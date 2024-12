Χριστούγεννα 2024: 8 πάρκα για οικογενειακές βόλτες στην στολισμένη Αθήνα

Τα πιο ωραία χριστουγεννιάτικα πάρκα στην Αθήνα για μαγικές οικογενειακές γιορτές παρέα με τα παιδιά

Τα Χριστούγεννα είναι μια από τις ωραιότερες περιόδους στην Αθήνα καθώς η πόλη φοράει τα γιορτινά της, η ατμόσφαιρα πλημμυρίζει από θαλπωρή και πολύχρωμα φώτα με τα πιτσιρίκια να απολαμβάνουν βόλτες στα υπέροχα χριστουγεννιάτικα πάρκα της πρωτεύουσας.

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος η πόλη έχει μεταμορφωθεί σε χριστουγεννιάτικο προορισμό και σε κάθε προάστιό της θα βρείτε υπέροχα χριστουγεννιάτικα πάρκα για να κάνετε τις πιο γιορτινές βόλτες και να συμμετέχουν τα παιδιά σε μία σειρά δραστηριοτήτων, χριστουγεννιάτικων εργαστηρίων και εκδηλώσεων, βιώνοντας την μαγεία και την λάμψη των εορταστικών ημερών!

Christmas Factory στην Τεχνόπολη

Για άλλη μια χρονιά η Τεχνόπολη μεταμορφώνεται σε ένα όμορφο και λαμπερό χριστουγεννιάτικο χωριό και υποδέχεται μικρά και μεγάλα παιδιά. Η Χριστουγεννιάτικη πόλη - που είναι εμπνευσμένη από την Αθήνα και φυσικά με αρχηγό της τον Άγιο Βασίλη- έχει ανοίξει τος πύλες της όπου θα παραμείνουμε ανοιχτές μέχρι τις 6 Ιανουαρίου. Δωρεάν εργαστήρια για παιδιά, παιχνίδια, υπαίθριες αγορές και χριστουγεννιάτικη παράσταση με τίτλο « Χριστουγεννιάτικη ιστορία» του Κάρολου Ντίκενς είναι μερικά απ’ όσα θα βρείτε στο θεματικό πάρκο που έχει φορέσει τα γιορτινά του.Πέρα από τα παιχνίδια, που έχουν καταλάβει όλη την Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, θα υπάρχουν μεγάλη χριστουγεννιάτικη αγορά και πολλές γλυκιές και αλμυρές γωνιές που θα ικανοποιήσουν ακόμα και τους πιο απαιτητικούς ουρανίσκους (με burger, hot dog, σουβλάκια, πίτσα, γλυκά, σοκολάτες, ζαχαρωτά, βάφλες, ζεστό κρασί, σοκολάτες).

Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα εδώ

Christmas Factory

Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων

Πειραιώς 100, 11854 - Γκάζι, Αθήνα

Πάρκο του Άγιου Βασίλη στο Πάρκο Φλοίσβου

Το Πάρκο του Άη Βασίλη στον Φλοίσβο άνοιξε και επίσημα τις πόρτες του για τα φετινά Χριστούγεννα. Το Πάρκο Φλοίσβου μεταμορφώθηκε σε ένα μεγάλο χριστουγεννιάτικο χωριό και μεταξύ άλλων θα περιλαμβάνει τραμπολίνο, τρενάκι, καρουζέλ. Επίσης, φέτος ετοιμ άζει επίσης παραστάσεις, κόλπα με μάγους, θέατρο σκιών, δραστηριότητες με χορό, face painting, παιχνίδια με ξωτικά και πολλές ακόμη εκπλήξειςκαι προσκαλεί μικρούς και μεγάλους να απολαύσουν την παραμυθένια ατμόσφαιρα των Χριστουγέννων!

Αμέτρητα λαμπάκια, τα χριστουγεννιάτικα δέντρα και τα παιχνιδιάρικα ξωτικά δημιουργούν ένα μαγικό σκηνικό γεμάτο χαρά και θαύματα. Ζήστε τη μαγεία της εορταστικής περιόδου σε έναν χώρο γεμάτο ζωντάνια και φαντασία, όπου το πνεύμα των Χριστουγέννων γίνεται πραγματικότητα για όλους, με το πιο ευφάνταστο διαδραστικό πρόγραμμα!

Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα εδώ

Πάρκο Φλοίσβος,

Φάληρο

Santa Claus Kingdom στο MEC Παιανία

Το Santa Claus Kingdom, το Χριστουγεννιάτικο Πάρκο που έγινε θεσμός, μας καλεί όλους, μικρούς και μεγάλους, να ζήσουμε την πιο Μαγική Χριστουγεννιάτικη ιστορία και να απολαύσουμε αμέτρητα παιχνίδια. Το απόλυτο χριστουγεννιάτικο event για όλη την οικογένεια, δημιουργεί την πιο φαντασμαγορική Παραμυθοχώρα των Χριστουγέννων και μας ταξιδεύει στα ωραιότερα παραμύθια του κόσμου που ζωντανεύουν στο Santa Claus Kingdom στο Μ.Ε.C. Παιανίας. Το χωριό του Αι-Βασίλη βρίσκεται μόνο στο Santa Claus Kingdom. Μεγαλύτερο και πιο γιορτινό από ποτέ, γεμάτο τάρανδους, ξωτικά και δώρα, περιμένει μικρούς και μεγάλους για να γνωρίσουν από κοντά τον Αϊ-Βασίλη και να φωτογραφηθούν μαζί του. Πάνω από 15 Παιχνίδια επιλεγμένα για όλη την οικογένεια για ατελείωτη χριστουγεννιάτικη διασκέδαση. - Carousel - Συγκρουόμενα - Roller Coaster - Boogie Boogie - Ιπτάμενες Καρέκλες - Παγοδρόμιο - Παιδότοπο - Τραμπολίνο - UFO Hurricane - Πίστα ποδηλάτων - Πίστα Formula 1 κ.α.

Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα εδώ

Santa Claus Kingdom

Λ. Αθηνών - Λαυρίου 301

Χριστούγεννα στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Ο μαγικός κόσμος του ΚΠΙΣΝ «ζωντάνεψε» και φέτος για να υποδεχτεί μικρούς και μεγάλους που θέλουν να ζήσουν από κοντά τα μαγικά Χριστούγεννα με πλήθος δραστηριοτήτων. Το Παγοδρόμιο στο Κανάλι, το Φεστιβάλ Φωτιστικών Εγκαταστάσεων στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος, τα Σιντριβάνια που χορεύουν, τα πανύψηλα στολισμένα έλατα στην Αγορά και τα 80 φωτισμένα πλατάνια κατά μήκος του Καναλιού και η πάντα εντυπωσιακή εκδήλωση την Παραμονή Πρωτοχρονιάς, όλα συνθέτουν ένα ευφάνταστο χριστουγεννιάτικο σκηνικό. Πάνω σε αυτό το φόντο, ξεδιπλώνεται ένα πλούσιο πρόγραμμα που έχει κάτι για τον καθένα: συναυλίες, παραστάσεις και προβολές ταινιών για όλη την οικογένεια, DJ sets, πατινάζ, παιχνίδια, εργαστήρια, happenings, είναι μερικά μόνο από αυτά που θα κάνουν τα φετινά Χριστούγεννα πραγματικά ξεχωριστά για όλους! Το Παγοδρόμιο, πιστό στο ετήσιο ραντεβού του, περιμένει μικρούς και μεγάλους, έμπειρους και μη πατινέρ να στροβιλιστούν στον πάγο, τα Σιντριβάνια στο Κανάλι «χορεύουν» γεμάτα χρώμα και φαντασία, ενώ το Πάρκο Σταύρος Νιάρχος μετατρέπεται σε ένα ονειρικό τοπίο με το Φεστιβάλ Φωτιστικών Εγκαταστάσεων να μαγεύει όλους όσοι περιφέρονται ανάμεσα στα έξι μοναδικά έργα τέχνης από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο.

Διαβάστε το πρόγραμμα εδώ

Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος,

Λ. Συγγρού 364, Καλλιθέα

Ellinikon Experience Park

Αυτά τα Χριστούγεννα, στο The Ellinikon Experience Park, σας περιμένει ένας προορισμός όπου τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα και η μαγεία του Βόρειου Πόλου είναι μόλις μία στάση μακριά! Φέτος, μικροί και μεγάλοι θα νιώσουμε το πνεύμα των Χριστουγέννων και θα μοιραστούμε τη χαρά αυτού του μαγικού ταξιδιού με τους αγαπημένους μας. Επισκεφθείτε το αγαπημένο σας Πάρκο, επιβιβαστείτε στο The Ellinikon North Pole Express, ξεκινήστε ένα μοναδικό ταξίδι στον πιο γιορτινό προορισμό και ανακαλύψτε κάθε γωνιά του που είναι γεμάτη μοναδικές εμπειρίες και αξέχαστες αναμνήσεις! Ένας μαγικός χριστουγεννιάτικος προορισμός! Μπείτε στον γιορτινό κόσμο του The Ellinikon Experience Park και κάντε μια στάση στα Christmas Signposts που οδηγούν σε όλες τις κατευθύνσεις. Επιλέξτε το μονοπάτι που θέλετε να ακολουθήσετε και θα βρεθείτε στους Snow Gardens, το Polar Village και το The Ellinikon North Pole Express!Συνεχίζοντας το ταξίδι προς την καρδιά του πάρκου, θα συναντήσετε ζωάκια του Αρκτικού Κύκλου, όπως πολικές αρκούδες, πιγκουίνους, τάρανδους και ελαφάκια, τα οποία δίνουν λάμψη στη νύχτα, κρατάνε χριστουγεννιάτικα δώρα και θα γίνουν οι καλύτεροι φίλοι των μικρών μας επισκεπτών! Σε άλλα σημεία του Experience Park, όπως έξω από τον Κήπο Ζεν και στο Fitness Area, θα συναντήσετε τεράστιες εντυπωσιακές χιονονιφάδες που προσφέρουν το ιδανικό background για υπέροχες φωτογραφίες, αλλά και τις καντίνες με τις γνωστές και αγαπημένες γιορτινές και χειμωνιάτικες λιχουδιές για ένα λαχταριστό διάλειμμα.

