις περίπλοκες έννοιες και τις καταγεγραμμένες μνήμες ενός βάρους, που είναι ταυτόχρονα ιστορικό και συμβολικό.

Πλατφόρμα+

'48 | Αντίσταση στον μεγάλο εποικισμό

Ομάδα 218

Η ταινία καταγράφει τη ζωή των Παλαιστινίων που ζουν υπό το καθεστώς απαρτχάιντ, εξετάζοντας τις διάφορες πτυχές της ισραηλινής κατοχής. Μέσα από αφηγήσεις από τέσσερις διαφορετικές περιοχές της Παλαιστίνης δημιουργείται μια συλλογική αφήγηση που αναδεικνύει την παλαιστινιακή αντίσταση ως μια καθημερινή πράξη επιβίωσης και αγώνα.

5% – Ψυχή κόντρα στο ρεύμα

Μαριτίνα Λασκαρίδου, Κωνσταντίνος Παππάς

Η ιστορία ενός εικοσάχρονου κολυμβητή υπεραποστάσεων, ο οποίος έχει γεννηθεί πρόωρα και παλεύει από την πρώτη του ανάσα. Η συγκινητική προσπάθειά του να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα και να καλύψει μια απόσταση 42,2 χιλιομέτρων σε ανοιχτή θάλασσα χωρίς διακοπή. Μια απόσταση που κανένας αθλητής στην ηλικία του δεν έχει καταφέρει μέχρι σήμερα.

Αρκτική Οδύσσεια

Ευάγγελος Ρασσιάς

Ένα επικό κινηματογραφικό ταξίδι γεμάτο μοναδικά τοπία και αξέχαστες στιγμές. Ο Αντρέας και ο Αλέξανδρος ποδηλατούν στη Νορβηγία, ξεπερνώντας ψυχικές και σωματικές προκλήσεις ενώ ταυτόχρονα ανακαλύπτουν την καλύτερη εκδοχή του εαυτού τους. Η περιπέτειά τους προσκαλεί τους θεατές να βιώσουν τη φιλία και την εμπειρία του ταξιδιού σαν να ήταν εκεί.

Για ένα κόκκινο πουκάμισο

Νίκος Θεοδοσίου, Δημήτρης Σπύρου

Κατά μια αναπάντεχη σύμπτωση, η εφεύρεση του κινηματογράφου συμπίπτει με το πρώτο μεγάλο μεταναστευτικό ρεύμα των Ελλήνων στην Αμερική. Με αφορμή αυτό το γεγονός, στην ταινία ξετυλίγεται το κουβάρι της μετανάστευσης, από την εποχή εκείνη μέχρι τη μεγάλη κρίση του 21ου αιώνα, μέσα από τις κινηματογραφικές καταγραφές της.

Γίνεται πόλεμος εκεί έξω

Τζον Μαλαματίνας, Γιώργος Πουλόπουλος

Στην καρδιά της Αθήνας, του Παρισιού και του Λονδίνου, οι ζωές τριών νέων ανθρώπων –του Νίκου Σαμπάνη, του Ιμπραήμα Μπαχ και του Κρις Κάμπα– συνθλίβονται από την αστυνομική βία, φέρνοντας στο φως τον ρατσισμό που είναι βαθιά ριζωμένος στα ευρωπαϊκά συστήματα αστυνόμευσης. Μέσα από τις ιστορίες τους το ντοκιμαντέρ αναδεικνύει τις αδικίες του συστήματος και παρακολουθεί τον αγώνα για δικαιοσύνη και αναγνώριση.

Εκδοχές (με το Νίκο)

Γιάννης Μισουρίδης

Η ταινία καταγράφει μια ιδιότυπη δημιουργική αλληλογραφία μεταξύ του σκηνοθέτη Γιάννη Μισουρίδη και του συνθέτη Νίκου Βολιώτη. Εικόνες και ήχοι ανταλλάσσονται σαν μηνύματα. Άλλοτε η μουσική γεννά εικόνες, άλλοτε οι εικόνες εμπνέουν τη μουσική. Η ταινία αποτελείται από τέσσερα αποσπάσματα αυτής της μοναδικής «καλλιτεχνικής αλληλογραφίας».

