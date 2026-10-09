Αναστάτωση επικράτησε σε σχολείο του Μακροχωρίου Ημαθίας, όταν μαθητής της Α' Γυμνασίου μπήκε στο σχολείο του το πρωί της Παρασκευής με οπλισμένο αεροβόλο.
Σύμφωνα με τον Alpha, οι μαθητές του 12χρονου ήταν εκείνοι που ενημέρωσαν τους καθηγητές του σχολείου, οι οποίοι κάλεσαν την αστυνομία.
Κατά τον έλεγχο, η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι ο μαθητής έφερε ένα αεροβόλο όπλο μέσα στην τσάντα του, το οποίο είχε μέσα μια βολίδα.
Οι καθηγητές και οι γονείς επισημαίνουν ότι ο μαθητής δεν είχε βίαια κίνητρα παρά ήθελε μόνο να κάνει «επίδειξη».
Ο μαθητής και η μητέρα του, αφέθηκαν ελεύθεροι με απόφαση εισαγγελέα και αναμένεται να απολογηθούν τις επόμενες ημέρες.
{https://exchange.glomex.com/video/v-dm09fjf74zox?integrationId=40599y14juihe6ly}