Δείτε το πρόγραμμα εδώ

«Κόκκινη κλωστή δεμένη» στις γειτονιές της Aθήνας

Φέτος τα Χριστούγεννα, η χαρά και η ζεστασιά των γιορτών μεταφέρεται σε κάθε γειτονιά της πόλης. Μικρά και μεγάλα παιδιά θα ζήσουν την αληθινή μαγεία των Χριστουγέννων και θα ταξιδέψουν σε κόσμους φαντασίας και ονείρων, συμμετέχοντας στη δράση «Κόκκινη κλωστή δεμένη», που διοργανώνει ο Δήμος Αθηναίων, μέσω του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΟΠΑΝΔΑ), από 21 Δεκεμβρίου 2024 έως 5 Ιανουαρίου 2025. Οι πλατείες Αγίου Παύλου, Μεσολογγίου, Ζακλίν ντε Ρομιγύ, Θυμαράκια, Αγίου Ανδρέα Λαμπρινής, Αγίου Παντελεήμονα και Αγίου Θωμά μεταμορφώνονται σε «Σπίτια των Παραμυθιών», δημιουργώντας ζεστές γωνιές όπου η αφήγηση παραμυθιών, η φαντασία και η διάδραση συναντούν τη χαρά των Χριστουγέννων.

Δείτε το πρόγραμμα εδώ

Χριστουγεννιάτικο πάρκο στο Πεδίο του Άρεως

Η μεγαλύτερη Χριστουγεννιάτικη αγορά της Ευρώπης χτυπά στο κέντρο της Αθήνας, στο Πεδίον του Άρεως -μέχρι τις 7 Ιανουαρίου 2025. Το χριστουγεννιάτικο χωριό αποτελεί θεσμό που έχει καθιερωθεί και αγαπηθεί από μικρούς και μεγάλους καθώς φιλοξενεί εορταστικές εκδηλώσεις, παιχνίδια, καρουσέλ, παγοδρόμιο, αλλά και αμέτρητες επιλογές για τα Χριστουγεννιάτικα δώρα μας. Το μεγάλο παγοδρόμιο περιμένει τους μικρούς μας φίλους για ατέλειωτες στιγμές διασκέδασης παρέα με το πανέμορφο καρουζέλ, την άμαξα του Αϊ Βασίλη, το Bungee jumping, τη vintage ροτόντα ψαρέματος και το τρενάκι. Παράλληλα, θα πραγματοποιούνται εορταστικές μουσικές εκδηλώσεις για όλη την οικογένεια που υπόσχονται αυτές οι γιορτές να σας μείνουν αξέχαστες.

Δείτε το πρόγραμμα εδώ

Ένα Βιωματικό Χριστουγεννιάτικο Χωριό στο Paradise Park

Στο Χριστουγεννιάτικο Χωριό του Paradise Park, η μαγεία των γιορτών ζωντανεύει μέσα από πρωτότυπες δράσεις, παιχνίδια και εργαστήρια, προσφέροντας μια αξέχαστη γιορτινή εμπειρία σε κάθε οικογένεια. Ένας παραμυθένιος χώρος που υπόσχεται να γεμίσει τις καρδιές σας με το πνεύμα των Χριστουγέννων. Η Φάρμα του Αγίου Βασίλη: Τα παιδιά γνωρίζουν από κοντά τα αγαπημένα τους ζωάκια, μαθαίνουν για τη ζωή στη φάρμα και συμμετέχουν στο τάισμα τους. Το Μαγικό Τρένο των Χριστουγέννων: Ένα ταξίδι γεμάτο εκπλήξεις. Το μαγικό μας τρένο μεταφέρει τους μικρούς μας φίλους σε έναν κόσμο γεμάτο γνώσεις και παιχνίδια, όπου τους περιμένουν δοκιμασίες και χριστουγεννιάτικες ιστορίες. Γνωριμία με τον Άγιο Βασίλη: Τα παιδιά γνωρίζουν τον αγαπημένο τους Άγιο και του γράφουν τα γράμματα τους. Η Χορωδία των Ξωτικών: Τα παιδιά, με τη βοήθεια των εκπαιδευτών μας, μαθαίνουν να τραγουδούν σωστά τα πιο γιορτινά τραγούδια, στην απίθανη Χορωδία των Ξωτικών και μας τα παρουσιάζουν. Ο Χριστουγεννιάτικος Παιδότοπος και η Παιχνιδοχώρα των Ξωτικών: Με τραμπολίνο και φουσκωτά για τα μικρότερα (3-5 ετών) παιδιά και παιχνίδια δεξιοτήτων, Survivor και πολλές εκπλήξεις για τις μεγαλύτερες ηλικίες, τα παιδιά ξεφαντώνουν σε ένα πολύχρωμο και εορταστικό πρόγραμμα.

Δείτε το πρόγραμμα εδώ

Paradise Park

Μεταμορφώσεως 100, Αχαρνές.