Επιφάνεια

Μένιος Καραγιάννης

Μια νεαρή κοπέλα επιπλέει μισοπνιγμένη στην επιφάνεια της λίμνης. Ο αγρότης που τη βρίσκει, τη φέρνει στο σπίτι του και τη φροντίζει. Η κοπέλα δεν δίνει απαντήσεις για το τι έχει συμβεί, ενώ μαρτυρίες αγροτών περιγράφουν την καταστροφή από την καταιγίδα και τις πλημμύρες. Η ανθρωπιά είναι ο μόνος σύμμαχος στην πάλη προς την επιφάνεια.

Η επιστροφή που δεν έγινε: Κύπρος 1974-2024

Αθανάσιος Γιούμπασης

Μέσα από προσωπικές αφηγήσεις το ντοκιμαντέρ εξερευνά τη ζωή στη Κύπρο πριν, στη διάρκεια και μετά την τουρκική εισβολή του 1974. Πρόσφυγες και εγκλωβισμένοι Ελληνοκύπριοι περιγράφουν το χάος της τουρκικής εισβολής και μοιράζονται τις εμπειρίες τους από τον εκτοπισμό, την απώλεια, την αιχμαλωσία, τις προσπάθειες για τη διατήρηση της πολιτιστικής τους ταυτότητας και την επιβίωση σε έναν κόσμο που άλλαξε ριζικά.

Η πολιτεία του Αιγαίου

Ιωάννα Ασμενιάδου

Τριάντα πέντε χρόνια. Τέσσερις αυτοκρατορίες. Δώδεκα νησιά. Τα Δωδεκανησα ήταν πάντα πολυπόθητα. Ο Μουσολίνι ξεκίνησε να χτίζει τη νέα του ρωμαϊκή αυτοκρατορία από τα Δωδεκάνησα. Ο Τσώρτσιλ τα υποσχόταν ως έπαθλο σε όποια δύναμη του πρόσφερε βοήθεια. Ο Χίτλερ έστειλε τις επίλεκτες μονάδες του για να τα καταλάβει. Ήταν περιπετειώδης η πορεία προς την ένωση με την Ελλάδα.

Λευκά όρη

Αλέξανδρος Παπαθανασίου



Ο Αλέξανδρος Παπαθανασίου ταξιδεύει στην Κρήτη να γνωρίσει τον Λευτέρη Ηλιάκη, αντάρτη του Δημοκρατικού Στρατού στον Εμφύλιο Πόλεμο και πολιτικό κρατούμενο για σχεδόν δύο δεκαετίες. Μέσα από το πορτρέτο του Λευτέρη, αναβιώνουν τα φαντάσματα του Εμφυλίου – τολμηροί άνθρωποι, επαναστατική πολιτική και καθοριστικά γεγονότα που συνεχίζουν να αντανακλούν στο παρόν.



Μέρα με τη μέρα

Λάζαρος Κενάνογλου

Σε μια εποχή όπου η ζωή στον δρόμο γίνεται καθημερινότητα για πολλούς, παρακολουθούμε ένα 24ωρο από τη ζωή εννέα αστέγων στη Λισαβόνα. Ανάμεσά τους ο Νέλσον, ο Φρανσίσκο και ο Γκονσάλο, που παλεύουν να βρουν ισορροπία ανάμεσα στην αβεβαιότητα του δρόμου και τη στήριξη μιας δομής φιλοξενίας. Δεν χάνουν όμως την ελπίδα τους και συνεχίζουν να σχεδιάζουν το μέλλον τους.

Μέχρι τελευταίας αναπνοής

Μανώλης Σφακιανάκης

Τα πρώτα χρόνια του αγώνα των Κρητικών για την ελευθερία και την ένωση με την Ελλάδα, όπως καταγράφονται στα Απομνημονεύματα Καλλίνικου Κριτοβουλίδη, ένα από τα πιο σημαντικά και αξιόπιστα κείμενα για τα γεγονότα της εποχής. Η αφήγηση φωτίζει διαφορετικές πτυχές του αγώνα.

Ο άνθρωπος που κοίταζε τα πλοία

Τάκης Μπαρδάκος

Μια μικρή ελεγεία για τα ανεκπλήρωτα όνειρα, με φόντο το λιμάνι της Ελευσίνας.

