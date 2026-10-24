Σύμφωνα με τις δηλώσεις των παθόντων, η αξία των προϊόντων που αφαιρέθηκαν ξεπερνά τα 2.500 ευρώ.

Δικογραφία σε βάρος τριών ανήλικων ημεδαπών για διαρρήξεις τριών καταστημάτων σε περιοχή της Ημαθίας σχηματίστηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλεξάνδρειας, σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, το βράδυ της 19ης προς την 20ή Ιουνίου 2026, οι τρεις ανήλικοι, ενεργώντας από κοινού, παραβίασαν τρία καταστήματα και αφαίρεσαν συνολικά το χρηματικό ποσό των 270 ευρώ, καθώς και διάφορα προϊόντα.

Παράλληλα, δικογραφία σχηματίστηκε σε βάρος δύο ημεδαπών γυναικών και ενός ημεδαπού άνδρα για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Η δικογραφία θα υποβληθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.