Νέα τεράστια κλήρωση από το Eurojackpot σήμερα.

Το ποσό των 120 εκατ. ευρώ κληρώνει σήμερα το Eurojackpot. Η κλήρωση θα γίνει στις 21:00 και λίγο αργότερα θα ξέρουμε τους τυχερούς αριθμούς και τον πίνακα κερδών.

Πώς παίζονται τα πλήρη συστήματα

Το EUROJACKPOT σου προσφέρει τη δυνατότητα να συμμετέχεις στο παιχνίδι με Συστήματα Πλήρους Ανάπτυξης.

Τα Πλήρη Συστήματα παίζονται επιλέγοντας περισσότερους από 5 αριθμούς στο 1ο πεδίο ή/και περισσότερους από 2 αριθμούς στο 2ο πεδίο σε κάθε περιοχή, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται περισσότεροι συνδυασμοί (στήλες), άρα πολλαπλασιάζεις τις στήλες με τις οποίες συμμετέχεις στο παιχνίδι.

Σε περίπτωση επιτυχίας με Πλήρες Σύστημα, προκύπτουν πολλαπλές επιτυχίες/κέρδη και στις χαμηλότερες κατηγορίες.

Περισσότερα μπορείς να δεις στην ενότητα «Πλήρες Συστήματα».