Ο έρωτας στα χρόνια της γιαγιάς μου

Ζωή Σταυρίδη - Μιχαλοπούλου

Πώς μπορούσαν να βιώνουν τον έρωτα –τόσο τη ρομαντική όσο και τη σωματική του διάσταση– οι γυναίκες μιας γενιάς όχι και τόσο μακρινής; Μέσα από τις αφηγήσεις, τις σιωπές, τα βλέμματα και τις χειρονομίες των πρωταγωνιστριών, το ντοκιμαντέρ εξερευνά τα υλικά που αποτελούσαν τον κόσμο των γιαγιάδων μας, αποκαλύπτοντας πτυχές της ζωής τους που συνθέτουν την ατμόσφαιρα μιας άλλης εποχής.

Ό,τι αγαπάς σε ακολουθεί

Μερόπη Καλούδη Λαΐνη

Μια ιστορία για τη γιαγιά και τον παππού, τις εποχές που αλλάζουν και τα σπίτια που αντέχουν στον χρόνο. Με φόντο τοπικά πασχαλινά έθιμα, τη ροή του χρόνου και τουρίστες που επισκέπτονται την Κέρκυρα για τις καλοκαιρινές τους διακοπές, η ταινία αφηγείται μια συγκινητική ιστορία για τη μνήμη, τον φόβο της απώλειας και τη μαγεία των καθημερινών τελετουργιών. Μέσα από αυτές τις μικρές στιγμές χτίζονται οι ανθρώπινες σχέσεις και οι ιστορίες που μας ενώνουν.

Οι καρβουνιάρηδες της Ικαρίας

Μάνος Αρβανιτάκης

Η ιστορία των καρβουνιάρηδων της Ικαρίας, οι οποίοι ταξίδευαν σε όλη την Ελλάδα και τη Μικρά Ασία. Οι ηλικιωμένοι αφηγούνται τις δυσκολίες του ταξιδιού, ενώ οι γυναίκες τους θυμούνται τη ζωή στο νησί. Απόγονοι μοιράζονται μνήμες μετοικεσίας. Με τον ιστορικό Θεμιστοκλή Κατσαρό και αποσπάσματα από το βιβλίου Οι καρβουνιάρηδες (1977) αναβιώνει η εποχή του κάρβουνου στην ελληνική βιομηχανία.

Οι κοιμώμενες του Α' νεκροταφείου

Γιάννης Τζιβραΐλης

Η ταινία καταγράφει μια περιπλάνηση του σκηνοθέτη ανάμεσα στους τάφους του Α' Νεκροταφείου Αθηνών, οι οποίοι είναι στολισμένοι με γυναικείες μορφές. Ο αφηγητής, με μια καθησυχαστική και παρηγορητική φωνή, μας ξεναγεί στους διαδρόμους, αποκαλύπτοντας σπάνιες και χρήσιμες πληροφορίες για τα γλυπτά, που παρουσιάζονται για πρώτη φορά στο κοινό.

Όταν σιγούν τα χελιδόνια

Κωνσταντίνος Πατσαλίδης

Σε μια παλιά πόλη που αλλάζει με γοργούς ρυθμούς μια συγκινητική ιστορία εκτυλίσσεται γύρω από το ιστορικό σχολείο Φανερωμένη και το εμβληματικό εστιατόριο Ματθαίος. Οι παραδοσιακές αξίες και οι αγαπημένες μνήμες του παρελθόντος έρχονται σε σύγκρουση με τις πιέσεις της προόδου. Είναι μια μάχη ενάντια στις δυσκολίες, σε μια γειτονιά που δεν είναι πια η ίδια.

Πού είναι;

Νίκος Ασλανίδης

Πριν 50 χρόνια, ο Βάσος έχασε τη μητέρα του, τις τέσσερις αδελφές του και τον ανιψιό του, μόλις έξι μηνών… Τους βρήκαν νεκρούς σε ομαδικό τάφο. Δίπλα στο βρέφος βρέθηκε η πιπίλα του. Ο Παναγιώτης έχασε τους γονείς του και τον οκτάχρονο αδερφό του. Τους ψάχνει εδώ και 50 χρόνια, χωρίς κανένα αποτέλεσμα.

Στη χώρα των τραυμάτων

Αναστάσιος Σταμνάς

Το ντοκιμαντέρ διερευνά τη ζωή και το έργο της Άννας Βιδάλη, μιας ερευνήτριας που καταπιάστηκε με τα τραυματικά βιώματα των γυναικών που έζησαν τη βία της Αντίστασης και του Εμφυλίου στην Ελλάδα. Καθώς ξετυλίγει την πορεία της έρευνάς της, η ίδια μοιράζεται ένα βαθιά προσωπικό κομμάτι της ιστορίας της, αποκαλύπτοντας το παιδικό της τραύμα. Μέσα από τη διπλή αυτή αφήγηση, το ντοκιμαντέρ συνδέει το συλλογικό με το προσωπικό, φωτίζοντας τις αθέατες πληγές του παρελθόντος.

