Ο θρίαμβος της «Emilia Perez» στα ευρωπαϊκά «Όσκαρ»

Tο μιούζικαλ «Emilia Perez» του Ζακ Οντιάρ ήταν ο μεγάλος νικητής στην 37η τελετή απονομής των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου.

Η Ευρωπαϊκή Ακαδημία Κινηματογράφου έδωσε τα φετινά βραβεία της, ανακηρύσσοντας μεγάλο νικητή το μιούζικαλ «Emilia Perez» του Ζακ Οντιάρ το οποίο έφυγε με πέντε συνολικά βραβεία, μεταξύ των οποίων και αυτό της Καλύτερης Ευρωπαϊκής ταινίας και Σκηνοθεσίας.



Η 37η τελετή απονομής των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου πραγματοποιήθηκε στη Λουκέρνη της Ελβετίας και μεταξύ των υπόλοιπων νικητών της βραδιάς ήταν η ταινία «The Substance» που αν και είχε τις περισσότερες υποψηφιότητες, τελικά αρκέστηκε σε τεχνικές κατηγορίες, καθώς και το «Καμία Άλλη Γη», που απέσπασε το βραβείο καλύτερου ντοκιμαντέρ.



Καλύτερος Ευρωπαίος ηθοποιός αναδείχτηκε ο Aμπού Σανγκαρέ για το «Souleymane's Story», ενώ καλύτερη γυναίκα ηθοποιός η Κάρλα Σοφία Γκασκόν για την «Emilia Perez».



Φέτος, η Ευρωπαϊκή Ακαδημία Κινηματογράφου τίμησε την Ιζαμπέλα Ροσελίνι με το Βραβείο Ευρωπαϊκής Προσφοράς στον κινηματογράφο και τον Βιμ Βέντερς με το European Life Achievement Award.



Σημειώνεται επίσης ότι στις 21 Νοεμβρίου η Ευρωπαϊκή Ακαδημία Κινηματογράφου είχε ανακοινώσει τα βραβεία των καλλιτεχνικών κατηγοριών. Βραβείο Σκηνογραφίας και Μουσικής είχε κερδίσει το «The Girl With the Needle», Κοστουμιών το «The Devil's Bath», Κομμώσεων και Make-up το «When the Light Breaks» και Ήχου το «Souleymane's Story».





Αναλυτικά τα Βραβεία