Τα άθικτα φλιτζάνια με καφέ

Άννα Βάσωφ

Το ντοκιμαντέρ εξερευνά τη ζωή σε έναν ξενώνα ανακουφιστικής φροντίδας στο Τιρόλ. Με ενσυναίσθηση, χιούμορ και πειραματική οπτική, η Βάσωφ εμβαθύνει σε θέματα όπως ο χρόνος, η απώλεια, η αξιοπρέπεια και η θνητότητα, προσφέροντας μια συγκινητική ματιά στη ζωή και στις ανθρώπινες σχέσεις, σε μια κρίσιμη φάση του βίου. Μέσω μιας ειδικής κάμερας διευρύνει την αντίληψή μας για τον χώρο και τον χρόνο.

Το βράδυ υποχωρεί

Τίμων Κουλμάσης

Το βράδυ υποχωρεί αναφέρεται στη συναρπαστική πορεία δύο ιδιαίτερα σημαντικών καλλιτεχνών, του διάσημου Έλληνα γλύπτη Μέμου Μακρή (1913-1993) και της πολύπλευρης Ζιζής Μακρή (1924-2014). Το ντοκιμαντέρ εξερευνά τη ζωή τους – ανάμεσα στην Αθήνα υπό γερμανική κατοχή, στο μεταπολεμικό Παρίσι με την πλούσια πολιτιστική κίνηση και στη Βουδαπέστη κατά τον Ψυχρό Πόλεμο.

Το φιλόξενο βλέμμα: Φωτογράφοι, εχθροί και τουρίστες στα Σφακιά

Κωνσταντίνος Καλαντζής

Το Φιλόξενο βλέμμα μάς ταξιδεύει στα ορεινά Σφακιά της Κρήτης, έναν τόπο φορτισμένο με ιστορία και παράδοση. Βασισμένη σε εθνογραφική και ανθρωπολογική έρευνα δύο δεκαετιών η ταινία εξερευνά τη σχέση των ντόπιων με τον τουρισμό, τις μνήμες της γερμανικής κατοχής και την έννοια της παράδοσης και της φιλοξενίας.

Τόποι του Ελληνισμού: Νάουσα

Βασιλική Ισκενδέρογλου

Μέσα από την τέχνη των κινουμένων σχεδίων, η ταινία καταγράφει την ιστορία της Ηρωικής Πόλης Νάουσας, από την αρχαιότητα έως σήμερα, με έμφαση στη συμβολή της πόλης στην Ελληνική Επανάσταση και στον ηρωικό αγώνα των Ναουσαίων προς την ελευθερία. Πρόκειται για το τέταρτο επεισόδιο της σειράς ιστορικών ντοκιμαντέρ κινουμένων σχεδίων με τίτλο Τόποι του Ελληνισμού.

Karibu: Giorgos Stamoulis

Γιώργος Παπασταμούλος

Ο δρομέας μεγάλων αποστάσεων Γιώργος Σταμούλης μάς λέει «Karibu», δηλαδή «καλωσήρθατε» στα Σουαχίλι, τη γλώσσα της Κένυας. Η ταινία τον ακολουθεί από τη Λαμία στην Αθήνα και έως τα υψίπεδα της Κένυας, όπου προπονείται με κορυφαίους αθλητές και αποκαλύπτει το δικό του ταξίδι προς την εκπλήρωση των ονείρων του.

Lost Yannina, a Topography of Jewish Memory

Το Lost Yannina, a Topography of Jewish Memory εξετάζει τη σχέση ανάμεσα στην εμπειρία του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου και την πόλη των Ιωαννίνων, όπως την βίωσαν οι λιγοστοί Γιαννιώτες Εβραίοι επιζώντες του Ολοκαυτώματος. Μέσα από τις αφηγήσεις των επιζώντων και τη φυσική τους παρουσία σε χώρους της σύγχρονης καθημερινότητάς τους, το ντοκιμαντέρ αποτυπώνει τη μνήμη και την ιστορική κληρονομιά της πόλης.